Criptovalute: perché il bitcoin ha perso metà del suo valore nel 2026

Il bitcoin ha perso metà del suo valore rispetto al massimo storico del 2025, ma il mercato delle criptovalute mostra segni di maturità.

Nel 2026, il bitcoin ha registrato un calo significativo, scendendo da oltre 126.000 a circa 64.000 dollari statunitensi. Questo ribasso ha portato il mercato delle criptovalute a dimezzarsi, passando da 4.400 a 2.200 miliardi di dollari. Nonostante queste cifre, il panorama delle criptovalute sta mostrando segni di maturità che meritano un’analisi approfondita.

Un mercato in evoluzione

Se si guarda solo al prezzo potrebbe sembrare che il mercato delle criptovalute sia in una fase ribassista. Tuttavia, un’analisi più dettagliata rivela un contesto diverso rispetto ai precedenti inverni delle criptovalute.

La regolamentazione è diventata più chiara, la partecipazione istituzionale si è rafforzata e l’infrastruttura utilizzata dagli investitori per accedere agli asset digitali ha continuato a svilupparsi. Questi fattori suggeriscono che il mercato sta maturando, nonostante le flessioni dei prezzi.

La correzione del 50% e le sue implicazioni

Le correzioni del bitcoin sono raramente lievi. L’asset ha subito ripetutamente cali significativi, passando da picchi a minimi molto più consistenti di quanto i mercati tradizionali possano tollerare. Questo rende difficile individuare con esattezza quando il fondo è stato raggiunto.

Tuttavia, è importante contestualizzare questi drawdown. I precedenti mercati ribassisti del bitcoin si sono verificati in un ecosistema molto meno maturo, con un accesso istituzionale limitato, una proprietà orientata al retail, una regolamentazione scarsa e flessioni che mettevano regolarmente a nudo una leva eccessiva, modelli di business deboli e intermediari in difficoltà.

Questa correzione sembra diversa. Il sell-off coincide con una partecipazione istituzionale costante, un miglioramento dell’accesso normativo e un ulteriore potenziamento delle infrastrutture degli asset digitali. Questo modifica l’asimmetria e suggerisce che il mercato potrebbe essere più resiliente di quanto i prezzi attuali indichino.

L’avviso di Bybit e la correzione tecnica

Il 21 agosto, Bybit ha lanciato un avvertimento su un possibile pullback tecnico nel prezzo del bitcoin. Da quella data, il prezzo è sceso del 3,3%, portando l’asset a testare livelli di supporto ritenuti cruciali dagli analisti.

Il sentimento di mercato è misto, con alcuni trader che scommettono su un rimbalzo imminente e altri che temono un ulteriore affondo. I volumi di trading restano bassi, un segnale che riflette prudenza tra gli operatori.

Il rischio principale è che la pressione di vendita possa proseguire, portando a ulteriori cali se i livelli di supporto non dovessero tenere. Tuttavia, un movimento significativo potrebbe dare il tono al mercato nel breve periodo.

Questo articolo ha finalità puramente informative e non costituisce in alcun modo consulenza finanziaria.