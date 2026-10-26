Aprire una pizzeria al trancio: il margine di guadagno medio

Aprire una pizzeria al trancio può essere un'opportunità interessante per chi desidera entrare nel settore della ristorazione con un format orientato alla vendita rapida e all'asporto.

La redditività, tuttavia, non dipende soltanto dal prezzo della pizza o dal costo degli ingredienti: contano anche la posizione del locale, il volume delle vendite, il personale e le spese di gestione.

Chi sta valutando un progetto in una zona urbana ad alta frequentazione, per esempio una pizzeria al trancio a Milano in zona corso Lodi, dovrebbe partire da un’analisi concreta dei ricavi potenziali e dei costi da sostenere, senza dare per scontato un guadagno prestabilito.

Margine di guadagno: quanto può restare al titolare?

Non esiste un margine medio valido per tutte le pizzerie al trancio. Le stime pubblicate da portali dedicati ai business plan indicano risultati potenzialmente interessanti, ma evidenziano anche quanto possano variare in base alle dimensioni dell’attività, alla localizzazione e all’organizzazione aziendale.

Alcune analisi di settore ipotizzano margini netti nell’ordine del 7-10%, mentre altre presentano scenari più favorevoli, fino al 10-20%.

Tali valori rappresentano unicamente orientamenti teorici e non costituiscono parametri statistici certi.

Per capire la redditività è importante distinguere alcuni indicatori:

Margine lordo: misura quanto rimane dei ricavi dopo aver sottratto i costi diretti delle materie prime utilizzate per produrre ciò che viene venduto.

misura quanto rimane dei ricavi dopo aver sottratto i costi diretti delle materie prime utilizzate per produrre ciò che viene venduto. EBITDA, o margine operativo lordo: indica il risultato della gestione operativa prima di interessi, imposte e ammortamenti. Aiuta a valutare la capacità dell’attività di generare risorse attraverso la propria operatività.

indica il risultato della gestione operativa prima di interessi, imposte e ammortamenti. Aiuta a valutare la capacità dell’attività di generare risorse attraverso la propria operatività. Utile netto: è ciò che rimane dopo aver considerato i costi, gli ammortamenti, gli eventuali oneri finanziari e le imposte pertinenti.

è ciò che rimane dopo aver considerato i costi, gli ammortamenti, gli eventuali oneri finanziari e le imposte pertinenti. ROI: misura il rendimento del capitale investito secondo la formula adottata nell’analisi. Per calcolarlo correttamente occorre specificare quale risultato economico si confronta con quale investimento.

Confondere questi indicatori può portare a sovrastimare il guadagno effettivo. Un buon margine sulle singole porzioni, infatti, non significa automaticamente che il titolare otterrà un utile elevato a fine anno.

Quanto può fatturare una pizzeria al trancio?

Il fatturato dipende principalmente dal numero di clienti, dallo scontrino medio e dai giorni effettivi di apertura. Bevande, fritti e altri prodotti complementari possono inoltre aumentare il valore medio degli acquisti.

Consideriamo un esempio puramente illustrativo:

Clienti medi al giorno: 80.

Scontrino medio: 6 euro.

Incasso giornaliero: 480 euro.

Giorni di apertura annuali: 300.

Fatturato annuo stimato: 144.000 euro.

Il calcolo è semplice: 80 clienti moltiplicati per 6 euro generano 480 euro al giorno; moltiplicando questa cifra per 300 giorni si ottengono 144.000 euro annui.

Se il locale lavorasse invece per 365 giorni mantenendo gli stessi volumi, il fatturato teorico salirebbe a 175.200 euro. Nella realtà, però, ferie, festività, giornate meno frequentate e variazioni stagionali possono modificare sensibilmente il risultato.

Le attività situate in vie commerciali, presso uffici, scuole o nodi di trasporto possono beneficiare di una maggiore affluenza, ma la posizione da sola non garantisce incassi superiori. Occorre verificare il passaggio effettivo di potenziali clienti, la concorrenza nelle vicinanze, gli orari di maggiore domanda e la capacità del locale di servire rapidamente le persone.

Il fatturato non coincide con il guadagno: rappresenta il punto di partenza dal quale sottrarre tutti i costi necessari a mantenere in funzione l’attività.

Costi fissi e variabili: dove si forma il margine

La gestione economica di una pizzeria al trancio richiede un controllo costante delle spese. Alcune cambiano in relazione al volume delle vendite, mentre altre devono essere sostenute anche nei periodi meno redditizi.

Tra le principali voci da considerare troviamo:

Materie prime: farina, pomodoro, mozzarella, condimenti, olio e altri ingredienti. Il costo varia in base alle ricette, ai fornitori, ai prezzi di acquisto e agli sprechi.

farina, pomodoro, mozzarella, condimenti, olio e altri ingredienti. Il costo varia in base alle ricette, ai fornitori, ai prezzi di acquisto e agli sprechi. Personale: retribuzioni, contributi e altri oneri legati ai dipendenti. Anche il lavoro del titolare deve essere considerato nella valutazione della sostenibilità economica.

retribuzioni, contributi e altri oneri legati ai dipendenti. Anche il lavoro del titolare deve essere considerato nella valutazione della sostenibilità economica. Affitto: dipende dalla zona, dalla superficie e dalle condizioni contrattuali. Un locale molto visibile può attirare più clienti, ma anche richiedere un canone più elevato.

dipende dalla zona, dalla superficie e dalle condizioni contrattuali. Un locale molto visibile può attirare più clienti, ma anche richiedere un canone più elevato. Utenze: elettricità, gas, acqua e altri consumi necessari per la produzione e la conservazione degli alimenti.

elettricità, gas, acqua e altri consumi necessari per la produzione e la conservazione degli alimenti. Packaging e materiali di servizio: scatole, contenitori, tovaglioli e materiali monouso.

scatole, contenitori, tovaglioli e materiali monouso. Altri costi operativi: manutenzione delle attrezzature, assicurazioni, consulenze, software gestionali, commissioni sui pagamenti e promozione.

A queste voci si aggiungono gli ammortamenti delle attrezzature, gli eventuali interessi sui finanziamenti, gli adempimenti amministrativi, le imposte e i contributi dovuti.

Per questo motivo, percentuali generiche di spesa sul fatturato sono utili soltanto come prima ipotesi di lavoro. Un’attività con un titolare operativo e pochi dipendenti avrà una struttura diversa da quella di un locale con più addetti e orari estesi. Allo stesso modo, il costo degli ingredienti può cambiare in funzione del menu e della politica di approvvigionamento.

Il modo più affidabile per stimare la redditività consiste nel costruire un prospetto dei costi reali, distinguendo quelli fissi da quelli variabili e verificando come cambiano al crescere delle vendite.

Punto di pareggio: quanto bisogna vendere per coprire le spese?

Il punto di pareggio, o break-even point, è il livello di ricavi al quale l’attività riesce a coprire i propri costi senza generare né una perdita né un utile operativo secondo le ipotesi del modello.

Per calcolarlo occorrono due dati: i costi fissi del periodo e il margine di contribuzione, cioè la quota dei ricavi che rimane dopo i costi variabili e che può essere utilizzata per coprire i costi fissi.

Immaginiamo, a titolo esemplificativo, che una pizzeria abbia:

Costi fissi mensili: 8.000 euro.

Margine di contribuzione: 50% dei ricavi.

Punto di pareggio: 16.000 euro di ricavi mensili.

Il calcolo è dato da 8.000 euro divisi per 0,50. In queste condizioni, servono 16.000 euro di vendite mensili per coprire i costi inclusi nel modello.

È importante sottolineare che si tratta di un esempio matematico, non di una soglia valida per tutte le pizzerie. Il risultato cambia se variano il costo del personale, l’affitto, il prezzo degli ingredienti o la percentuale di margine di contribuzione. Inoltre, il titolare deve verificare quali altre uscite, imposte, contributi e costi finanziari vadano inclusi nel proprio piano economico.

Calcolare il punto di pareggio prima di aprire consente di stimare quanti tranci occorre vendere ogni giorno e se l’obiettivo è compatibile con la domanda potenziale della zona.

Quanto costa aprire una pizzeria al trancio?

L’investimento iniziale può variare notevolmente in funzione delle condizioni del locale e del modello di business scelto. Le stime pubblicate da guide dedicate all’apertura di pizzerie collocano alcuni format di base intorno ai 35.000-40.000 euro, mentre progetti più articolati possono superare i 60.000 euro. Si tratta di ordini di grandezza orientativi, non di preventivi applicabili a qualsiasi situazione.

Le principali voci di spesa comprendono:

Locale e lavori: deposito cauzionale, eventuali interventi di ristrutturazione e adeguamento degli impianti.

deposito cauzionale, eventuali interventi di ristrutturazione e adeguamento degli impianti. Attrezzature professionali: forno, impastatrice, frigoriferi, banco refrigerato e vetrina espositiva.

forno, impastatrice, frigoriferi, banco refrigerato e vetrina espositiva. Arredi e dotazioni: banco di vendita, scaffalature, utensili e strumenti per la preparazione.

banco di vendita, scaffalature, utensili e strumenti per la preparazione. Pratiche e consulenze: costi tecnici, amministrativi e professionali necessari per avviare l’attività.

costi tecnici, amministrativi e professionali necessari per avviare l’attività. Scorte iniziali: ingredienti, bevande e materiali per il servizio.

ingredienti, bevande e materiali per il servizio. Capitale circolante: risorse da mantenere disponibili per sostenere le spese dei primi mesi, quando le vendite potrebbero non essere ancora sufficienti a coprire tutti i costi.

Un locale già predisposto per un’attività alimentare può richiedere un investimento inferiore rispetto a uno da ristrutturare completamente. Al contrario, interventi sugli impianti, sull’aspirazione o sulla canna fumaria possono incidere sensibilmente sul budget.

Prima di firmare un contratto di locazione o acquistare le attrezzature, è quindi opportuno ottenere preventivi e verificare l’idoneità dei locali rispetto all’attività che si intende svolgere. È altrettanto importante non utilizzare tutto il capitale disponibile per l’allestimento, lasciando un margine insufficiente per affrontare le spese di gestione.

Le variabili che incidono maggiormente sulla redditività

A parità di fatturato, due pizzerie possono ottenere risultati economici molto diversi. Alcune decisioni gestionali hanno un impatto particolarmente importante.

Posizione e clientela

Un locale vicino a uffici, scuole, attività commerciali o fermate dei mezzi pubblici può intercettare flussi di persone in diversi momenti della giornata. Prima di scegliere la zona, è utile osservare il passaggio pedonale, gli orari di punta e l’offerta dei concorrenti.

Prezzi e composizione del menu

I prezzi devono tenere conto del costo effettivo delle ricette, del lavoro necessario, delle spese generali e del posizionamento commerciale. Un menu ben organizzato può valorizzare le specialità del locale senza moltiplicare inutilmente ingredienti e lavorazioni.

Rotazione e riduzione degli sprechi

Produrre quantità coerenti con la domanda aiuta a limitare gli invenduti. Monitorare le vendite per fascia oraria e per tipologia di prodotto consente di migliorare la pianificazione della produzione e degli acquisti.

Organizzazione del personale

Turni adeguati ai momenti di maggiore affluenza possono migliorare il servizio senza sostenere costi eccessivi nelle ore meno frequentate. L’obiettivo non è ridurre il personale a ogni costo, ma trovare un equilibrio tra qualità del servizio, produttività e spese.

Vendite complementari

Bevande, fritti e altri prodotti possono aumentare lo scontrino medio. Il loro contributo effettivo, però, va valutato considerando sia il prezzo di vendita sia il costo di acquisto o preparazione e gli eventuali sprechi.

Controllo periodico dei risultati

Registrare ricavi, costi delle materie prime, ore lavorate e invenduti aiuta a individuare tempestivamente gli scostamenti rispetto al budget. Un controllo regolare permette di correggere prezzi, acquisti e organizzazione prima che piccoli problemi diventino perdite rilevanti.

Adempimenti amministrativi e scelta del regime fiscale

Oltre alla pianificazione economica, l’apertura richiede di verificare gli adempimenti amministrativi, sanitari e professionali applicabili al progetto. Le procedure possono dipendere dal Comune, dalla Regione e dalle caratteristiche dell’attività, comprese le eventuali modalità di somministrazione.

Prima dell’avvio è opportuno rivolgersi al SUAP competente e a un professionista per verificare la documentazione necessaria, la segnalazione certificata di inizio attività quando prevista, gli obblighi in materia di igiene alimentare e formazione, nonché i requisiti professionali richiesti per la specifica attività.

Anche la scelta del regime fiscale merita un’analisi personalizzata. Il regime forfettario, quando applicabile, determina il reddito imponibile attraverso coefficienti previsti dalla normativa e non consente in generale di dedurre analiticamente i singoli costi dell’attività. Il regime ordinario, invece, segue regole differenti per la determinazione del reddito e il trattamento delle spese.

Non esiste quindi un regime sempre più conveniente dell’altro: la scelta dipende dai requisiti di accesso, dal fatturato previsto, dalla struttura dei costi, dalla forma giuridica e dalla posizione previdenziale del titolare. Un commercialista può confrontare scenari differenti e stimare il risultato economico dopo imposte e contributi.

Conviene aprire una pizzeria al trancio?

Aprire una pizzeria al trancio può essere una scelta interessante per chi individua una domanda sufficiente e costruisce un modello economico sostenibile. Il format può beneficiare di un’offerta semplice, di una produzione organizzata e di un servizio rapido, ma questi elementi non eliminano i rischi imprenditoriali.

Prima di investire, è utile verificare alcuni punti fondamentali:

La zona dispone di una clientela potenziale adeguata?

Il fatturato previsto è realistico rispetto ai giorni di apertura e allo scontrino medio?

Il margine di contribuzione consente di coprire le spese fisse?

Il capitale iniziale comprende anche una riserva per i primi mesi?

I prezzi sono coerenti con i costi effettivi e con il mercato locale?

Sono stati valutati gli adempimenti necessari e il trattamento fiscale dell’attività?

Un business plan dovrebbe includere almeno uno scenario prudente, uno intermedio e uno più favorevole, verificando come cambiano il risultato economico e il fabbisogno finanziario al variare delle vendite. Questa analisi aiuta a capire non soltanto quanto si potrebbe guadagnare, ma anche quanto l’impresa sarebbe in grado di sostenere eventuali periodi difficili.

Conclusione: il guadagno dipende dalla qualità della gestione

Il margine di guadagno di una pizzeria al trancio non può essere stabilito con una percentuale valida per tutti. Fatturato, costi operativi, investimenti iniziali e imposte concorrono a determinare il risultato finale, che può cambiare sensibilmente da un locale all’altro.

La scelta della posizione, il controllo del costo delle materie prime, la riduzione degli sprechi, l’organizzazione del personale e una corretta politica dei prezzi sono elementi centrali per costruire un’attività sostenibile. A questi si aggiungono una pianificazione finanziaria realistica e una verifica puntuale degli obblighi amministrativi e fiscali.

La vera misura della redditività non è quanto si incassa, ma quanto rimane dopo aver sostenuto tutti i costi necessari per lavorare.

Partire da ipotesi verificabili, aggiornare regolarmente i conti e prepararsi a diversi scenari permette di affrontare l’investimento con maggiore consapevolezza.