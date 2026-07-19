Bando Camera di Commercio Pistoia-Prato: finanziamenti per imprese tessili

Un nuovo bando offre contributi a fondo perduto per le imprese tessili del distretto pratese, con l'obiettivo di promuovere la transizione ecologica e digitale.

La Camera di Commercio di Pistoia-Prato ha approvato un nuovo bando destinato alle imprese del settore tessile, con l’obiettivo di sostenere la transizione ecologica e digitale nel distretto industriale pratese. Il bando, approvato con la Deliberazione di Giunta n. 17/26, mette a disposizione un totale di 1.336.519,73 euro per finanziare progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

Le domande possono essere presentate dal 10 giugno 2026 al 15 luglio 2026 con scadenza alle ore 23:59 del giorno finale. Questo bando rappresenta un’opportunità significativa per le imprese tessili locali di innovare e migliorare la propria sostenibilità.

Requisiti e beneficiari

Il contributo è rivolto alle imprese operanti nel settore tessile facenti parte del distretto industriale pratese. Per essere ammissibili, le imprese devono soddisfare una serie di requisiti specifici:

Essere regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle Imprese;

Avere sede o unità locali destinatarie dell’intervento nell’ambito territoriale e funzionale del distretto tessile pratese;

Svolgere attività primaria con codice ATECO 13;

Non risultare assegnatarie di precedenti contributi simili;

Essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dall’art. 4 del bando.

Il distretto tessile di Prato include 12 comuni nelle province di Prato, Pistoia e Firenze, offrendo un’ampia copertura territoriale per le imprese interessate. Ogni impresa può presentare una sola domanda di contributo e non è ammessa la presentazione di progetti in forma congiunta.

Tipologia di contributo e progetti ammissibili

Il contributo è erogato sotto forma di contributo a fondo perduto in regime de minimis calcolato in misura pari al 50% delle spese ritenute ammissibili. Per essere ammissibili, l’ammontare complessivo delle spese deve essere almeno di 10.000 euro con un importo massimo di 180.000 euro.

I progetti finanziabili devono rientrare in una delle due linee di intervento previste:

Linea A – Transizione Digitale

Questa linea finanzia progetti che prevedono l’introduzione o l’implementazione di tecnologie avanzate come:

Soluzioni di manifattura avanzata;

Manifattura additiva e stampa 3D;

Realtà aumentata;

Simulazione;

Integrazione orizzontale/verticale;

Industrial Internet of Things;

Cloud computing;

Cybersecurity;

Big data e analytics;

Intelligenza artificiale;

Blockchain;

Sistemi per la gestione e/o creazione di contenuti digitali;

Sistemi integrati per la gestione delle relazioni con i clienti;

Sistemi gestionali integrati.

Inoltre, sono ammissibili gli investimenti in macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica conformi ai requisiti tecnologici previsti per i beni Industria 4.0.

Linea B – Transizione Ecologica e Giusta

Questa linea finanzia progetti che riguardano:

L’ottenimento e/o il rinnovo di certificazioni volontarie europee/internazionali in materia ambientale e/o sociale;

Il supporto a percorsi di allineamento dei sistemi aziendali agli standard ESG;

Investimenti volti alla trasformazione di residui di produzione e/o rifiuti in materiali riutilizzabili;

L’adozione di modelli di produzione sostenibile;

Investimenti per la riduzione degli scarti di lavorazione;

Investimenti per il trattamento delle acque reflue;

Investimenti volti alla riduzione dell’inquinamento acustico e/o atmosferico;

L’acquisizione di consulenze finalizzate all’efficientamento energetico del processo produttivo.

I progetti devono concludersi entro 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione.

Come presentare la domanda

La domanda deve essere generata tramite la procedura online seguendo le apposite istruzioni, firmata digitalmente esclusivamente dal titolare o legale rappresentante dell’impresa e inviata, come allegato di un messaggio di posta elettronica certificata (PEC), alla PEC della Camera di commercio: cciaa@.

La procedura online di generazione della domanda sarà disponibile successivamente. Tutte le informazioni dettagliate sulla procedura di presentazione della domanda e tutte le specifiche del bando sono riportate sul sito della Camera di Commercio Pistoia-Prato.

Per rimanere aggiornati, è possibile monitorare l’area del sito dedicata alle agevolazioni, iscriversi alla newsletter camerale o consultare la pagina destinata alle FAQ-Domande Frequenti. Per ogni domanda è possibile scrivere alla mail dedicata: incentivi.distrettotessile@.