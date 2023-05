L’agricoltura rappresenta una parte fondamentale della civiltà umana, spesso trascurata e sottovalutata. Essa è la principale fonte di sostentamento di una popolazione mondiale in costante aumento, ma è anche uno dei maggiori responsabili di perdita di biodiversità, inquinamento e cambiamenti climatici. Di conseguenza, ci troviamo di fronte a un acceso dibattito sulla necessità di adottare metodi per un’agricoltura sostenibile, visto che il paradigma tradizionale dell’agricoltura industriale deve evolversi. È particolarmente urgente considerando che la superficie dei terreni agricoli nel mondo si sta riducendo di 23 ettari ogni minuto, mentre la popolazione dell’intero pianeta cresce ad un ritmo di 5,5 milioni di abitanti al mese. Le soluzioni alternative come la permacultura, l’agroforestazione, l’agricoltura biologica e le pratiche rigenerative rappresentano un’opzione per risolvere questa sfida, così come l’applicazione di tecnologie avanzate come l’uso di robot in agricoltura. Tuttavia, potrebbe esserci un’ulteriore soluzione innovativa: se la tecnologia potesse portare ad un’agricoltura priva di cielo e suolo scoperto? Tanto importante è dunque la necessità di investire in una nuova era dell’agricoltura, capace di rispettare l’ambiente, salvaguardare la biodiversità e fornire cibo sufficiente per una popolazione mondiale in costante crescita.

Aziende agricole verticali 2023: le migliori

Negli ultimi anni, l’agricoltura verticale ha superato i confini della fantascienza e si è affermata come una vera e propria realtà. Grazie a decenni di esperimenti scientifici, prove di hobby e casi di nicchia nell’ambito dell’agricoltura indoor, l’idea di implementare questa tecnologia su larga scala è diventata sempre più fattibile. Nel 2020, il Financial Times si interrogava se l’agricoltura verticale rappresentasse una speranza concreta o una semplice moda passeggera, a causa dell’ascesa di numerose startup ambiziose con progetti innovativi e finanziamenti consistenti.

L’obiettivo di questa tecnologia è quello di rendere l’agricoltura più efficiente, meno inquinante, meno dipendente dall’energia e, in generale, più sostenibile dal punto di vista ambientale. Il mercato agricolo verticale ha raggiunto i 5,6 miliardi di dollari nel 2022 e si prevede che raggiungerà i 35 miliardi di dollari entro il 2032. Malgrado ciò, il comparto dell’agricoltura convenzionale rappresenta ancora il mercato di riferimento, con un valore stimato di 12,2 trilioni di dollari. Tale contesto apre ampi spazi per la crescita dell’agricoltura verticale, che si configura come un’importante area di sviluppo e innovazione nel settore agricolo.

Dopo un periodo di grande attenzione mediatica, l’agricoltura verticale si trova ora nella fase di consolidamento. La crisi energetica, bancaria e la riduzione degli investimenti nella tecnologia hanno portato molte aziende a chiudere o ridimensionare le loro operazioni. Tuttavia, l’agricoltura verticale continua a rappresentare un’opportunità importante grazie alla riduzione dei costi dell’automazione mediante sensori, LED automatici e tecnologie simili. È tuttavia una forma di attività ad alta intensità di capitale, il cui modello di business pianificato per un capitale sempre abbondante ed economico ha portato molte aziende ad avere brutte sorprese quando il ciclo di business e di credito si è trasformato.

Sono emersi anche alcuni punti deboli, come la mancanza di operatori esperti: la metà degli operatori agricoli verticali nel 2022 non aveva una formazione agricola completa e ha optato per tecnologie brillanti rispetto alla cautela e all’esperienza. Un’attenzione eccessiva alla pubblicità ha portato molti ad aspettarsi risultati irrealistici, mentre il controllo dei costi ha portato all’edificazione di strutture troppo costose rispetto alla loro effettiva riduzione dei costi.

Tuttavia, l’agricoltura verticale non va considerata un’idea morta né incapace di funzionare nella pratica. Come tutte le nuove tecnologie rivoluzionarie, dovrà iniziare da qualche parte e migliorare gradualmente. Le attese realistiche sostituiranno l’idea di sostituire l’intera industria agricola in pochi anni, aiutando allo stesso tempo a stabilire modelli di business migliori.

Il futuro dell’agricoltura verticale è tutt’altro che incerto, con molte imprese che stanno prosperando nonostante la recente recessione. La chiave del successo sarà quella di evitare l’arroganza e di considerare la tecnologia come un mezzo, non una fine. Le aziende agricole verticali che seguono questi consigli potrebbero essere promettenti da un punto di vista di investimento. In ogni caso, l’agricoltura verticale rappresenta una parte importante del futuro dell’agricoltura e deve essere sottoposta a un’analisi più attenta.

Le migliori del 2023

Ecco le migliori azioni agricole verticali suddivise per capitalizzazione di mercato al momento della stesura di questo articolo. La selezione è stata effettuata a seguito di una valutazione soggettiva della tecnologia e della situazione finanziaria delle società collegate.

GrowGeneration Corp. (GRWG)

GrowGeneration è il più grande rivenditore di prodotti idroponici negli Stati Uniti, che si rivolge sia alla coltivazione domestica che alle strutture commerciali di grandi dimensioni. La società vanta inoltre un grande e riconosciuto centro di risorse educative per la coltivazione idroponica.

AppHarvest, Inc. (APPH)

L’azienda degli Appalachi gestisce alcune delle più grandi aziende agricole indoor high-tech al mondo, riducendo la domanda di acqua del 90% e il fabbisogno di terra di 30 volte. Si concentra sulle colture di vite (pomodori, cetrioli, peperoni) e sulle verdure a foglia verde (lattughe, spinaci e altre insalate). Dispone di un accordo di distribuzione con Mastronardi, che gli consente di raggiungere la maggior parte delle catene di alimentari come Costco, Walmart, Target, Kroger, Aldi, ecc…

Village Farms International, Inc. (VFF)

Un settore al di là delle bacche e dell’insalata che si basa molto sull’agricoltura indoor è la coltivazione della cannabis. Village Farms è un’azienda veterana nell’agricoltura controllata dell’ambiente (CEA), che comprende l’agricoltura verticale e le serre commerciali. La società gestisce un totale di 545 acri di strutture CEA. È entrata nel mercato della cannabis all’inizio del Canada nel 2017 e negli Stati Uniti nel 2018 ed è in grado di fornire il 1/3 del mercato canadese totale previsto.

Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM)

Hydrofarm è il principale produttore di sistemi di coltivazione idroponica. La società vendi attraverso una vasta gamma di rivenditori e canali di distribuzione, tra cui online e offline, B2B e B2C (incluso GrowGeneration già menzionato sopra). La società conta sulla cannabis per continuare a crescere a lungo termine.

Ogni società di cui sopra ha punti di forza e di debolezza che devono essere valutati attentamente. Tuttavia, per gli investitori che cercano un titolo “pick and shovel” nel mercato CEA, con più esposizione agli acquisti di materiali di consumo rispetto ai costruttori guidati da capex, Hydrofarm sembra essere una scelta interessante. In ogni caso, è importante mantenere un saldo di cassa stabile e un bilancio solido e prestare attenzione alla situazione di liquidità delle aziende complessivamente.