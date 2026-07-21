Come iscriversi ai corsi di laurea e laurea magistrale 2026-2027

Scopri come procedere con l'immatricolazione per l'anno accademico 2026-2027, con tutte le informazioni necessarie per iniziare il tuo percorso universitario.

L’inizio di un nuovo anno accademico rappresenta un momento cruciale per tutti gli studenti che desiderano intraprendere un percorso di studi universitario. Per l’anno accademico 2026-2027, il Dipartimento di Scienze dell’Economia dell’Università del Salento ha pubblicato tutte le informazioni necessarie per procedere con l’immatricolazione e l’iscrizione ai corsi di laurea e laurea magistrale.

Questa guida ti accompagnerà passo dopo passo attraverso il processo di immatricolazione, fornendoti tutte le informazioni necessarie per iniziare il tuo percorso accademico nel modo più semplice e diretto possibile.

Passaggi preliminari per l’immatricolazione

Prima di procedere con l’immatricolazione, è fondamentale completare alcuni passaggi preliminari. Il primo step consiste nella registrazione al portale. Una volta completata la registrazione, riceverai le tue credenziali personali che ti permetteranno di accedere al sistema.

Dopo aver ottenuto le tue credenziali, potrai effettuare il login e accedere alla sezione dedicata alle immatricolazioni. Qui troverai tutte le informazioni relative ai corsi disponibili e ai requisiti necessari per l’iscrizione.

Bandi di accesso per l’anno accademico 2026-2027

Il 15 luglio 2026, il Dipartimento di Scienze dell’Economia ha pubblicato i bandi di accesso per i corsi di laurea e laurea magistrale validi per l’anno accademico 2026-2027. Questi bandi contengono tutte le informazioni relative ai requisiti di ammissione, alle modalità di selezione e alle scadenze per la presentazione delle domande.

Per consultare i bandi di accesso, puoi visitare il sito ufficiale del dipartimento al seguente link: https:///didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni. Qui troverai tutti i documenti necessari per procedere con la tua immatricolazione.

Contatti e assistenza

Se hai bisogno di ulteriori informazioni o di assistenza durante il processo di immatricolazione, puoi rivolgerti all’Ufficio Didattica del Dipartimento di Scienze dell’Economia. L’ufficio è situato al secondo piano del Centro Ecotekne, Palazzo C, lungo la S.P. 6 a Lecce – Monteroni.

Per contattare l’ufficio, puoi utilizzare i seguenti recapiti: Centro Ecotekne Pal. C, S.P. 6, Lecce – Monteroni – LECCE (LE). L’ufficio è a disposizione per rispondere a tutte le tue domande e fornirti il supporto necessario per completare con successo la tua immatricolazione.