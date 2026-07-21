Finanziamenti a fondo perduto per le imprese del territorio: come partecipare

La Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia ha stanziato 1 milione di euro per sostenere gli investimenti delle PMI locali. Scopri come partecipare.

Le micro, piccole e medie imprese del territorio di Cremona, Mantova e Pavia hanno una nuova opportunità per finanziare i propri progetti di sviluppo. La Camera di Commercio locale ha infatti lanciato un bando che mette a disposizione un milione di euro per sostenere gli investimenti delle imprese iscritte al Registro Imprese.

Questo programma rappresenta un’importante occasione per le aziende che intendono innovare e rafforzare la propria competitività. Il contributo a fondo perduto può coprire fino al 50% delle spese ammissibili, con un tetto massimo di 8.000 euro per progetto.

Chi può partecipare e quali sono i requisiti

Per essere ammissibili al contributo, le imprese devono avere la sede legale o operativa nel territorio di competenza della Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia e risultare attive al Registro Imprese alla data di avvio del programma di investimento. Gli investimenti agevolabili devono avere un importo minimo di 3.000 euro e massimo di 8.000 euro.

Le spese ammissibili devono essere sostenute per la realizzazione di investimenti e devono essere al netto di IVA. È fondamentale che i titoli di spesa siano regolarizzati mediante l’apposizione del codice CUP, che sarà comunicato dall’Ente in sede di istruttoria.

Come presentare la domanda

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso la piattaforma Restart. La finestra temporale per la presentazione delle domande è compresa tra le ore 10:00 del 22 e le ore 12:00 del 7. È importante notare che lo sportello potrebbe chiudere anticipatamente in caso di esaurimento delle risorse disponibili.

Le domande devono essere corredate da tutta la documentazione inerente le spese sostenute. È fondamentale rispettare i termini e le modalità di presentazione indicate nel bando per evitare l’esclusione dal programma.

Documentazione necessaria

Tra i documenti richiesti per la partecipazione al bando, oltre alla documentazione relativa alle spese sostenute, è necessario includere:

Il codice CUP, che sarà comunicato dall’Ente in sede di istruttoria

La documentazione che attesti l’iscrizione e l’attività dell’impresa al Registro Imprese

Eventuale altra documentazione specificata nel bando

È consigliabile consultare attentamente il bando e la modulistica disponibile per assicurarsi di avere tutti i documenti necessari prima di procedere con la presentazione della domanda.

L’importanza del contributo per le PMI

I contributi a fondo perduto rappresentano un importante strumento di sostegno per le micro, piccole e medie imprese, che spesso affrontano difficoltà nel reperire finanziamenti per i propri progetti di sviluppo. Questo bando offre l’opportunità di ottenere un contributo significativo senza dover restituire il capitale ricevuto.

Le imprese che intendono partecipare al bando devono valutare attentamente i propri progetti di investimento e assicurarsi che siano in linea con i requisiti e le condizioni stabilite. È fondamentale presentare una domanda completa e accurata per aumentare le possibilità di ottenere il contributo.

Le imprese interessate sono invitate a consultare il bando e a presentare la propria domanda entro i termini indicati.