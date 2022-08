Forex swap: cos’è e come funziona

Quando fai trading forex sugli scambi, devi aver sentito parlare di swap. Cosa sono gli Swap? Come calcolare la commissione di swap nel forex? E come sfruttare gli swap durante il forex trading? Questo articolo ti aiuterà a rispondere a queste domande.

Cos’è il Forex Swap?

Lo swap, noto anche come commissione overnight, fa parte del costo che gli investitori devono pagare al broker forex se vogliono mantenere una posizione durante la notte. O swap è l’interesse che guadagni o paghi quando fai operazioni notturne.

Quando facciamo trading sul forex, compreremo e venderemo coppie di valute e ogni valuta avrà un tasso di interesse diverso. Quando si tiene una coppia di valute durante la notte, ci sarà un differenziale del tasso di interesse.

Se il tasso di acquisto è superiore al tasso di vendita, gli investitori riceveranno una commissione di rollover. Al contrario, se la coppia di valute di acquisto è inferiore alla coppia di valute di vendita, è necessario pagare una commissione overnight. Questa commissione varia tra i broker.

Come calcolare lo swap forex overnight?

I broker calcoleranno lo swap alla chiusura della sessione statunitense. A seconda di ciascun broker e a seconda della leva finanziaria, ci saranno diversi livelli di swap.

Puoi controllare questa tariffa overnight sul sito web del broker.

Inoltre, puoi anche testare subito su MT4. Quindi applicherai il tasso swap per calcolare la commissione swap per ogni ordine come segue:

Swap = (Tasso di cambio/un punto) x Volume (lotto) x valore swap in punti

Se il risultato dello swap è positivo, beneficerai di questo swap. Se l’impatto è negativo, il broker dedurrà denaro dal tuo account.

Ad esempio:

Quando si negozia la coppia di valute EUR/USD, lo swap per le posizioni corte è 0,01 e le posizioni lunghe sono -0,45.

Se un trader effettua una vendita di un lotto standard della coppia il giovedì e mantiene la posizione aperta durante la notte, il venerdì, lo swap verrà calcolato come segue:

Swap = 100.000 x (0,01 x 0,0001 pip) = 0,10 USD.

Cioè, con questa posizione corta, riceveremo un profitto di 0,1 USD.

Nel caso in cui un investitore acquisti un lotto standard di EUR/USD giovedì e chiuda la sua posizione martedì, il costo dello swap viene calcolato come segue:

Swap = 100.000 x (-0,45 x 0,0001 pip) = – 4,5 USD a notte.

Secondo i dati di cui sopra, perderemo 4,5 USD a notte e attualmente la posizione viene mantenuta per tre notti, quindi dobbiamo pagare un profitto totale di -4,5 x 3 = – 13,5 USD.

Supponendo che la stessa posizione sia chiusa giovedì prossimo, una settimana avrà sette giorni, cinque giorni feriali e due fine settimana. L’interesse da pagare è 7 x -4,5= – 31,5 USD.

Come regola generale del Weekend Swap, le commissioni verranno sempre addebitate per qualsiasi posizione aperta il mercoledì. Pertanto. Nessuna commissione per il fine settimana verrà addebitata per gli ordini di acquisto da giovedì a martedì della prossima settimana, quindi verranno addebitate solo tre notti. Ma quando si mantiene la notte il mercoledì, vi verrà addebitata la tassa del fine settimana. Pertanto lo swap verrà addebitato per sette giorni.

Tempo di calcolo della commissione di swap del broker.

Il tempo di calcolo della commissione di swap standard cadrà tra le 22:00 e le 24:00. Inoltre, a seconda di ciascun broker, ci saranno intervalli di tempo separati. Gli investitori possono scoprire queste informazioni leggendo i regolamenti del broker o chiedendo al personale di supporto.

Ad esempio, il tempo di swap del Broker A è di 22 ore. Se apri una posizione alle 21:59, il broker addebiterà durante la notte. Ma aprendo alle 22:01, il broker non addebiterà durante la notte.

Come controllare gli swap su MT4?

Per controllare lo swap su MT4, segui le istruzioni riportate di seguito.

Passo 1: Vai alla piattaforma di trading forex MT4, fai clic con il pulsante destro del mouse sulla sezione Market Watch nell’angolo sinistro dello schermo, seleziona la coppia di valute, seleziona Specifica.

Passo 2: Il sistema visualizzerà una tabella che include i parametri commissione di acquisto e commissione di vendita.

Come sfruttare gli swap nel trading Forex?

Se sei un trader che ama lo scalping, potresti non doverti preoccupare delle commissioni di swap. Tuttavia, se stai cercando un investimento a lungo termine, dovresti conoscere questa commissione. Per poter usufruire di questa commissione nelle transazioni di investimento, è necessario prestare attenzione ai seguenti punti:

Dovrebbe scegliere di scambiare coppie di valute con uno swap positivo

Gli investitori dovrebbero controllare i tassi swap delle coppie di valute prima di effettuare operazioni. La priorità dovrebbe essere data alla scelta di squadre con commissioni di swap per beneficiare del trading overnight.

Approfitta dello swap x3 il mercoledì.

Il quarto giorno, lo swap si moltiplicherà per 3, quindi guadagnare una quantità decente aiuterebbe se si approfittasse di questo fattore per condurre operazioni. Inoltre, è anche necessario prestare attenzione a lasciare che lo stop loss si allunghi un po ‘per evitare di essere scansionato perché questo è solo il momento di aprire in modo che lo spread si allarghi.

Conclusione

Sopra ci sono informazioni dettagliate su quali sono le commissioni di swap, come vengono addebitati gli swap negli scambi e alcuni suggerimenti per i trader per sfruttare le commissioni di swap durante il trading.

In generale, gli investitori possono guadagnare un profitto decente se sanno come calcolare e vedere le informazioni sul tempo di ricarica notturno. Speriamo che questo articolo aiuti i trader nel processo di trading.