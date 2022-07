Google Authenticator su Binance: cos’è e quali problemi puoi riscontrare

La sicurezza è sempre una preoccupazione particolare degli utenti quando si utilizza Binance per scambiare criptovalute. Pertanto, per garantire la sicurezza dei propri account, gli utenti di Binance spesso scelgono la sicurezza a 2 livelli (verifica 2FA) di Google Authenticator. Il seguente articolo fornisce istruzioni dettagliate sull’utilizzo di Google Authenticator su Binance e risponde a tutte le domande frequenti per rendere più conveniente per gli utenti l’utilizzo di questa applicazione.

Che cos’è 2FA Google Authenticator Security?

Google Authenticator (2FA) è un’applicazione di Google che genera codici di verifica di sicurezza per accedere al tuo account Binance. Quando si utilizza Binance, gli utenti devono inserire un codice nell’app Google Authenticator per accedere o effettuare un deposito /prelievo o una criptovaluta permuta.

Il codice Google Authenticator è costituito da 6 numeri casuali generati automaticamente dall’applicazione Google Authenticator ed è valido solo per 30 secondi.

Ogni 30 secondi, l’applicazione genererà un nuovo codice per garantire che gli hacker non compromettano il codice di verifica.

Motivi per utilizzare Google Auth su Binance

Google Authenticator modifica continuamente il codice ogni 30 secondi per aumentare la sicurezza dell’account. Google Authenticator è una piattaforma affidabile, stabile, facile da usare e di installazione rapida.

Inoltre, semplicemente aprendo l’applicazione Google Authenticator, l’utente può ricevere il codice, quindi non vi è alcun errore di non ricevere il codice come quando si utilizza la funzione di sicurezza tramite SMS o e-mail.

Abilita Google Authenticator su Binance

Accedi al tuo account Binance. Se non hai un account, registrati utilizzando il link qui sotto:

Nella sezione Binance/Google Authenticator, seleziona [Abilita]

Scarica l’app Google Authenticator sul tuo telefono. Quindi, fare clic su [Avanti].

Apri l’app Google Authenticator che hai appena installato sul telefono, fai clic sul segno [+] nell’angolo in basso a destra dello schermo, seleziona [Scansiona codice QR].

Usa il telefono per scansionare il codice QR sul tuo computer e fai clic su [Avanti].

Salva il codice di ripristino di Google Authenticator se perdi il telefono o devi utilizzare l’app Google Authenticator su un altro dispositivo. Quindi, selezionare [Avanti]

Fai clic su [Ottieni codice] per ottenere i codici di verifica e-mail e SMS e inserisci gli spazi vuoti corrispondenti. Apri l’applicazione Google Authenticator per ottenere il codice e inserisci il codice Google Authenticator vuoto.

La schermata mostra il messaggio [Authenticator Enable] ha avuto esito positivo.

Come ripristinare

Google Authenticator su Binance

?

Se l’app Google Authenticator non funziona correttamente o riceve un nuovo telefono, devi reimpostare Google Authenticator sull’app Binance. Procedere come segue.

Nella pagina [Modifica Binance/Google Authenticator], fai clic su [Ottieni codice] per ottenere il codice di verifica email/telefono e inserire gli spazi vuoti. Apri l’app Google Authenticator, ottieni il codice e compila la casella corrispondente. Quindi fare clic su [Rimuovi e continua].

Quindi hai rimosso la funzione Google 2FA su Binance. Per riconnetterti sul nuovo dispositivo, scarica l’app e apri l’app Google Authenticator. Seleziona [Scansiona codice QR] nella schermata binance come indicato sopra. Se stai ancora utilizzando il vecchio dispositivo, disinstalla la vecchia app Google Authenticator e reinstallala, quindi fai lo stesso quando la installi per la prima volta.

Fix Google Authenticator non è riuscito a connettere Binance

Quando si visualizza l’errore [binding non riuscito], l’utente deve controllare nuovamente le impostazioni dell’applicazione Google Authenticator o meno. Inoltre, l’ora sul telefono e sul computer deve essere sincronizzata, quindi scegli l’impostazione automatica data / ora e inserisci il codice corretto dei metodi di verifica in uso.

Telefono perso o accesso perso Google Authenticator Binance

Quando si perde l’accesso, gli utenti devono reimpostare Google Authenticator inserendo la chiave di backup a 16 cifre nella nuova applicazione.

Se queste 16 cifre non sono presenti, rimuovi la funzione di verifica di Google sul tuo account Binance.

Correggi [errore del codice 2FA]

Quando si verifica un errore di codice 2FA, gli utenti devono controllare le impostazioni dell’ora sui loro telefoni e computer e abilitare la sincronizzazione automatica per evitare questo errore.

Prova ad accedere al tuo account Binance utilizzando una modalità di navigazione in incognito o svuotando la cache e i cookie del browser web.

Se il problema persiste, prova ad accedere all’app Binance.

Se l’errore [errore del codice 2FA] persiste dopo aver provato tutti i metodi sopra indicati, rimuovi la funzione di sicurezza di Google su Binance e reinstallala.

Nel complesso, la funzione di sicurezza 2FA di Google 2FA è relativamente sicura e facile da usare. Se viene visualizzato un errore, è necessario reinstallarlo. Tuttavia, dopo aver modificato le impostazioni di Google Authenticator su Binance, i prelievi e il P2P vengono disabilitati per 24 ore per garantire la sicurezza delle risorse.