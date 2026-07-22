Tour finanziario nelle Marche: strumenti di credito per Pmi e startup

Un viaggio attraverso le Marche per scoprire come accedere a nuovi strumenti finanziari e sostenere la crescita delle imprese locali.

Le Marche si preparano a ospitare un ciclo di incontri dedicati alle imprese e alle startup con l’obiettivo di promuovere la crescita economica attraverso l’accesso al credito. Il tour, intitolato Finanza per la crescita partirà il 23 luglio dalla Loggia dei Mercanti di Ancona e toccherà tutte le province marchigiane fino al 29 ottobre.

L’iniziativa è promossa dalla Regione Marche in collaborazione con Svem e la Camera di Commercio con l’obiettivo di far conoscere agli imprenditori gli strumenti di credito disponibili per sostenere i loro progetti.

Nuovi strumenti finanziari per le imprese

Durante la presentazione a Palazzo Raffaello, l’assessore regionale allo Sviluppo economico Giacomo Bugaro ha annunciato due nuovi strumenti finanziari: uno dedicato alla cooperazione e l’altro alle imprese. Questi strumenti, con una leva di circa 120 milioni di euro, porteranno il saldo dell’assistenza creditizia regionale a 385 milioni, più altri 273 milioni in garanzie.

Bugaro ha sottolineato l’importanza di questi fondi in un momento complesso, condizionato dagli eventi geopolitici. La presidente di Svem, Monica Mancini Cilla e il vicepresidente vicario della Camera di Commercio, Massimiliano Polacco hanno messo a disposizione un plafond di circa quattro milioni e mezzo.

Focus sull’export e l’innovazione

Mancini Cilla ha evidenziato la crescita dell’export regionale, che nel primo trimestre ha registrato un aumento del 15,5%. Gli incontri itineranti di quest’anno saranno articolati per temi diversi, con un filo conduttore comune incentrato sull’innovazione e lo sviluppo economico.

Tra le nuove misure, sostenute da oltre 24 milioni regionali e 4,5 milioni della Camera di Commercio, ci sono un fondo per investimenti e liquidità e uno per le cooperative. Il presidente della Camera di commercio delle Marche, Gino Sabatini ha commentato che l’accesso al credito è una necessità strategica per le Pmi, che spesso incontrano ostacoli significativi nel garantirsi risorse finanziarie adeguate.

Il Giro delle Opportunità: un tour per lo sviluppo rurale

Non solo nelle Marche, ma anche in Puglia si stanno organizzando iniziative simili. Il GAL Tavoliere ha lanciato il roadshow Il Giro delle Opportunità che partirà da Cerignola il 22 luglio. L’obiettivo è trasformare le opportunità offerte dalla nuova programmazione in progetti concreti di crescita, innovazione e sviluppo locale.

Durante ogni appuntamento, sarà possibile conoscere nel dettaglio le misure, confrontarsi direttamente con i tecnici del GAL e ricevere tutte le informazioni utili per la presentazione delle domande. La tappa inaugurale di Cerignola rappresenta il primo momento di confronto con il territorio e segna l’avvio di un calendario di incontri che proseguirà nei giorni successivi.

Strumenti di sostegno per le imprese rurali

Al centro degli incontri saranno presentati due importanti strumenti di sostegno previsti dalla Strategia di Sviluppo Locale del GAL Tavoliere. L’intervento SRD14 sostiene la crescita delle micro e piccole imprese attraverso investimenti destinati allo sviluppo di attività commerciali, artigianali, turistiche e di servizi. Gli investimenti ammissibili vanno da 10.000 a 140.000 euro, con contributi pubblici fino a 70.000 euro.

L’intervento SRE04, invece, è dedicato alla nascita di nuove imprese extra-agricole e sostiene idee imprenditoriali innovative con un premio forfettario di 25.000 euro, coperto al 100%. Il presidente del GAL Tavoliere, Leonardo Paparella ha dichiarato che l’obiettivo è consegnare ai territori opportunità di investire, fare impresa e creare lavoro, restando nelle comunità locali.