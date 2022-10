Bande di Bollinger: cosa sono e come funzionano

in

Il prezzo esce dalla banda superiore di Bollinger quando il trading di monete è comune, ma potresti non sapere come reagire. Questo articolo fornirà alcune prospettive per il tuo riferimento quando fai trading di criptovalute.

Cosa sono le Bande di Bollinger?

La banda di Bollinger è un indicatore comunemente usato nell’analisi tecnica. Questo strumento combina l’indicatore della media mobile (la media mobile – mostra il valore medio del prezzo in un periodo di tempo) e la deviazione standard.

L’indicatore della banda di Bollinger viene spesso utilizzato per misurare le fluttuazioni dei prezzi. Seguendo questo indicatore, saprai se il mercato sta fluttuando fortemente o rallentando.

La struttura dell’indicatore delle bande di Bollinger:

L’indicatore delle bande di Bollinger include 3 linee:

Il MA20 è nel mezzo, più comunemente usato da molti commercianti. Puoi scegliere il periodo del MA come preferisci.

La banda superiore è la deviazione standard di +2% dal MA medio.

La banda inferiore è una deviazione standard del -2% dal MA centrale.

Cosa significa il prezzo che esce dalla banda superiore di Bollinger?

L’indicatore delle bande di Bollinger è progettato per fluttuare solitamente tra le bande superiore e inferiore.

Quando le 2 bande della banda di Bollinger si restringono, significa che il mercato sta rallentando. I trader devono aspettare acquirenti o venditori più forti.

Se il prezzo passa poi dal basso verso l’alto verso il bordo superiore, i tori sono più forti. I prezzi tendono ad aumentare.

Al contrario, se i prezzi scendono al di sotto del MA dopo che le due bande si restringono, spostandosi verso il bordo inferiore, significa che i venditori sono più forti. La tendenza al ribasso sta vincendo.

Quando le due bande delle bande di Bollinger si restringono, e poi c’è una tendenza più chiara, il prezzo spesso esce dalla banda in una direzione più forte. Dopodiché, il confine si allargherà e il prezzo verrà corretto anche per entrare contemporaneamente nel confine.

Secondo l’algoritmo dell’indicatore, il prezzo che entra nella banda dopo essere uscito dalla banda superiore di Bollinger è perché la banda di Bollinger si aprirà dopo una forte oscillazione. Ma c’è anche un’altra ragione, che è a causa della psicologia del mercato. Quando c’è un picco nei livelli di trading, molti trader prenderanno profitti o rallenteranno il commercio, causando una correzione del prezzo dopo una forte fluttuazione. Quindi correggere prima di continuare la tendenza. Questa è una situazione comune nel mercato delle criptovalute.

Poiché il prezzo di solito si muove tra le 2 bande, quando il prezzo esce dalla banda superiore di Bollinger, significa che il prezzo della moneta è in una forte tendenza al rialzo e, presto, si correggerà di nuovo in modo che il prezzo entri nella banda di Bollinger.

Come applicare l’indicatore della banda di Bollinger per trovare opportunità di trading

Trova opportunità di trading utilizzando l’indicatore delle bande di Bollinger

Fai trading con le bande di Bollinger quando il mercato è laterale (lateralmente)

Quando la banda di Bollinger si restringe, significa che il prezzo si sta muovendo lateralmente e c’è un tiro alla fune tra acquirenti e venditori. In questo momento, il prezzo correrà continuamente avanti e indietro tra i due confini. Alcuni trader spesso inseriscono un ordine BUY quando il prezzo colpisce la banda inferiore della banda di Bollinger e prendono profitti quando il prezzo tocca la banda superiore della banda di Bollinger.

Fai trading con le bande di Bollinger in un mercato di tendenza

Quando le 3 linee della banda di Bollinger puntano verso l’alto e il prezzo è superiore al MA20, significa che il mercato è in una tendenza al rialzo e puoi inserire un ordine di acquisto. Dopo ogni correzione del prezzo, appare una candela rossa, quindi ritorna una candela verde, formando un nuovo fondo, posizionando uno stop loss al di sotto del nuovo fondo.

Al contrario, quando le 3 linee della banda di Bollinger puntano verso il basso, il prezzo taglia il MA20 dall’alto e fluttua nell’area al di sotto del MA20, il che significa che il mercato è in una tendenza al ribasso e puoi effettuare un ordine di vendita.

Come fare trading quando il prezzo esce dalla banda superiore di Bollinger

In una situazione in cui il prezzo esce dalla banda superiore di Bollinger, se sei già entrato in un tempo di permuta, i trader spesso applicano la strategia:

Prendi profitti parziali quando il prezzo esce dalla banda superiore.

Oppure aumenta lo stop loss al prezzo della linea MA per preservare i profitti.

Se non hai mai inserito l’ordine delle monete commerciali prima, non dovresti affrettarti a inserire immediatamente l’ordine quando incontri questa situazione.

Dovresti inserire un ordine solo dopo che il prezzo è stato corretto e dopo che la candela verde appare di nuovo.

Posiziona lo stop loss in fondo appena creato per limitare il rischio quando il prezzo non va nella direzione desiderata.

Non ti incoraggiamo a utilizzare ordini di vendita allo scoperto (Vendi) durante il trading e in particolare dovremmo scambiare ordini di acquisto solo quando il prezzo della moneta è in una tendenza al rialzo.

Come abilitare l’indicatore di banda di Bollinger per scambiare monete su Binance

Per abilitare l’indicatore della banda di Bollinger, devi andare al tuo account Binance. Se non si dispone di un account, si prega di registrarsi seguendo il link sottostante:

Dopo aver effettuato l’accesso al tuo account, fai clic su [Trade] sulla barra degli strumenti e seleziona [Classic] o [Advanced]

Seleziona la coppia di monete che desideri vedere il grafico:

Fare clic sul simbolo [Indicatore tecnico] per selezionare l’indicatore che si desidera utilizzare:

Fare clic su [BOLL], immettere il punto MA nella casella [Lunghezza], immettere la deviazione standard nella casella [Moltiplicatore]. Di solito, i trader usano MA20 e una deviazione standard del 2%.

Conclusione: il prezzo esce dalla banda superiore di Bollinger

Quindi hai attivato con successo la banda di Bollinger su Binance e hai imparato a fare trading con questo indicatore. Il resto è che è necessario praticare il trading e applicarlo correttamente per ogni caso. Inoltre, per aumentare le tue possibilità di successo nel trading, devi imparare altre tecniche di analisi dei prezzi o imparare come combinare altri indicatori durante il trading.