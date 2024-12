Introduzione ai mercati europei

Oggi i mercati azionari del Vecchio Continente mostrano un avvio prudente, con gli investitori in attesa di dati economici cruciali. In particolare, l’attenzione è rivolta al report sull’inflazione negli Stati Uniti, che verrà pubblicato oggi, e alla riunione della Banca Centrale Europea (Bce) prevista per domani. Questi eventi potrebbero influenzare significativamente le decisioni di investimento e le strategie di trading nel breve termine.

Analisi di Piazza Affari

A Piazza Affari, il principale indice azionario, il Ftse Mib, apre sostanzialmente invariato a 34.540 punti. Tra i titoli in evidenza, spiccano Leonardo, che guadagna un +1,4%, e Stm, con un incremento dello +0,7%. Al contrario, Tenaris e Moncler registrano perdite rispettivamente del -1,1% e -0,8%. Questa situazione riflette un clima di cautela tra gli investitori, che preferiscono attendere ulteriori indicazioni prima di prendere decisioni significative.

Focus sull’inflazione e le politiche monetarie

Il report sull’inflazione negli Stati Uniti rappresenta un evento cruciale, poiché fornirà indicazioni sulle future politiche monetarie della Federal Reserve. Gli analisti si aspettano che i dati possano influenzare le decisioni della Fed nella prossima riunione, prevista per la settimana prossima. Inoltre, domani la Bce si riunirà per discutere le politiche monetarie europee, con l’aspettativa di un possibile taglio dei tassi di interesse di 25 punti base. Questa mossa potrebbe avere ripercussioni significative sui mercati finanziari e sull’economia europea.

Situazione sul mercato obbligazionario

Nel mercato obbligazionario, lo spread Btp-Bund si mantiene stabile in area 108 punti base. Il rendimento del decennale italiano si attesta al 3,19%, mentre il benchmark tedesco è al 2,11%. Questi valori indicano una certa stabilità, ma gli investitori rimangono vigili in attesa di notizie che potrebbero influenzare il mercato. La situazione attuale suggerisce un clima di attesa e cautela, con gli investitori che monitorano attentamente gli sviluppi economici.

Andamento delle materie prime e del Forex

Per quanto riguarda le materie prime, il petrolio Brent ha visto un aumento, raggiungendo i 72,4 dollari al barile, sostenuto da speranze di stimoli economici in Cina. Anche il prezzo dell’oro è tornato a salire, raggiungendo i 2.690 dollari l’oncia, a causa dei rischi geopolitici in Medio Oriente, in particolare legati agli sviluppi recenti in Siria. Sul mercato valutario, il cambio euro/dollaro è in calo sotto quota 1,05, mentre il dollaro/yen si attesta in area 151,65. Questi movimenti evidenziano l’incertezza che caratterizza attualmente i mercati globali.

Criptovalute e notizie aziendali

Infine, nel settore delle criptovalute, il Bitcoin ha visto un aumento, tornando a 97.000 dollari. Questo rialzo potrebbe essere interpretato come un segnale di fiducia da parte degli investitori, nonostante le incertezze economiche globali. Inoltre, notizie recenti indicano che Zalando, il noto rivenditore di moda online tedesco, ha concordato l’acquisto del concorrente About You Holding SE per circa 1,2 miliardi di euro. Questa acquisizione potrebbe avere un impatto significativo sul mercato della moda online in Europa.