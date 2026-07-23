Benzina e gasolio a prezzi record: come risparmiare con l’app ufficiale

I prezzi dei carburanti tornano a salire, con la benzina vicina ai 2 euro al litro. Scopri come usare l'app del Mimit per risparmiare e quali sono le regioni più colpite.

I prezzi dei carburanti stanno nuovamente raggiungendo picchi preoccupanti, con la benzina che sfiora i 2 euro al litro e il gasolio che supera abbondantemente questa soglia. Le cause di questo rialzo sono da ricercare nelle tensioni geopolitiche, in particolare nello Stretto di Hormuz che stanno influenzando pesantemente il mercato petrolifero.

Il Brent il principale indice di riferimento per il petrolio, ha superato i 90 dollari al barile, un livello che non si vedeva da inizio giugno. Questo aumento si riflette inevitabilmente sui tabelloni dei distributori, con conseguenze dirette per gli automobilisti.

L’app del Mimit per trovare i prezzi più bassi

Di fronte a questo scenario, il Mimit (Ministero delle imprese e del Made in Italy) ha deciso di intervenire con un nuovo strumento: l’app “Osservaprezzi Carburanti”. Questo strumento permette ai consumatori di individuare il distributore più vicino o di confrontare i prezzi per scegliere l’opzione più conveniente. Un aiuto concreto per mitigare l’impatto dei rialzi sui portafogli degli italiani.

L’app è stata lanciata nel pomeriggio di lunedì e rappresenta un passo importante per aumentare la trasparenza e la competitività nel settore dei carburanti. Tuttavia, nonostante questo strumento, le differenze territoriali rimangono significative.

Le regioni più care per benzina e gasolio

Le differenze di prezzo tra le varie regioni italiane sono evidenti. Per la benzina la provincia più cara è Bolzano con un prezzo medio di 1,976 euro al litro. Seguono la Sicilia (1,961 euro), la Calabria (1,954 euro), il Molise (1,953 euro) e la Basilicata (1,95 euro). Anche il Friuli Venezia Giulia con 1,958 euro al litro, si posiziona tra le regioni con i prezzi più alti.

Per quanto riguarda il gasolio i prezzi superano abbondantemente i 2,1 euro al litro. Questo carburante, utilizzato principalmente per il trasporto delle merci e in settori come la pesca e l’agricoltura, è soggetto a una domanda più rigida. Per questi settori, sono stati messi a disposizione crediti d’imposta per attenuare l’impatto dei costi elevati.

Le prospettive future e l’atteggiamento del governo

Nonostante i rialzi, il governo non sembra intenzionato a intervenire con nuovi tagli alle accise. La posizione di Palazzo Chigi è stata definita “attendista”, con un monitoraggio costante della situazione ma senza interventi concreti all’orizzonte. Questo atteggiamento è stato criticato da diverse associazioni dei consumatori, che chiedono misure urgenti per calmierare i prezzi, soprattutto in vista delle vacanze estive.

Le associazioni dei consumatori hanno segnalato casi estremi, come un distributore a Milano dove il gasolio ha raggiunto quasi 2,7 euro al litro. Questi picchi di prezzo rischiano di avere un impatto significativo sulle famiglie italiane, che in questo periodo dell’anno aumentano gli spostamenti e i rifornimenti.

Tuttavia, senza interventi concreti da parte del governo, la situazione potrebbe peggiorare ulteriormente, soprattutto in vista delle tensioni geopolitiche in corso.