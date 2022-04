Axie Infinity Marketplace: come scambiare NFT Axie Infinity

in

Ecco uno sguardo a come utilizzare Axie Marketplace.

L’Axie Infinity Marketplace è l’hub per il trading di NFT Axie, con i giocatori in grado di acquistare e vendere Axie attraverso il mercato.

L’enorme successo di questo gioco play-to-earn ha spinto il mondo a cambiare i suoi modi e trasformare il mondo del gioco in uno sforzo commerciale di successo.

Tuttavia, per i nuovi giocatori, l’Axie Infinity Marketplace può essere piuttosto scoraggiante. E, proprio come Axie Infinity e i suoi server, non è immune all’errore occasionale.

Quindi, ecco uno sguardo a come scambiare NFT Axie Infinity sul Marketplace.

Come fare trading NFT in Axie Infinity?

Per scambiare NFT in Axie Infinity, i giocatori devono collegare i loro portafogli crittografici pertinenti e dirigersi verso L’Axie Infinity Marketplace per iniziare.

Una volta lì e connesso, puoi seguire questi passaggi per scambiare Axie.

Collega il tuo portafoglio crittografico ad Axie Infinity Marketplace.

Acquista token AXS, SLP o qualsiasi criptovaluta compatibile con Axie Infinity da uno scambio crittografico.

Apri L’Axie Infinity Marketplace e, utilizzando i vari filtri e le opzioni di ordinamento, scegli Axie – o Axie Infinity Land – che desideri acquistare sfoglia diversi NFT e acquista quelli che desideri acquistare.

Fai clic su Conferma e controlla il tuo portafoglio per trovare gli NFT acquistati.

Perché non posso acquistare Axie nel Marketplace?

Potrebbero esserci momenti in cui i server Axie Infinity potrebbero essere sotto stress a causa dell’aumento dell’attività dell’utente. Ciò potrebbe richiedere al gioco di visualizzare errori temporanei, ad esempio un errore del Marketplace.

Quando ciò accade, alcuni utenti potrebbero incorrere in problemi nell’acquisto di Axie tramite il Marketplace. In questi casi, puoi provare: