Binance Labs: cos’è e come funziona

Binance era noto come lo scambio di criptovaluta con il volume di scambi più significativo a livello globale nel 2018. In particolare, Binance Labs è un famoso fondo di investimento Binance con una “enorme” quantità di denaro da investire in progetti con rigorose condizioni di selezione dei progetti.

Il seguente articolo apprende il portafoglio di Binance Labs aggiornato nel 2022 e come supportare questo fondo di investimento.

Cos’è Binance Labs?

Binance Labs è un fondo di investimento nell’ambito di Binance per investire e potenziare potenziali individui, startup e comunità blockchain, aiutando a finanziare progetti nel settore dello sviluppo dell’ecosistema. La blockchain sta diventando sempre più grande. È stato istituito come ramo di joint venture di Binance come fondo per investire in progetti “seed” per l’ecosistema blockchain.

Binance Labs Investment Fund si impegna nel supporto tecnico e nella costruzione di comunità per aiutare i team a far crescere l’ecosistema blockchain e crypto più veloce: questo è il gruppo di persone che influenzano positivamente lo spazio crittografico e il web decentralizzato. Attualmente, il fondo ha operato in 25 paesi con cinque aree di contenuto e supporta lo sviluppo di oltre 100 progetti con grandi importi di investimento che vanno da $ 1,5 milioni a $ 6 milioni.

Ogni anno, questo fondo di investimento sceglie di investire solo in circa 10-30 progetti con criteri rigorosi e tassi di concorrenza molto elevati. A volte ha investito solo in 5-7 progetti su 300 progetti.

Portfolio Binance Labs aggiornato nel 2022

Come accennato in precedenza, Binance Labs sta attualmente supportando lo sviluppo di oltre 100 progetti. Di conseguenza, il portafoglio di Binance Labs è piuttosto diversificato e i due segmenti di fondi di investimento si sono concentrati molto su Defi, progetti infrastrutturali e portafogli elettronici.

I progetti sostenuti avranno molti vantaggi nello sviluppo dell’ecosistema e nella partecipazione a IEO su Binance (ad esempio, Coin98, SAFEPAL, Sandbox, …). Inoltre, la reputazione e il prestigio di Binance aiutano anche i progetti a dominare il marketing in modo estremamente efficace quando sono nella Binance List.

Più di 100 progetti in cui Binance Labs investe sono nelle seguenti aree:

Oracolo

Derivati

Analitica

Aggregatore

Portafoglio/Pagamento

Scommesse

Agricoltura

Gestione patrimoniale

Prestito

Scambio

Infrastruttura

NFT/Giochi

Altri…

Alcuni progetti hanno già token ed elenchi Binance

Axie Infinity: Questo è un progetto di gioco blockchain ispirato al gioco Pokemon. Axie Infinity consente ai giocatori di raccogliere vari animali domestici digitali noti come Axie, che possono essere allevati, combattuti e scambiati in tutto l’ecosistema Axie in continua espansione.

The Sandbox: Un progetto lanciato nel 2011 da Pixowl è come un mondo virtuale su blockchain, che consente agli utenti di creare, costruire e scambiare risorse digitali. Sandbox combina la potenza delle organizzazioni decentralizzate (DAO) e NFT per creare una piattaforma decentralizzata per una fiorente comunità di gioco.

My Neighbor Alice: un progetto di gioco che consente a chiunque di acquistare e possedere isole virtuali e raccogliere e costruire oggetti. Giochi come Animal Crossing hanno ispirato questo progetto. Il progetto My Neighbor Alice offre un’esperienza utente durante il gioco e crea un ecosistema per i giocatori che vogliono raccogliere e scambiare NFT.

Alcuni progetti hanno già token ma non sono elencati su Binance

Moonbeam: Blockchain, Smart contract para chain su Polkadot è completamente compatibile con Ethereum. Il progetto Moonbeam combina il motore di Ethereum e l’architettura scalabile e interattiva di Polkadot.

Plasm Network (Astar): Questo è un progetto dApps Hub su Polkadot che può supportare Ethereum. Il progetto Plasm Network ha un’infrastruttura estensibile ed è interoperabile con il Web 3.0.

Pancake Bunny: Questo è un progetto sull’ottimizzazione e l’aggregazione della finanza decentralizzata (Defi) per BSC. Il progetto PancakeBunny è uno dei più significativi aggregatori di rendimento su ETH e BSC in termini di TVL.

Alcuni progetti non hanno ancora token.

Dune Analytics: Questo è un progetto su un sito web che aggrega le informazioni di Defi. Questo progetto consente agli utenti di mettere i dati direttamente sul decentralizzato e completamente gratuito.

LayerZero: Questo progetto di protocollo omnicanale consente l’interoperabilità con molte applicazioni decentralizzate su diverse blockchain.

StarShark: una startup di gioco fondata da Timi Studio Group. Il progetto StarShark è famoso per attirare più di 1 milione di giocatori attivi ogni giorno dopo soli tre mesi dal lancio.

Come investire nel fondo di investimento Binance Labs?

Con alcune delle informazioni di cui sopra, si può vedere che il fondo di investimento ha selezionato buoni progetti con un potenziale eccezionale. Per investire nell’ambito del fondo di investimento Binance Labs, gli utenti possono utilizzare alcuni dei seguenti siti Web per informazioni:

Twitter ufficiale di Binance Labs

Cypherhunter

Ricerca Binance

Gli utenti dovrebbero acquistare token nell’elenco di Binance investito? I progetti selezionati dal fondo Binance Labs sono tutti progetti eccellenti con un potenziale di crescita a lungo termine. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che i progetti saranno elencati su Binance in futuro.

Inoltre, quando si investe nell’ambito del fondo Binance Labs, gli utenti dovrebbero notare alcune cose:

Investe in progetti a un prezzo e una posizione diversi rispetto agli investitori regolari. Di conseguenza, i rendimenti degli utenti sono solitamente inferiori ai fondi di Binance Labs. Pertanto, gli utenti non dovrebbero aspettarsi di guadagnare lo stesso rendimento del fondo Binance Labs.

I progetti elencati su Binance spesso aumentano di prezzo. Tuttavia, quando e quanto aumenta il prezzo è qualcosa che gli investitori non sanno in anticipo. Pertanto, gli investitori non sono sicuri di ottenere il profitto atteso.

Anche se Binance Labs ha un certo livello di credibilità quando investe in progetti. Tuttavia, gli utenti dovrebbero ricercare attentamente quel progetto oggettivamente prima di investire capitale.

Conclusione

I progetti selezionati e supportati da Binance Labs sono potenziali progetti di investimento a lungo termine per diversi motivi come segue:

L’intero ecosistema Binance Smart Chain supporta i progetti partecipanti

Le attività assegnate hanno la possibilità di essere elencate su Binance e probabilmente aumenteranno di prezzo in futuro.

Il ROI dei progetti investiti da Binance Labs è solitamente enorme.

Tuttavia, investire sotto Binance Labs può offrire agli investitori alcune opzioni in più quando investono, ma non è sicuro di portare i rendimenti attesi. L’investimento è sempre rischioso e gli investitori devono comprendere questo principio in tutte le loro decisioni di investimento.