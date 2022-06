Previsione prezzi Ethereum Classic 2022

Nelle ultime 24 ore, il prezzo dell’ETC è aumentato. L’impennata è dovuta al miglioramento delle condizioni di mercato. I seguenti indicatori funzionano nelle ultime 24 ore:

Il volume degli scambi di Ethereum Classic è alto. Il segnale tecnico è BUY of per ETH per le prossime ore. C’è stato un aumento del volume di ricerca di Google per Ethereum classic. Il rango di capitalizzazione di mercato di Ethereum Classic è migliorato nelle ultime 24 ore.

Cosa non funziona per Ethereum Classic?

L’unica indicazione che è diventata negativa nelle ultime 24 ore è il sentiment netto. Il sentiment netto per ETC è rimasto negativo negli ultimi giorni.

L’ETC è aumentato nelle ultime ore. ETC è ora scambiato oltre $ 20 ancora una volta.

Negli ultimi 5 giorni, ETCH ha guadagnato quasi il 4%, ma da gennaio 2022, ETC è sceso di oltre il 35%. Guardando i dati degli ultimi 5 giorni, ETC ha guadagnato leggermente più di Ethereum ma ha sottoperformato rispetto a BTC.

Periodo AND SO ON BTC · ETH Ultimi 5 giorni +3.4% +4.8% +3.1% YTD -35.1% -34.8% -50.3%

Ethereum Classic: Google Trends per gli ultimi 7 giorni

Il livello di interesse di Ethereum Classic su Google è superiore allo stesso tempo di ieri.

Ethereum Classic Previsione Prezzi 2022

Prezzo medio ETC Previsione 2022 6 giugno 27 dollari TradingBeasts giugno 2022 28 dollari CoinPriceForecast giugno 2022 25 dollari LongForecast giugno 2022 28 dollari

Ethereum Classic Previsione Prezzi 2025

Prezzo medio ETC Previsione 2025 6 giugno 55 dollari TradingBeasts giugno 2022 70 dollari CoinPriceForecast giugno 2022 82 dollari LongForecast giugno 2022 14 dollari

Ethereum Classic Previsione Prezzi: capitalizzazione di mercato e dati di volume

Metrico Valore Tendenza Classifica della capitalizzazione di mercato 28a Superiore Capitalizzazione di mercato attuale $3,06 Mld Superiore Volume scambiato in termini di valore in $ $ 251 M Superiore

Ethereum Classic Previsione Prezzi: prospettive di oggi

Indicatore Tendenza Prezzo Superiore Tecnico Comprare Classifica della capitalizzazione di mercato Superiore Volumi di trading Superiore Tendenze della ricerca Google Superiore Social Media Buzz Superiore Social Media Sentiment Abbassare

Ethereum Classic Previsione Prezzi: dati sui social media

Statistiche di LunarCrush Volume Tendenza Menzioni di volumi sociali 1,28 K Superiore Impegno sociale 750 K Superiore

Ethereum Classic: come investire in ETC?

Ethereum Classic è una piattaforma di calcolo distribuito open source basata su blockchain con funzionalità di contratto intelligente (scripting). È sviluppato sulla rete Ethereum originale e inalterata. È nativo della moneta Ether. La moneta ETC è offerta per il commercio su più scambi.

Ecco alcuni dei migliori scambi crittografici che offrono ETC per il commercio:

Binance · 2. Kraken 3. Bitflyer

Passi da seguire per investire in ETC

Fase 1: Per investire in ETC prima è necessario trovare un’offerta di scambio ETC Coin for Trade

Fase 2: Creazione di un account con Exchange

Passo 3: Verifica la tua identità

Passo 4: Finanzia il portafoglio

Passo 5: Effettua l’acquisto