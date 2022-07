Previsione prezzo Kyber Network Crystal (KNC) 2025 e 2030

Sei interessato a Kyber Network Crystal? Hai intenzione di acquistare l’asset digitale in qualsiasi momento presto? Quindi è importante prendere sul serio questo articolo di previsione dei prezzi di Kyber Network (KNC). KNC è uno dei Criptovalute DeFi facendo onde ora, ma è essenziale che tu abbia un’idea di come il prezzo potrebbe muoversi nei prossimi anni prima di investire.

Nel corso degli anni, abbiamo osservato che il mercato delle criptovalute è molto volatile. Per essere al sicuro, gli investitori dovranno considerare diverse cose prima di acquistare un asset. Le previsioni e le previsioni dei prezzi sono tra le cose più importanti da controllare prima di acquistare una moneta. Qui, il focus è Kyber Network Cristallo (KNC) previsioni di prezzo per il 2022 al 2030.

Per garantire che questo articolo sia il più utile possibile per i lettori, non ci affretteremo a leggere le cifre previsionali e gli obiettivi di prezzo KNC.

Piuttosto, discuteremo le informazioni vitali che devi sapere prima di passare alle previsioni dettagliate dei prezzi KNC. Si consiglia di leggere tra le righe per capire perfettamente e prendere una decisione informata alla fine.

PREVISIONI SUI PREZZI DI KYBER NETWORK CRYSTAL PER IL 2022, 2023, 2025 E 2030

Sei interessato a una rapida prospettiva a lungo termine di Kyber Network Crystal? Qui, riassumeremo le nostre previsioni e previsioni sui prezzi KNC per i prossimi anni:

Fine 2022: Ci aspettiamo che Kyber Network otterrà più utenti nei prossimi mesi. Più utenti potrebbero facilmente aiutare a spingere il prezzo del token verso l’alto. Se questo è il caso, allora KNC ha quello che serve per raggiungere $ 5,78 entro la fine del 2022.

Cosa devi sapere su Kyber Network

Kyber Network è un progetto che mira a rendere lo scambio di risorse digitali semplice ed efficiente. È più di un hub di protocolli di liquidità per Defi Gli utenti. La rete generalmente aggrega liquidità da numerose fonti per offrire agli utenti un facile accesso a tutti i tipi di risorse digitali. La parte migliore è che fornisce transazioni sicure e istantanee su qualsiasi applicazione decentralizzata (DApp).

Kyber Network è uno dei tanti progetti DeFi che cercano di risolvere il problema della liquidità che affligge la giovane industria. Sebbene la rete fornisca l’accesso a diversi pool di liquidità con i migliori tassi, tutte le transazioni sono condotte on-chain. L’implicazione è che possono essere facilmente verificati tutti utilizzando Ethereum esplora blocchi.

Mentre ci sono progetti simili a Kyber Network, è riconosciuto come il primo strumento DeFi che consente a chiunque di scambiare token istantaneamente senza la necessità di una terza parte. Ha un’architettura adatta agli sviluppatori che gli consente di integrarsi facilmente con app decentralizzate e altri importanti protocolli blockchain. È importante notare che Kyber Network è stato costruito su Ethereum.

Rete Kyber è stata fondata da Loi Luu, Victor Tran e Yaron Velner. Hanno iniziato lo sviluppo nel 2017 dopo il lancio attraverso un ICO di successo. Kyber Network ha lanciato Kyber DMM nell’aprile 2021. Questo è riconosciuto come il primo protocollo di marcatore di mercato dinamico (DMM) al mondo, un market maker automatizzato avanzato che può aumentare significativamente l’efficienza per i fornitori di liquidità e altri utenti DeFi.

Kyber Network Cristallo (KNC)

Come la maggior parte degli altri progetti di criptovaluta, Kyber Network ha una valuta nativa. Formalmente chiamata Kyber Network Crystal, questa è la valuta che alimenta la rete. Si tratta di un Token ERC-20, il che significa che è costruito su Ethereum.

Kyber Network Crystal (KNC) è sia il token di utilità che di governance di Kyber Network. Viene utilizzato per pagare le tariffe sulla rete e conferisce inoltre ai titolari il diritto di governance sulla rete. KNC è anche il principale asset di investimento su Kyber Network. È la risorsa su cui ci concentreremo, da questo punto.

Il token Kyber Network viene scambiato sotto il simbolo ticker (KNC), che è ovviamente la sigla del nome completo, Kyber Network Crystal. Si chiama anche Kyber Network Crystal v2. Da questo punto, useremo i diversi termini già menzionati per riferirci a questo asset DeFi (KNC).

Kyber Network Crystal Cronologia dei prezzi

Non è corretto passare alle previsioni e alle previsioni dei prezzi di Kyber Network (KNC) senza discutere la sua storia dei prezzi. Questo è uno dei modi migliori per determinare se le previsioni dei prezzi sono realistiche o semplici ipotesi.

Come accennato in precedenza, Kyber Network Crystal (KNC) è stato lanciato attraverso un ICO di successoil 15 settembre 2017. Il team ha raccolto $ 52 offrendo il proprio token per 0,00166 ETH per token. Ci è voluto un po’ di tempo prima che KNC fosse quotata nelle principali borse. Coingecko · ha iniziato a monitorare il prezzo KNC nell’aprile 2021 dopo che ha iniziato a circolare correttamente.

A partire dal 22aprile 2021, il prezzo KNC era di $ 2,93. È sceso a maggio, raggiungendo $ 1,74 il25 maggio. Ha recuperato leggermente per raggiungere $ 2,42il 4 giugno 2021 prima di scendere di nuovo per raggiungere il suo prezzo minimo storico di $ 1,11 per token il22 giugno 2021.

Il token Kyber Network ha iniziato a riprendersi lentamente dal suo prezzo più basso. Non è stato fino ad agosto che la moneta è tornata nella regione da $ 2. Il6 settembre, ha raggiunto $ 2,28 per token prima di sperimentare un’altra tendenza al ribasso. È sceso di nuovo nella regione di $ 1 ed è rimasto lì per tutto settembre e ottobre. Nei primi giorni di novembre, KNC ha realizzato un guadagno significativo, raggiungendo $ 2,11 il 4 novembre. Il prezzo è sceso di nuovo ed è rimasto basso per tutti i restanti giorni di novembre e l’intero dicembre. Il 31dicembre 2021, è stato scambiato per $ 1,29 per token.

Nel 2021, il prezzo di Kyber Network Crystal (KNC) è in aumento, anche se di tanto in tanto fluttua. Il 1° gennaio, il prezzo era ancora $ 1,29, ma dal 1° febbraio, era salito a $ 1,89. Al 1° marzo 2022, il prezzo KNC era già $ 2,42. Nonostante tutte le fluttuazioni, il prezzo di KNC ha raggiunto $ 3,25il 1 ° aprile 2022. È aumentato costantemente, raggiungendo un prezzo massimo storico di $ 5,70il 29 aprile 2022.

Il prezzo di Kyber Network Crystal (KNC) ha iniziato a scendere l’ultimo giorno di aprile. Ha raggiunto $ 5,34 l’ultimo giorno di aprile eil 5 maggio 2022 aveva raggiunto $ 3,70. Il giorno dopo, il prezzo di KNC è sceso a $ 2,77.

Al momento della stesura di questo pezzo, il prezzo knc era di $ 2,76 per token con un volume di scambi di $ 24 ore su 237.535.020, secondo Dati CoinMarketCap.

Kyber Network Crystal Analisi tecnica

Quando si tratta di prendere decisioni di investimento, gli investitori più esperti preferiscono considerare tutto, compresa l’analisi tecnica e fondamentale. Qui, forniremo un breve riassunto dell’analisi tecnica di Kyber Network Crystal (KNC).

Sulla base di diversi indicatori tecnici, KNC è una vendita al momento. Le medie mobili suggeriscono che si tratta di una vendita forte mentre gli oscillatori suggeriscono che si tratta di una vendita. Quando si scende ai dettagli, è possibile osservare che alcuni indicatori emettono segnali di acquisto. La media mobile esponenziale e la media mobile semplice suggeriscono che KNC è un buon acquisto. La maggior parte degli oscillatori emette segnali neutri.

L’analisi tecnica è utile quando si desidera acquistare subito una moneta. Tuttavia, quando si pensa a un investimento a lungo termine, è necessario guardare oltre l’analisi tecnica e fondamentale. In questo caso, le previsioni dei prezzi KNC serviranno meglio.

Kyber Network Crystal Previsioni sui prezzi

Dopo aver discusso la maggior parte delle cose che devi sapere su Kyber Network, tra cui la cronologia dei prezzi e le previsioni degli esperti, è tempo di discutere le nostre previsioni e previsioni sui prezzi KNC per i prossimi anni. Questa previsione dei prezzi KNC coprirà dal 2022 al 2030. Riassumeremo in dettaglio le nostre previsioni per ogni anno.

È importante affermare a questo punto che previsioni dei prezzi non sono profezie infallibili. Piuttosto, sono stime esperte di quali potrebbero essere i prezzi delle risorse digitali in futuro. È sempre meglio considerarli come opinioni di esperti su quali saranno i prezzi delle attività in futuro.

Kyber Network Crystal Prezzo Previsione per il 2022

Nel primo trimestre del 2022, abbiamo visto Kyber Network Crystal raggiungere il massimo storico. Tuttavia, nel mese in corso, maggio, il prezzo della moneta è sceso in modo significativo. Crediamo che ci saranno molte fluttuazioni nei prossimi mesi. Tuttavia, prevediamo che il prezzo di KNC aumenterà nei prossimi mesi.

Per la nostra attuale previsione del prezzo kyber Network Crystal (KNC) per il 2022, prevediamo che la moneta possa registrare un prezzo minimo di $ 1,97 nei prossimi mesi. Si prevede inoltre che il prezzo del token Kyber Network potrebbe salire a un massimo di $ 5,78 prima della fine dell’anno. Ancora una volta, il prezzo medio per l’anno potrebbe salire a $ 2,98 per token.

Kyber Network Crystal Prezzo Previsione per il 2023

Considerando ciò che abbiamo visto nel primo trimestre dell’anno, riteniamo che KNC migliorerà significativamente prima della fine del 2022. Una volta che questo è il caso, la moneta registrerà una maggiore crescita nel 2023. Una volta che il team di Kyber Network migliorerà ulteriormente i suoi servizi, il 2023 sarà sicuramente un grande anno.

Secondo i risultati della nostra analisi, prevediamo che KNC sarà scambiato per un prezzo minimo di $ 3,26 nel 2026. Si prevede inoltre che la moneta salirà e raggiungerà una nuova altezza di circa $ 8,94 nel 2024. Per quanto riguarda il prezzo medio per il 2023, ci aspettiamo che KNC scambi un prezzo medio di circa $ 5,82 per token.

Kyber Network Crystal Prezzo Previsione per il 2024

Kyber Network Crystal sta diventando popolare. Allo stato attuale, non è ancora abbastanza popolare da attirare così tanti investitori. Tuttavia, una volta che le cose iniziano a migliorare e più persone iniziano a capire i vantaggi dell’utilizzo di Kyber Network, la sua popolarità raggiungerà una nuova altezza e ciò influenzerà sicuramente positivamente il prezzo.

Secondo le nostre previsioni sui prezzi KNC per il 2024, prevediamo un importante miglioramento entro il 2024. L’obiettivo di prezzo più basso per il 2024 dovrebbe essere nella regione di $ 6,48. C’è anche una buona probabilità che il prezzo del token nel 2024 possa raggiungere $ 11,08. Inoltre, prevediamo che il prezzo medio di KNC sarà fino a $ 8,62 per token.

Kyber Network Crystal Prezzo Previsione per il 2025

Da quello che abbiamo visto finora, è sicuro credere che Kyber Network migliorerà significativamente i suoi servizi entro il 2025. Molti utenti DeFi inizieranno anche a guardare la rete una volta che i suoi servizi diventeranno troppo attraenti. Un aumento di popolarità aumenterà sicuramente ulteriormente il prezzo della moneta.

Per quanto riguarda il prezzo di KNC nel 2025, non ci aspettiamo che scenda sotto i $ 9,24 per token. Per quanto riguarda l’obiettivo di prezzo più alto, ci sono buone probabilità che Kyber Network Crystal venga scambiato per un massimo di $ 14,87 per token. Per quanto riguarda il prezzo medio per l’anno, dovrebbe essere nella regione di $ 12,05.

Kyber Network Crystal Prezzo Previsione per il 2026

Lo spazio DeFi sta crescendo a un ritmo incredibile, e questo è principalmente attribuibile alla natura della tecnologia blockchain. Un protocollo DeFi come Kyber Network godrà sicuramente di un certo livello di supporto dalla tendenza. La rete si è già dimostrata efficace lanciando il primo DMM. Ci aspettiamo più exploit e riteniamo che ciò potrebbe contribuire a spingere ulteriormente il prezzo di KNC.

Venendo alle previsioni di prezzo KNC per il 2026, non ci aspettiamo che il prezzo del token scenda al di sotto di $ 12,66 durante tutto l’anno. L’obiettivo di prezzo elevato è anche ancorato a $ 18,69 per token. Durante tutto l’anno, prevediamo anche che il prezzo medio di KNC dovrebbe essere di circa $ 15,76.

Kyber Network Crystal Prezzo Previsione per il 2027

Se sei un investitore di criptovaluta a lungo termine, sarai interessato a quanto KNC o qualsiasi altra risorsa digitale interessante potrebbe valere nei prossimi cinque anni. Il 2027 dovrebbe essere un anno ricco di eventi per gli appassionati di criptovalute che investiranno quest’anno.

Per quanto riguarda il prezzo KNC nel 2027, stiamo osservando una previsione bassa di $ 13,93 per token. Se le cose dovessero andare bene per il protocollo DeFi e il suo token, il prezzo massimo KNC potrebbe arrivare fino a $ 23,42. Il prezzo medio dovrebbe essere di circa $ 18,19 per token.

Kyber Network Crystal Prezzo Previsione per il 2028

Uno dei principali fattori che guidano la crescita dei prezzi nello spazio crittografico è il coinvolgimento della comunità. Le principali criptovalute hanno comunità forti e prevediamo che sarà solo una questione di tempo prima che KNC metta in ordine la propria comunità fedele.

Con una comunità in crescita, si prevede che il prezzo di KNC aumenterà significativamente nel 2028. Se le cose dovessero muoversi come ci aspettiamo, il prezzo KNC non dovrebbe scendere al di sotto di $ 16,50 per token. Per quanto riguarda il prezzo massimo, riteniamo che potrebbe arrivare fino a $ 29,63. Il prezzo medio potrebbe essere qualsiasi cosa nella regione di $ 22.64 per token.

Kyber Network Crystal Prezzo Previsione per il 2029

L’universo delle criptovalute è più competitivo di quanto molti credano. Lo spazio DeFi è ancora più competitivo. Tuttavia, la parte buona della storia è che i progetti all’interno dello spazio potrebbero facilmente collaborare tra loro. Prevediamo che Kyber Network stabilirà molte partnership prima e durante il 2029.

Una volta che Kyber Network avrà assicurato le partnership critiche, il valore del suo token ne trarrà immensi benefici. In ogni caso, ci aspettiamo che il prezzo minimo di KNC nel 2029 sarà fino a $ 22,06. C’è anche una buona probabilità che il prezzo massimo della moneta sarà fino a $ 35,18. Il prezzo medio dovrebbe essere di circa $ 28,78 per token.

Kyber Network Crystal Prezzo Previsione per il 2030

Il 2030 è avanti di diversi anni (circa otto anni di distanza). Questo è abbastanza tempo per lo spazio criptovaluta per entrare in un’altra era. Crediamo anche che la DeFi sarà molto più sviluppata per allora. Quali potrebbero essere le implicazioni sul prezzo KNC? Ci aspettiamo un impatto positivo.

Una volta che le criptovalute diventeranno mainstream, il prezzo di KNC subirà un enorme aumento. Scendendo nello specifico, il prezzo minimo della moneta dovrebbe essere fino a $ 27,57. Il prezzo massimo della moneta potrebbe anche essere fino a $ 48,79 per token. Nel frattempo, il prezzo medio durante tutto l’anno potrebbe essere fino a $ 33,58 per token.

Potenziali alti e bassi di Kyber Network Crystal (KNC)

Il mercato delle criptovalute è quasi imprevedibile. Il mercato è più volatile di altri mercati a causa della natura volatile delle attività. Mentre facciamo previsioni, lasciamo sempre spazio alle incertezze, e questo è espresso in modo più accurato da potenziali alti e bassi.

In passato, il prezzo KNC ha oscillato in modo significativo. Sappiamo che sarà così per molti anni a venire. È importante, quindi, riassumere i possibili alti e bassi dell’asset digitale. Per renderlo più comprensibile, lo riassumeremo in una tabella.

ANNO ALTO BASSO 2022 US$ 5,78 US$ 1,97 2023 US$ 8,94 US$ 3,26 2024 US$ 11,08 US$ 6,48 2025 US$ 14,87 US$ 9,24 2027 US$ 23,42 US$ 13,95 2030 US$ 48,79 US$ 27,54

Dovresti investire in Kyber Network Crystal (KNC)?

Con ciò di cui abbiamo discusso finora, può essere un po ‘difficile decidere di investire in Kyber Network Crystal o ignorarlo. Mentre le nostre previsioni mostrano che il prezzo della moneta potrebbe migliorare significativamente nei prossimi anni, gli indicatori tecnici mostrano segnali di vendita. Quindi, dovresti investire o ignorarlo.

Lo spazio crittografico è un po ‘imprevedibile, ma gli investitori esperti possono sempre decidere su un possibile veicolo di investimento dopo aver controllato le previsioni dei prezzi. La verità è che la nostra previsione dei prezzi kyber Network (KNC) è generalmente positiva. È un buon acquisto se stai considerando investire a lungo termine. Potrebbe non essere il miglior investimento per acquirenti a breve termine o day-trader.

È importante capire che mentre KNC potrebbe essere un investimento gratificante, è anche un investimento rischioso. La moneta è volatile, ma questo è un problema comune nel mercato delle criptovalute. Dovresti investire solo ciò che puoi perdere e sei libero di ricercare di più prima di investire.

Dove acquistare Kyber Network Crystal

Ci sono numerosi posti in cui è possibile acquistare Kyber Network Crystal o qualsiasi altra criptovaluta. Tuttavia, è importante acquistare dalla fonte giusta. La maggior parte degli appassionati di criptovalute dipende dagli scambi di criptovaluta più popolari, ma gli investitori esperti possono acquistare da scambi, broker e piattaforme crittografiche correlate.

Scegliere la piattaforma migliore per acquistare una risorsa digitale potrebbe essere impegnativo, ma quando utilizzi piattaforme diverse, saprai cosa ti si addice meglio. Se sei desideroso di acquistare KNC, allora dovresti essere pronto a cercare possibili piattaforme e scegliere ciò che è meglio per te.

eToro – Il posto migliore per acquistare Kyber Network Crystal con tariffe basse

Per aiutare i nostri lettori a evitare errori evidenti quando investono in criptovalute, abbiamo sperimentato diverse piattaforme e abbiamo scoperto che eToro è uno dei posti migliori per acquistare risorse digitali. Se hai intenzione di acquistare KNC in qualsiasi momento da ora, puoi provare eToro.

Raccomandiamo eToro il più delle volte a causa di ciò che offrono ai loro utenti. L’intermediazione è tra i più grandi broker che offrono agli utenti l’opportunità di investire nelle migliori risorse di criptovaluta. Attualmente è uno dei posti migliori per acquistare Kyber Network Crystal v2 (KNC).

La cosa più spettacolare di eToro è che offre le migliori commissioni per gli investitori di criptovaluta. Puoi essere sicuro di acquistare KNC con le commissioni più basse possibili. La piattaforma è sicura e facile da usare. Ancora una volta, eToro offre diversi vantaggi per tutti gli acquirenti. È sempre una situazione vantaggiosa per tutti quando usi eToro.

Kyber Network Crystal Price Predictions – Conclusione

Lo spazio criptovaluta è un posto difficile, ma è anche un mercato altamente gratificante. Kyber Network Crystal (KNC) è una delle criptovalute DeFi più eccitanti e investire in essa non è una cattiva idea. Tuttavia, è fondamentale ricercare previsioni e previsioni sui prezzi KNC prima di prendere una decisione sull’investimento. Dopotutto, ce ne sono molti altri le migliori criptovalute in cui investire.

Qui, abbiamo discusso la maggior parte delle cose che devi sapere prima di prendere una decisione su KNC. La palla è ora nel tuo campo – per investire o ignorare la moneta. Se scegli, per investire, ricorda che eToro è una delle migliori piattaforme di cui fidarsi.

È anche importante ribadire qui che il mercato delle criptovalute è un’arena difficile. Dovresti sapere come investire con cautela. La prima regola è che dovresti investire solo ciò che puoi perdere. Inoltre, non è consigliabile prendere in prestito per investire in criptovalute. Dovresti anche avere lo stomaco per i rischi che ne derivano prima di investire.

Domande frequenti

Kyber Network Crystal (KNC) è un investimento redditizio?

Sì, KNC appare come un investimento redditizio. Sebbene il prezzo fluttui di volta in volta, le nostre previsioni KNC mostrano che la moneta potrebbe acquisire più valore nei prossimi anni.

Kyber Network Crystal (KNC) è un buon investimento per il futuro?

Sì, KNC può essere considerato un buon investimento per il futuro. Questo articolo di previsione dei prezzi di Kyber Network Crystal (KNC) indica una prospettiva positiva.

Knc aumenterà?

Sì, le nostre previsioni mostrano che il prezzo di KNC aumenterà in futuro. La moneta potrebbe salire a $ 5,78 prima della fine dell’anno. Entro il 2025, potrebbe valere fino a $ 14,87 e nel 2030, il prezzo potrebbe aumentare a $ 48,79 per token.

Kyber Network Crystal (KNC) raggiungerà $ 10?

Sì, KNC può raggiungere $ 10 per token. In effetti, la nostra previsione mostra che questo può accadere nei prossimi due anni (2024). Può accadere più velocemente, però.

KNC raggiungerà $ 100?

Considerando il suo prezzo attuale, è troppo presto per dichiarare che Kyber Network Crystal (KNC) può salire a $ 100 per token. Tuttavia, l’industria delle criptovalute è imprevedibile. Un’importante tendenza rialzista può spingere la moneta a questo livello in meno di un decennio. Tuttavia, potrebbero essere necessari diversi decenni prima che ciò accada.

Quanto varrà Kyber Network Crystal (KNC) nei prossimi cinque anni?

Nei prossimi cinque anni, si prevede che KNC possa valere fino a $ 23,42 per token. Potrebbe valere più o meno, ma questa è una proiezione realistica.

Quale sarà il prezzo di Kyber Network Crystal (KNC) nei prossimi dieci anni?

È difficile determinare quale potrebbe valere il prezzo di qualsiasi criptovaluta nei prossimi dieci anni. In ogni caso, ci aspettiamo che KNC possa valere fino a $ 50 nei prossimi dieci anni.

KNC è un buon acquisto?

Gli indicatori tecnici potrebbero mostrare segnali di vendita, ma KNC sembra un buon acquisto al momento. Il prezzo è relativamente basso e la moneta ha il potenziale per esplodere in futuro. In generale, è un acquisto per noi.

Kyber Network Crystal (KNC) si bloccherà?

Non secondo le nostre previsioni sui prezzi KNC. Sebbene il settore sia un po ‘imprevedibile, non ci aspettiamo che Kyber Network o KNC si blocchino.

Kyber Network Crystal (KNC) è un investimento rischioso?

Ogni criptovaluta incarna un certo livello di rischio. Sono tutti volatili, incluso KNC, quindi possiamo dire che KNC è un investimento un po ‘rischioso. Allo stesso tempo, è potenzialmente una risorsa digitale altamente gratificante.