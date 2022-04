Cardano Staking: come funziona?

in

Mentre Cardano continua attraverso la sua roadmap, lo staking cardano sta diventando vitale per la piattaforma decentralizzata.

Dopo l’aggiornamento di Shelley – la fase più recente prima dell’imminente aggiornamento di Cardano Gogugen – Cardano è diventato un’ulteriore blockchain decentralizzata. I nuovi protocolli Proof-of-Stake hanno offerto ai titolari di ADA la possibilità di puntare la loro criptovaluta.

Quindi, ecco come funziona tutto.

Come funziona Cardano Staking?

A differenza di bitcoin e dogecoin, Cardano utilizza un algoritmo Proof-of-Stake (PoS) piuttosto che Proof-of-Work per verificare le transazioni.

I possessori di Cardano possono puntare il loro ADA in nodi, o pool, che possono essere selezionati per produrre un blocco per la blockchain di Cardano. Più ADA ha puntato una piscina, più è probabile che sia.

Quando ciò accade, gli staker vengono ricompensati con ADA a seconda di quanto hanno delegato al pool.

Vale anche la pena notare che quando ADA è puntato, non lascia il tuo portafoglio, né è rinchiuso in piscina.

Cardano utilizza anche un parametro di saturazione per evitare che i singoli pool diventino troppo prominenti o centrali per lo staking. Come spiegato dal sito ufficiale:

Una volta che un pool raggiunge il punto di saturazione, offrirà ricompense decrescenti.

Una volta raggiunto questo punto, la promessa di rendimenti più elevati dovrebbe incoraggiare i titolari a creare pool alternativi.

Cardano Staking Ricompense

Le ricompense di picchettamento di Cardano vengono distribuite automaticamente alla fine di ogni epoca – una volta ogni cinque giorni.

I tuoi profitti e ricompense totali dipenderanno da vari parametri di rete e token attivamente puntati. Dovrai anche tenere conto di eventuali commissioni del pool da parte dell’operatore del pool di palo.

Esistono vari calcolatori di premi, tra cui uno dal sito ufficiale di Cardano. Tuttavia, tutti questi includono dichiarazioni di non responsabilità che tali calcoli o solo stime, non garantiscono.

Secondo il calcolatore Cardano, gli staker possono guadagnare il 4,6083% all’anno al momento della scrittura, anche se questa non è una percentuale garantita.

Coinbase ora offre lo staking su Cardano (ADA)

In un recente annuncio, lo scambio di criptovaluta Coinbase ha annunciato che ora consentirà lo staking Cardano sulla sua piattaforma.

Il Senior Product Manager di Coinbase, Rupmalini Sahu, ha affrontato il record stellare di capitalizzazione di mercato di Cardano e ha aggiunto che il motivo per cui lo scambio sta aggiungendo lo staking per ADA è che il token possiede “un design blockchain flessibile, scalabile e sostenibile”.

Il processo includerebbe generalmente la messa in comune di ADA sulla rete Cardano e successivamente la ridistribuzione di una parte di essa come ricompensa per gli investitori.

Secondo il blog ufficiale, “L’attuale rendimento annuale stimato per lo staking di Cardano su Coinbase è ~ 3.75% APY. Una volta completato il periodo di detenzione iniziale (20-25 giorni), gli investitori riceveranno premi sul proprio conto ogni 5-7 giorni.

Cardano può essere estratto?

Il mining di criptovaluta è forse il metodo di convalida più noto a causa di bitcoin mining e Dogecoin mining, ma questo non si applica a Cardano.

Poiché Cardano non funziona su un algoritmo Proof-of-Work, non può essere “estratto” ma è invece puntato.

Con il suo imminente passaggio a Ethereum 2.0, Ethereum è anche pronto a cambiare il suo sistema per incorporare lo staking, piuttosto che il mining.