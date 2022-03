Token Traxx: cos’è e come funziona

Un team di esperti dell’industria musicale britannica ha costruito un mercato NFT che mira a rivoluzionare il modo in cui i musicisti vengono pagati e premiare anche gli appassionati di musica.

Da quando Thomas Edison ha inventato il fonografo nel 1877, musica e tecnologia sono andate insieme come Simon e Garfunkel, Morrissey e Marr, o i fratelli Gallagher.

Ma proprio come quei duo leggendari, il rapporto tra i due non è sempre stato facile.

Gli ultimi due decenni dall’esplosione di Internet sono stati particolarmente tumultuosi, con la condivisione illegale di file su piattaforme come Napster e Limewire che ha messo in ginocchio l’industria nei primi anni novanta. E mentre l’introduzione dello streaming all-you-can-eat tramite Spotify, Apple Music et al ha in gran parte risolto il problema della pirateria, non ha davvero funzionato per la stragrande maggioranza dei musicisti; solo 184.500 degli 1,2 milioni di artisti su Spotify guadagnano più di $ 1.000 all’anno.

Tommy Danvers, alias TommyD, un produttore, cantautore, artista, DJ e fondatore del mercato NFT basato sulla musica Token Traxx, ha visto che il sistema era rotto. Ma non è stato in grado di trovare una soluzione fino a quando il primo blocco Covid all’inizio del 2020 lo ha spinto a collegare i punti tra il suo amore per la musica e un interesse più recentemente acquisito in criptovalute e blockchain.

“Se il valore dell’ascolto della musica è stato sradicato dallo streaming, dov’è?”

Con i ricavi dello streaming così bassi per così tanti artisti e le misure di distanziamento sociale che significano che concerti, discoteche e festival sarebbero stati fuori questione per il prossimo futuro, c’era un urgente bisogno di trovare un modo per riconnettere gli artisti con i loro fan e consentire loro di guadagnarsi da vivere con la loro musica.

“Se il valore dell’ascolto della musica è stato sradicato dallo streaming, dov’è?” ha chiesto TommyD. “Il valore è con gli artisti stessi ed è con le persone che trovano quella musica e la sostengono, comprano una maglietta, vanno a un concerto. Avvicina queste persone, rendi la connessione più diretta, mostra valore nel ruolo di ognuno e puoi fare un cambiamento sismico che metterà pressione sul sistema attuale per diventare più rilevante. ” Ed è qui che entra in gioco Token Traxx.

Veri partner

Nel 2008, l’ex redattore di Wired Kevin Kelly ha affermato che Internet avrebbe permesso a qualsiasi creatore con solo 1.000 veri fan di guadagnarsi da vivere, ma TommyD ha una visione aggiornata dell’idea. “Li chiamo 100 veri partner”, spiega. “Tutto quello che devi fare è evidenziare e trovare 100 persone che sono pronte a generare $ 1.000 all’anno per te e questo è un reddito di $ 100.000, che è un salario di sussistenza per la maggior parte delle persone”.

Per i tipi di artisti a cui Token Traxx si rivolge, quelli con circa un milione di ascoltatori al mese su Spotify, questo è un obiettivo molto raggiungibile, ma anche vendere due NFT per $ 2.000 ciascuno cambierebbe completamente la vita di un musicista in difficoltà nei paesi in via di sviluppo. “Credo che ci sia un enorme mercato là fuori per quegli artisti che non riescono a superare gli algoritmi che sottomettono la loro musica”, ha detto TommyD. “Si tratta di trasformare la vita degli artisti e portarli ad un altro livello”.

Token Traxx non è il primo a sposare musica e NFT; musicisti che vanno dai Kings of Leon ai 3LAU hanno pubblicato i loro album come NFT. Ma il co-fondatore Miles Leonard, ex presidente di Parlophone e Warner Bros UK che ha anche lavorato per etichette discografiche tra cui Virgin, EMI e Roadrunner, ritiene che trattare gli NFT come un prodotto sia l’approccio sbagliato. Dopotutto, cosa sono i CD, i vinili e le cassette se non solo gli NFT fisici? Le nuove tecnologie devono offrire qualcosa che non è mai stato possibile prima, altrimenti qual è il punto?

“L’NFT è un club”, ha detto Leonard. “È uno spazio recintato per i tuoi più grandi fan. Tutti parlano di 3LAU, ma ci sono molti artisti sconosciuti là fuori che hanno avuto molto successo attraverso i loro drop NFT. Perché? Perché si sono impegnati nella comunità crittografica e si sono anche collegati con i fan della loro musica. ”

“L’NFT è un club, è uno spazio recintato per i tuoi più grandi fan”.

Attraverso il Token Traxx, che sarà disponibile per la prima volta tramite un Evento di Generazione di Token gestito dalla società di servizi finanziari Sors il 14 marzo, gli artisti saranno in grado di tokenizzare facilmente canzoni, album e merchandising. Ma sono anche incoraggiati ad avere un piano a lungo termine per ciò che possono offrire ai loro fan oltre ai semplici drop NFT, che si tratti di concerti esclusivi, incontri e saluti ai concerti o avatar che possono essere utilizzati nel metaverso in futuro. “Se hai intenzione di entrare con un drop anonimo, allora non funzionerà mai, almeno non nella fase in cui siamo in questo settore”, ha detto Leonard. “La tua offerta deve essere continuata.”

Lo staking è il nuovo gradimento

Uno dei modi più significativi di offrire questo è con Royalty NFT, token che hanno una percentuale delle entrate dello scrittore assegnate a loro tramite un contratto intelligente e danno diritto al titolare di una percentuale di tutto ciò che l’artista guadagna.

Se un fan detiene un R-NFT per una canzone che continua ad essere un enorme successo, sarebbe ricompensato finanziariamente per la sua lealtà e supporto, mentre il valore del token stesso aumenterebbe esponenzialmente. Non è difficile immaginare quanto valga la pena un R-NFT di Yellow dei Coldplay, o Everlong dei Foo Fighters.

“Questo concetto di picchettamento come nuovo gradimento crea un modello economico completamente nuovo attorno al ciclo di vita e al consumo di musica sia dal punto di vista dell’artista che del fan”, spiega paul Taylor, CEO fondatore di Token Traxx. “Diventa una metodologia completamente unica ed è per questo che crediamo fortemente che sia trasformativa”.

Mentre lo streaming è stato spesso presentato come il cattivo nelle discussioni sull’economia dell’industria musicale, Taylor e il resto del team sono desiderosi di sottolineare che è stato senza dubbio un bene per il consumo di musica.

Inoltre, Token Traxx non sta cercando di sostituire Spotify, Tidal o Apple Music. Ciò che l’azienda offre è un flusso di entrate aggiuntivo accanto a quelli attualmente esistenti. “Siamo un’azienda del mondo reale che offre ricompense del mondo reale per i collezionisti, per i curatori e per i creatori”, ha affermato Taylor. “E se Spotify iniziasse ora, farebbero quello che stiamo facendo noi”.