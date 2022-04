Bitcoin può raggiungere $ 100.000 nel prossimo anno?

Il CEO e cofondatore di Nexo Antoni Trenchev pensa che il prezzo di Bitcoin (BTC) potrebbe raggiungere $ 100.000 nei prossimi 12 mesi. Trenchev, che non è estraneo a fare previsioni sui prezzi di Bitcoin, ha anche avvertito gli investitori di criptovalute di aspettarsi un’ulteriore volatilità a breve termine.

Perché il CEO di Nexo pensa che Bitcoin possa superare i $ 100.000

Trenchev ha detto alla CNBC che il nonno della crittografia potrebbe salire a $ 100.000 e oltre. Nel breve termine, è preoccupato di come le misure di inasprimento economico della Fed potrebbero avere un impatto sulle criptovalute e su altri asset.

Ha detto che pensava che i prezzi delle criptovalute potessero scendere in tandem con altri mercati.

Ma il peso massimo della crittografia sostiene che questo potrebbe effettivamente aiutare la crittografia. Il motivo? Ha detto che un crollo del mercato azionario potrebbe indurre la banca centrale degli Stati Uniti a reintrodurre misure di allentamento economico. L’idea è che l’allentamento economico significherebbe più soldi che girano, rendendo gli investitori più a loro agio con attività più rischiose come le criptovalute.

Mentre scrivo questo, il prezzo di Bitcoin si aggira vicino a $ 40.000, quindi dovrebbe più che raddoppiare perché la previsione di Trenchev si avveri.

Lo scorso novembre, Bitcoin ha raggiunto un massimo di quasi $ 68.000, secondo i dati di CoinGecko. Ma le situazioni economiche e geopolitiche erano molto diverse. Tuttavia, Bitcoin è un asset estremamente volatile. Date le giuste condizioni, abbiamo già visto che può salire a nuovi massimi estremamente rapidamente.

Le recenti previsioni di Trenchev fanno eco a quella che ha fatto all’inizio dell’anno. A gennaio, ha previsto che Bitcoin avrebbe raggiunto $ 100.000 nel 2022.

Nel 2020, Trenchev ha detto che la criptovaluta principale avrebbe raggiunto $ 50.000 quell’anno. Questa profezia non si è avverata fino al 2021.

$ 100.000 sono realistici?

Uno dei tanti aspetti folli dell’investimento crittografico è che se guardi abbastanza bene, troverai previsioni sui prezzi di Bitcoin che vanno dal collasso totale a un’impennata superiore a $ 1 milione. Ad esempio, a gennaio, Cathie Wood di Ark Invest ha dichiarato che Bitcoin potrebbe superare $ 1 milione entro il 2030. Solo un mese prima, il vice governatore della Banca d’Inghilterra aveva detto alla BBC che poteva “praticamente scendere a zero”.

Il motivo per cui le previsioni variano così selvaggiamente è che questo è ancora un settore relativamente nuovo e non testato. Alcuni non sono convinti che Bitcoin abbia un potenziale a lungo termine, mentre altri credono che la crittografia possa trasformare interi settori. Può essere difficile per gli investitori farsi strada attraverso i punti di vista polarizzati.

In verità, se investi a lungo termine, la domanda se Bitcoin potrebbe raggiungere $ 100.000 nel prossimo anno è meno importante. Ciò che conta è come si comporterà nei prossimi cinque, 10 o anche 20 anni. Anche se sei ottimista e pensi che Bitcoin potrebbe sovraperformare a lungo termine, è comunque importante ascoltare gli oppositori tanto quanto le cheerleader crittografiche.

La sfida è che c’è molta incertezza sia a breve che a lungo termine. Non sappiamo quale impatto avrà la stretta economica della Fed nei prossimi mesi, né sappiamo come l’aumento della regolamentazione influenzerà Bitcoin e altre criptovalute. Bitcoin potrebbe essere superato da una nuova forma di valuta digitale; i paesi di tutto il mondo potrebbero introdurre i propri GovCoin centralizzati; l’informatica quantistica potrebbe minare la sicurezza di Bitcoin e svelare le fondamenta dell’intero settore. Questi sono solo alcuni degli scenari che potrebbero avere un impatto sul prezzo di Bitcoin.

Cosa significa questo per gli investitori

Il modo migliore per gestire questa incertezza e rischio è investire solo denaro che puoi permetterti di perdere. In questo modo trarrai profitto se Bitcoin sale a $ 100.000 o $ 1 milione. Ma se si schianta completamente, non farà cadere il vento dalle tue vele finanziarie.

Non dare priorità agli investimenti crittografici rispetto ad altri obiettivi finanziari come il fondo di emergenza o i risparmi pensionistici. È più importante costruire solide basi finanziarie che ti aiuteranno a creare ricchezza a lungo termine piuttosto che saltare in attività ad alto rischio come Bitcoin.

L’acquisto di Bitcoin può avere senso per alcuni investitori. Ciò che conta è la tua situazione finanziaria e come Bitcoin si inserisce nella tua più ampia strategia di investimento. Se ti senti a tuo agio con il rischio, hai denaro da risparmiare e credi nel suo potenziale a lungo termine, potresti decidere di mettere una piccola percentuale del tuo portafoglio complessivo in Bitcoin e cripto. Basta non correre fuori e investire i soldi di cui hai bisogno semplicemente perché Antoni Trenchev dice che il prezzo potrebbe più che raddoppiare nel prossimo anno.