Azioni statunitensi: tutto quello che c’è da sapere per investire

Il mercato azionario è il luogo in cui vengono emesse azioni e collega i trader per acquistare e vendere azioni, materie prime, derivati e altri strumenti finanziari. Il mercato azionario statunitense ospita la principale capitalizzazione di mercato e il volume degli scambi al mondo.

Il seguente articolo apprende in dettaglio le azioni statunitensi e fornisce istruzioni dettagliate sull’investimento in azioni statunitensi e azioni per principianti.

Cosa sono le azioni statunitensi?

I titoli americani sono titoli (tra cui azioni, indici, materie prime, ecc.) quotati e negoziati in borsa negli Stati Uniti.

Il mercato azionario statunitense è il più grande mercato al mondo per volume di scambi giornalieri, con oltre 10.000 società quotate e una capitalizzazione di mercato totale di oltre 33 trilioni di dollari.

La capitalizzazione totale del mercato azionario statunitense è cinque volte maggiore di quella della Cina, sei volte quella del Giappone, dieci volte quella di Hong Kong e 15 volte quella del mercato azionario indiano. Inoltre, il mercato azionario statunitense rappresenta la metà del volume globale degli scambi ed è considerato oggi il mercato più liquido.

Le società quotate alla borsa statunitense mirano a raccogliere capitali per servire attività di produzione, business e investimento per lo sviluppo del business.

Il mercato azionario statunitense ha molte azioni delle principali società e imprese famose del mondo, come Apple, Google e Tesla … Pertanto, questo mercato è molto interessato ai commercianti di azioni in tutto il mondo e preferiti.

Come funziona il mercato azionario statunitense?

Il mercato azionario opera attraverso le Borse (New York, Nasdaq…). Le società quotano le azioni attraverso le Borse. I trader statunitensi scambiano (acquistano e vendono) azioni attraverso uno scambio.

Una transazione viene effettuata quando i prezzi di acquirenti e venditori corrispondono.

Storicamente, i trader dovevano esibirsi in Borsa. Oggi, il mercato azionario opera attraverso Internet e agenti di cambio online. Un trader deve essere un cittadino statunitense per negoziare le azioni statunitensi sottostanti. È obbligatorio per le persone che non vivono negli Stati Uniti e non hanno la cittadinanza statunitense investire nel mercato azionario statunitense passando attraverso una società di intermediazione azionaria (broker).

Perché investire in azioni statunitensi in Vietnam?

Il mercato azionario statunitense è attualmente il più grande mercato per capitalizzazione di mercato a livello globale. Pertanto, il mercato azionario statunitense è altamente liquido e riduce il rischio per gli investitori.

Inoltre, con un enorme volume di scambi e rigorosamente regolato da normative rigorose e di lunga data, il mercato azionario statunitense è considerato il più equo e trasparente. Manipolare o manipolare i prezzi nel mercato azionario statunitense è più improbabile che nei piccoli mercati emergenti di tutto il mondo.

Inoltre, il mercato statunitense ospita le aziende più grandi e famose del mondo. È un’opportunità per i trader di investire in società con una lunga storia di sviluppo sostenibile, o nelle aziende leader a livello mondiale, con una crescita attraente a lungo termine, come Google, Microsoft, IBM e Abbot …

Il mercato azionario statunitense è anche un luogo per potenziali società, note come “unicorni”, in termini di tasso di crescita. Un esempio tipico che può essere menzionato è che le azioni di Netflix erano solo circa $ 10 nel 2010, ma c’è stato un momento in cui ha raggiunto il picco a $ 700 / azione (nel 2021). Oppure le azioni Amazon sono quotate sul pavimento a $ 18, una volta scambiate a $ 3600 (nel 2021) e sono attualmente scambiate ad un prezzo superiore a $ 2100. Questi non sono fenomeni rari nel mercato azionario statunitense, quindi questo mercato offre molte opportunità di investimento a lungo termine adeguate.

Due forme di trading azionario statunitense per i trader non statunitensi

Trading di custodia: in questa forma, i trader chiedono a un broker di acquistare e detenere azioni per loro. Con questo modulo, il broker è la persona che possiede le azioni. Tuttavia, i trader godono ancora di tutti i vantaggi di dividendi e profitti.

Trading di CFD su azioni: Questa è la forma più popolare di trading azionario oggi. Quando si negoziano azioni come CFD, il trader effettua operazioni solo in base al movimento del prezzo del titolo, non possedendolo. Con il trading di CFD, gli utenti possono eseguire operazioni sia a prezzi in aumento che in calo effettuando ordini di acquisto quando percepiscono che il prezzo è in aumento in futuro e vendere ordini quando percepiscono un possibile calo dei prezzi. Inoltre, i trader possono anche utilizzare la leva finanziaria quando negoziano azioni sotto forma di CFD.

In sostanza, la negoziazione di azioni da parte di non statunitensi i trader godono di tutti i vantaggi della volatilità dei prezzi delle azioni come trading del titolo sottostante. Tuttavia, i trader non hanno diritti di voto degli azionisti e le negoziazioni vengono eseguite immediatamente dopo la corrispondenza degli ordini.

Scopri i broker che consentono il trading di azioni statunitensi.

Attualmente, la maggior parte degli investitori sceglie di negoziare azioni statunitensi attraverso broker forex, effettuando ordini sulla piattaforma MT4. Tuttavia, per coloro che sono nuovi al trading azionario statunitense, la piattaforma Meta Trader è più impegnativa. Inoltre, i broker che utilizzano piattaforme MT4 o MT5 offrono spesso un numero minimo di azioni sul mercato azionario statunitense.

Tra i broker di oggi, Capital.com è quello che offre la sua piattaforma di trading, che è abbastanza intuitiva e facile da capire sia sulla versione web che su quella mobile. Inoltre, Capital.com consente anche agli utenti di aprire un conto MT4 per fare trading sulla piattaforma MT4.

Molti trader azionari statunitensi amano Capital.com con oltre 3600 CFD azionari e molti dei principali indici azionari mondiali su Capital.com, come Dow, FTSE 100, S & P 500 e DAX 30. Quando si negoziano azioni senza leva senza commissioni overnight, Capital.com possono ricevere dividendi quando negoziano azioni effettive. È un vantaggio quando gli investitori vogliono possedere azioni per un lungo periodo o investire in azioni per ricevere dividendi. In particolare, Capital.com non ha commissioni di deposito / prelievo e nessuna commissione di inattività.

Come aprire un conto di trading azionario statunitense su Capital.com?

Apri un conto Capital.com.

Per aprire un conto di investimento azionario statunitense su Capital.com, gli utenti si registrano seguendo il link sottostante:

Inserisci la tua email e password e fai clic su [Continua]. Subito dopo, hai aperto l’account Capital.com con successo.

Prima di fare trading su Capital.com, gli utenti devono eseguire la verifica dell’account visualizzata sullo schermo passo dopo passo.

Inserisci il tuo indirizzo, la nazionalità e il luogo di nascita e fai clic su [Continua].

La seguente finestra inserisce il tuo nome (senza accenti) e la data di nascita.

Quindi, inserisci le informazioni sull’indirizzo di residenza: nome della via, numero dell’edificio, appartamento, città e codice postale che corrisponde alle informazioni sui documenti utilizzati per verificare l’indirizzo (se non esiste un numero civico, appartamento), famiglia, strada, compilare NA).

Inserisci il tuo numero di telefono.

Seleziona la valuta da utilizzare per l’account.

Leggi i termini e le condizioni di Capital.com e fai clic su [Continua].

Capital.com dell’account

Per caricare i documenti di verifica dell’indirizzo, vai a [Impostazioni], seleziona [Carica documento], fai clic sulla casella [Carica documento].

Un documento di verifica dell’identità è una foto a 2 lati del passaporto, della carta d’identità, dell’identificazione del cittadino, della patente di guida, ecc., Contenente il nome completo, la data di nascita e l’indirizzo.

La foto richiesta deve essere chiara, catturare tutti e quattro gli angoli del documento ed essere nel seguente formato: PNG / JPG / JPEG o HEIC.

Dopo aver caricato i documenti richiesti, Capital.com utenti hanno bisogno di una verifica facciale. Accedi al tuo account Capital.com con il telefono e fai clic su [Account], seleziona [Stato account] e fai clic su [Scatta un video selfie]. Quindi, fai clic su [Sono pronto] e segui le istruzioni.

Deposita denaro in un conto azionario statunitense su Capital.com

Capital.com gli utenti possono depositare / prelevare fondi facilmente attraverso vari gateway di pagamento, tra cui banca locale, E-Wallet e carta di credito. Il seguente articolo guida alla ricarica Capital.com tramite carta di credito. Altri metodi di pagamento fanno lo stesso.

Dopo aver effettuato l’accesso al tuo account Capital.com, fai clic su [Il mio account] e seleziona [Deposita fondi] nell’angolo destro dello schermo.

Seleziona il metodo di deposito [Carte bancarie], inserisci i dati della carta (numero della carta, data di scadenza della carta, nome del titolare della carta, tipo di carta, numero CVV) e importo. Quindi fare clic sul segno di spunta per confermare il proprietario della carta nella casella [Confermo di essere il proprietario della carta] e fare clic su [Deposito].

Nota: il nome del titolare del conto Capital.com e del titolare della carta di credito utilizzato deve corrispondere. Il conto regolare di Capital.com richiede un deposito minimo di $ 20 e un massimo di $ 900.

Apri un ordine per acquistare un’azione statunitense su Capital.com.

Dopo aver trovato un ticker azionario preferito, se il trader vede che il mercato potrebbe aumentare di prezzo in futuro, un trader può aprire un ordine di acquisto.

Fai clic su [Acquista] nella finestra Mercato

Inserisci il volume degli scambi nella casella [Dimensione].

Fare clic su [Acquista] per terminare.

Acquista Devi aprire gli ordini mentre il mercato è in orario di lavoro. Seleziona [Effettua ordine limite] per effettuare un ordine in sospeso se il mercato è in orario di chiusura.

Se il mercato può abbassare il prezzo in futuro, l’utente può aprire un ordine di vendita allo scoperto (Vendi) facendo clic sul pulsante [Vendi] nella finestra Mercato ed eseguendo lo stesso ordine di acquisto.

Conclusione

Supponiamo che il mercato azionario nei paesi in via di sviluppo (come il Vietnam) sia ancora molto giovane rispetto al mondo. Pertanto, quando negoziano titoli su questi mercati, gli investitori affrontano molti rischi e affrontano il rischio di manipolazione dei prezzi o mancanza di trasparenza. Al contrario, il mercato azionario statunitense ha un’enorme capitalizzazione di mercato e volume di scambi, che lo rende altamente liquido. I trader riducono anche i rischi che possono incontrare quando fanno trading in questo mercato. Inoltre, i trader possono vendere allo scoperto o utilizzare la leva finanziaria quando fanno trading sul mercato azionario statunitense. Questi sono i vantaggi che molti trader amano quando investono in azioni statunitensi.