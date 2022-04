Binance Bitcoin Button Game: Come vincere un Bitcoin

in

Binance offre agli utenti la possibilità di vincere un BTC.

Piuttosto diverso dai tradizionali giochi di criptovaluta, Binance ha lanciato un nuovo gioco chiamato Bitcoin Button.

Bitcoin Button offre agli utenti la possibilità di vincere il primo premio di un Bitcoin.

Il gioco del pulsante Bitcoin, che ora è in diretta sul sito Web dello scambio, consentirà agli utenti di competere con quasi 50.000 concorrenti e consentire loro di ottenere premi entusiasmanti tra cui NFT garantiti come premi aggiuntivi. Diamo un’occhiata a come asso questo gioco e portare a casa il primo premio.

Come vincere un Bitcoin su Binance

Per giocare a questo gioco, gli utenti sono tenuti a visitare prima la pagina ufficiale del pulsante Bitcoin.

Le regole del gioco sono piuttosto semplici.

Inizia un tempo di 60 secondi, con il vincitore che è l’ultimo giocatore a fare clic sul pulsante prima che il timer colpisca lo zero.

Ogni utente ha la possibilità di premere il pulsante. Ogni volta che un giocatore preme il pulsante, il timer si reimposta a 60 secondi.

Quando il timer si esaurisce, l’utente che ha fatto clic per ultimo viene incoronato vincitore.

Quindi, mentre molti potrebbero aver sospettato che si trattasse di un gioco veloce di 60 secondi che si basa sui riflessi alla fine del timer, è piùo un gioco di pazienza, fortuna e pollo.

Al momento della stesura di questo articolo, hanno partecipato oltre 639.000 account.

Come si gioca al gioco Bitcoin Button?

Per giocare al gioco del pulsante Bitcoin, gli utenti sono tenuti a seguire i passaggi indicati di seguito: