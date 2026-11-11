Novembre offre nuovi fondi per le strade dei piccoli comuni e impone dichiarazioni di trasparenza per gli enti aderenti al GOL.

Il mese di novembre porta con sé una serie di opportunità finanziarie e obblighi normativi rivolti a tutti gli enti locali. Tra le novità più rilevanti, il Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni mette a disposizione 10 milioni di euro per interventi di sicurezza e manutenzione, mentre l’Avviso GOL richiede dichiarazioni sui principi trasversali e sulla titolarità effettiva per tutti i soggetti che hanno aderito al programma entro il 15 novembre 2026.

Fondo investimenti stradali: modalità di accesso e soglie di ammissibilità

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato l’Avviso pubblico 2026, destinato esclusivamente ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Ogni progetto può ricevere fino a 150.000 euro, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la manutenzione delle strade comunali. La dotazione complessiva è di 10 milioni di euro, distribuiti in più bandi, e le domande potranno essere presentate sulla piattaforma a partire dalle ore 12:00 di martedì 10 novembre e fino alle ore 12:00 di lunedì 30 novembre 2026.

Chi può partecipare al bando?

Sono ammissibili tutti gli enti che non hanno ricevuto alcun finanziamento da precedenti edizioni del fondo, fatta eccezione per i Comuni che in passato hanno ottenuto un contributo inferiore al 50 % della domanda e che non hanno ancora avviato le pratiche di affidamento dei lavori. Questa regola mira a concentrare le risorse su realtà ancora prive di supporto finanziario, garantendo al contempo la continuità per i progetti già avviati.

Procedura di presentazione della domanda

Per presentare l’istanza, è necessario accedere alla piattaforma dedicata, compilare il modulo on-line con i dati anagrafici del Comune, descrivere l’intervento previsto e allegare la documentazione tecnica richiesta (planimetrie, stime dei costi, certificati di conformità). La piattaforma consente l’invio sia in tempo reale sia la possibilità di salvare una bozza per completarla successivamente, assicurando così che tutti gli elementi richiesti siano disponibili prima della scadenza del 30 novembre.

Avviso GOL: la doppia dichiarazione su principi trasversali e titolarità effettiva

Il 20 ottobre 2026 è stato pubblicato l’avviso che obbliga tutti gli operatori che hanno aderito al GOL entro il 15 novembre a fornire due tipologie di dichiarazione tramite il sistema BES, sezione “Atto di Adesione”. La prima riguarda il rispetto dei principi trasversali del PNRR, mentre la seconda è relativa alla titolarità effettiva dell’impresa. Entrambe le dichiarazioni devono essere firmate digitalmente dal legale rappresentante o da un delegato, accompagnate da copia dell’atto di delega e dal documento di identità del delegato.

Dichiarazione sui principi trasversali: requisiti in base al numero di dipendenti

Il modulo è strutturato in tre sezioni a seconda della dimensione dell’impresa. Per le aziende con meno di 15 dipendenti non sono previsti oneri aggiuntivi. Le realtà con un organico tra 15 e 50 dipendenti devono, entro sei mesi dal 31 agosto 2026 (termine ultimo 28 febbraio 2027), allegare: una relazione di genere sulla composizione del personale, la dichiarazione prevista dall’articolo 17 della legge 68/1999 sulla regolarità dei diritti dei lavoratori disabili, e una relazione sugli obblighi adempiuti negli ultimi tre anni. Le imprese con più di 50 dipendenti, invece, devono allegare l’ultimo rapporto sulla situazione del personale redatto ai sensi dell’articolo 46 del dlgs 198/2006, attestando la sua conformità alle comunicazioni fornite ai sindacati aziendali e ai consiglieri regionali per la parità.

Dichiarazione di titolarità effettiva: scadenze e documentazione

Parallelamente, è richiesto di evidenziare la reale titolarità dell’impresa, indicando eventuali beneficiari finali e strutture di controllo. Anche questa dichiarazione va caricata sulla stessa sezione BES “Atto di Adesione” entro la stessa finestra temporale di ottobre-novembre 2026. La mancata compilazione o l’omessa allegazione dei documenti richiesti può comportare la sospensione della partecipazione al bando GOL e l’esclusione da eventuali futuri finanziamenti nazionali o comunitari.

Novembre si configura come un mese cruciale per le amministrazioni locali: dal Fondo investimenti stradali per i piccoli comuni, fino alle obbligatorie dichiarazioni GOL che assicurano la trasparenza e il rispetto delle normative europee. È fondamentale verificare tempestivamente la propria eleggibilità, raccogliere la documentazione necessaria e rispettare le scadenze per non perdere le risorse messe a disposizione dallo Stato e dall’Unione Europea.