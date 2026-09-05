Bank of Korea e Intersango: l’impatto delle stablecoin e il ritrovamento di Bitcoin

Le stablecoin in dollari stanno influenzando le valute locali, mentre nel Regno Unito vengono ritrovati 5.500 Bitcoin legati a vecchi conti Intersango

Il mercato delle criptovalute continua a evolversi, con due sviluppi recenti che stanno attirando l’attenzione di analisti e investitori. Da un lato, l’attenzione delle autorità monetarie sulle stablecoin agganciate al dollaro, e dall’altro, il clamoroso ritrovamento di Bitcoin legati a un vecchio exchange britannico.

Questi eventi mettono in luce sia le sfide regolatorie che le opportunità di investimento nel settore crypto, evidenziando come il mercato stia diventando sempre più complesso e interconnesso con il sistema finanziario tradizionale.

L’impatto delle stablecoin sulle valute locali

Uno studio della Bank of Korea ha rivelato come l’uso crescente di stablecoin in dollari, negoziate su piattaforme come Binance possa esercitare una pressione al ribasso sulle valute nazionali. Secondo i ricercatori, quando aumenta la domanda di criptovalute quotate contro stablecoin in dollari, soprattutto nelle coppie che coinvolgono divise emergenti, i market maker tendono a coprire le posizioni nei mercati valutari tradizionali.

Questo meccanismo può contribuire a un indebolimento delle valute locali rispetto al dollaro, creando un ulteriore elemento di complessità per le banche centrali. Le stablecoin, nate come strumento per ridurre la volatilità nel mercato crypto, diventano un possibile canale di trasmissione tra finanza digitale e mercati FX, con implicazioni per la stabilità finanziaria e la gestione dei controlli sui capitali.

Il ritrovamento di 5.500 Bitcoin legati a Intersango

Nel Regno Unito, un investitore che pensava di aver perso circa 2.000 dollari in Bitcoin nel 2012 si è ritrovato collegato a un wallet contenente oltre 5.500 BTC, pari a circa 4,5 milioni di dollari secondo le ultime valutazioni. Lo studio legale CEL Solicitors ha individuato un indirizzo Bitcoin collegato a vecchi utenti dell’exchange britannico Intersango attivo nei primi anni del mercato crypto.

Questo caso evidenzia quanto sia cambiato il settore in poco più di un decennio: da piattaforme pionieristiche spesso poco regolamentate a un ecosistema dove la tutela legale e la tracciabilità degli asset digitali assumono un peso crescente. Secondo gli esperti, episodi del genere mostrano sia il potenziale di forte rivalutazione nel lungo periodo di asset come Bitcoin, sia i rischi legati alla custodia.

Chiavi private smarrite, exchange chiusi o falliti, difficoltà di accesso agli account sono solo alcuni dei problemi che gli investitori possono affrontare. Il caso di Intersango sottolinea l’importanza di una gestione attenta e sicura degli asset digitali, soprattutto in un mercato in continua evoluzione.

Prospettive future: regolamentazione e mercati in evoluzione

L’attenzione delle autorità monetarie sulle stablecoin e i casi legali legati a vecchi wallet indicano una fase di maturazione del mercato crypto. I regolatori guardano sempre più alle interazioni tra valute digitali e sistema finanziario tradizionale, mentre cresce il contenzioso legato a fondi ‘congelati’ negli anni pionieristici degli exchange.

Per i prossimi mesi ci si attende un dibattito più acceso su regole per le stablecoin e standard di custodia, con possibili impatti sulla liquidità dei mercati locali e sulla struttura delle piattaforme di scambio. Il quadro resta in forte evoluzione e gli sviluppi normativi saranno, secondo gli osservatori, uno dei fattori chiave da monitorare.