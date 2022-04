Come risolvere l’errore Axie Infinity Marketplace

Ecco come risolvere il fastidioso bug di Axie.

Dato che Axie Infinity è tra i migliori giochi NFT, non c’è da meravigliarsi che errori come il problema di acquisto non riuscito continuino a spuntare, ma come lo risolvi?

Con una tale enorme popolarità del gioco grazie alla sua forte roadmap, ad esempio, gli utenti di Axie soffrono già di problemi del server di volta in volta.

Quindi, se stai ancora affrontando l’errore di acquisto non riuscito, cosa puoi fare per iniziare a comprare di nuovo Axies?

Come risolvere l’errore di acquisto non riuscito nel marketplace Axie Infinity

Gli errori del marketplace di Axie Infinity possono occasionalmente apparire a causa di vari motivi

Controlla se il tuo portafoglio Ronin è sbloccato o meno.

Finanzia il tuo portafoglio con un’adeguata weth

L’assie potrebbe anche essere buggato a volte, il che potrebbe richiedere al venditore di rimetterlo in vendita dopo aver rimosso il post iniziale. Gli utenti possono agire contro tali post inviando richieste sulla pagina di supporto del gioco

Per correggere l’errore del campo di acquisto, gli utenti devono reimpostare il proprio portafoglio Axie Infinity Ronin o aggiungere fondi al proprio account.

Per reimpostare il portafoglio, procedi come segue.

Riavviare il sistema

Accedi all’account Axie Infinity e collega Axie Infinity con Ronin Wallet

In alternativa, Sky Mavis suggerisce che potrebbe essere necessario aggiungere più wETH al tuo account per completare l’acquisto.

C’è anche la leggera possibilità che la tua transazione sia effettivamente andata a buon fine, ma ci vuole solo un po ‘di tempo per aggiornarsi.

Se la transazione è definitivamente fallita, è necessario annullare l’acquisto precedente e provare un metodo di acquisto diverso. Tuttavia, questo dovrebbe essere tentato solo se sei sicuro che non sia passato.

Infine, se la transazione fallisce di nuovo, riprova dopo un po ‘di tempo poiché il server potrebbe essere ancora in fase di manutenzione programmata.

Come con la maggior parte dei giochi, gli utenti hanno ipotizzato che l’errore di acquisto non riuscito si riducesse a un bug che necessitava di patch. Tuttavia, la società ha successivamente chiarito che l’errore è dovuto a un problema di manutenzione del sistema, che i giocatori possono facilmente risolvere.