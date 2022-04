NFT Solana: ecco dove acquistare NFT SOL

in

C’è l’imbarazzo della scelta…

Se vuoi acquistare NFT Solana (SOL), ma non sai da dove iniziare, ti abbiamo coperto.

Solana si sta rapidamente posizionando come alternativa a Ethereum, competendo con Cardano (ADA) per il titolo di “Ethereum Killer”. Un ulteriore supporto e adozione di NFT potrebbe essere la chiave per questo.

Ecco come acquistare NFT Solana.

Dove acquistare NFT Solana

A differenza di Ethereum, dove OpenSea governa il mercato NFT, ci sono diversi mercati che supportano gli NFT Solana, con la maggior parte in fase beta o alfa.

SolSea è tra i più importanti di questi mercati, posizionandosi come “il primo mercato NFT che consente ai creatori di scegliere e incorporare licenze quando coniano NFT”.

Un totale di 15.575 NFT sono elencati su SolSea al momento della scrittura.

Oltre a SolSea, Solanart è un popolare mercato NFT lanciato prima di SolSea. Secondo Solanart, il sito ha facilitato 304.957 vendite complessive, per un volume totale di 3.693.344 SOL ($ 556 milioni).

I possessori di Solana possono anche acquistare NFT SOL dal mercato DigitalEyes o da FTX. Stati Uniti. FTX consente inoltre agli utenti di depositare NFT Solana nella sua piattaforma per la quotazione.

In termini di commissioni pure, i costi per ogni piattaforma sono i seguenti:

SolSea: 3% per transazione

Solanart: 3% per transazione

DigitalEyes: commissione di servizio del 2,5%, più royalty

FTX. STATI UNITI: 2% per transazione

Come acquistare NFT Solana

Per acquistare un NFT Solana sulla maggior parte dei mercati, è necessario collegare un portafoglio basato su Solana.

Phantom, SolFlare e Sollet sono tra i portafogli più popolari e accettati da markeplaces, anche se SolSea non accetta SolFlare. Ciò potrebbe frustrare gli staker di Solana che vogliono utilizzare il loro SOL puntato guadagnato tramite SolFlare.

Per FTX, tuttavia, dovrai depositare o acquistare SOL nella piattaforma FTX e passare i controlli KYC almeno al livello 1.

Ognuno dei mercati NFT supportati da Solana ha le proprie commissioni, raccolte e termini. È importante DYOR sulla tua piattaforma preferita prima di impegnare fondi su di essa – lo stesso si può dire per le nuove collezioni NFT. Questo è particolarmente vitale ora dopo i recenti scandali di Solana..