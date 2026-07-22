Petrolio in rialzo: Brent a 81,62$ e WTI a 79,2$

Il petrolio accelera, trainato da un rialzo deciso del Brent a 81,62$, in crescita del 9,79%. Il WTI non è da meno, a 79,2$ con un aumento del 9,32%. L’oro, invece, si mantiene stabile a 4158,3$, senza variazioni percentuali degne di nota.
Il contrasto tra la dinamica delle due principali materie prime è evidente. Mentre il petrolio mostra una crescita robusta, l’oro non registra movimenti significativi. Questo potrebbe indicare una divergenza nelle aspettative degli investitori, con un focus maggiore sulle commodity energetiche rispetto ai beni rifugio.
I dati, forniti dall’U.S. Energy Information Administration, fotografano un mercato in movimento, con il petrolio che guida la ripresa. La stabilità dell’oro, d’altra parte, suggerisce una certa cautela tra gli investitori, nonostante il rialzo delle materie prime energetiche.
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