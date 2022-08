Azioni online: ecco come acquistarle

Gli investitori dovevano visitare uno scambio di persona o chiamare un broker per acquistare azioni in passato. Con lo sviluppo di Internet, le opportunità di investimento in titoli internazionali non sono più limitate, aperte a tutti gli investitori in tutto il mondo.

È possibile acquistare / vendere titoli tramite un broker online purché si disponga di accesso informatico a Internet. Con un solo clic, la transazione verrà eseguita all’istante. Quindi, per partecipare al mercato azionario internazionale, cosa devi fare?

Come acquistare azioni online?

Passo 1: Seleziona un agente di cambio online.

Quando entri per la prima volta nel mercato azionario, la scelta di un broker affidabile e adatto è essenziale. Ci sono molti criteri per il broker a cui devi prestare attenzione.

Innanzitutto, dovresti controllare lo stato normativo del broker che intendi utilizzare. Eseguire transazioni con un broker regolamentato è estremamente importante, garantendo la sicurezza del capitale investito e riducendo al minimo i rischi per gli utenti.

Inoltre, è necessario considerare anche i seguenti fattori:

Commissioni di transazione (spread, commissione)

Influenza

Deposito e prelievo

Saldo minimo e volume minimo di trading

Velocità di esecuzione degli ordini

Servizio clienti

…

Passaggio 2: apri un conto di trading

Un conto azionario è un luogo in cui archiviare denaro ed eseguire le tue attività di trading. Per partecipare al mercato azionario, è necessario creare un account da soli.

Proprio come la creazione di un conto bancario, la procedura per l’apertura di un conto azionario è estremamente semplice. Dopo aver effettuato l’accesso al sito Web del broker, è necessario compilare alcune informazioni di base (nome completo, e-mail, numero di telefono, ecc.) e fornire documenti di verifica dell’identità e dell’indirizzo.

(carta d’identità, patente di guida) significa che hai già un conto di trading internazionale di titoli.

Dopo aver aperto un conto e depositato sul tuo conto azionario, puoi immediatamente scambiare azioni di tua scelta.

Passaggio 3: ricerca le azioni che desideri acquistare

Una volta aperto e finanziato il tuo conto di trading, è il momento di selezionare le azioni che desideri acquistare. Un ottimo punto di partenza è la ricerca del rapporto annuale della società, in particolare la lettera annuale del management agli azionisti. La lettera ti fornirà una panoramica generale di ciò che sta accadendo con l’azienda. Quindi, puoi cercare ulteriori informazioni negli aggiornamenti trimestrali sugli utili e nelle notizie recenti.

Oltre a ciò, la maggior parte dei broker online ti fornirà tonnellate di rapporti, informazioni di mercato e strumenti analitici necessari per valutare il business.

Passaggio 4: acquista azioni

Dopo aver determinato in quali azioni si desidera investire, è possibile effettuare immediatamente operazioni. Vedi la guida dettagliata nell’articolo qui sotto:

Passaggio 5: gestisci il tuo portafoglio di trading

ortfolio management è uno dei fattori di sopravvivenza degli investitori nel mercato azionario. Sapere come gestire il tuo portafoglio ti aiuterà a massimizzare i tuoi profitti e proteggere il tuo account da rischi imprevisti.

La gestione del portafoglio è una professione critica negli investimenti azionari, uno strumento efficace per limitare i rischi e massimizzare i profitti. Gli investitori devono creare un sistema di portafoglio valido ed efficace se vogliono investire in titoli per lungo tempo con rendimenti sicuri e basso rischio. Pertanto, la gestione del portafoglio negli investimenti azionari svolgerà un ruolo cruciale nel determinare la redditività degli investitori.