Binance Dual Investment: cos’è e come funziona

Il mercato delle criptovalute è pazzo. Da un giorno all’altro possono verificarsi volatilità estrema e spaventosi cali del 30%. Il tuo portafoglio può diminuire e truffare sulle onde del mercato con te che vedi sia molto rosso che molto verde ogni giorno.

Ecco perché Binance ha sviluppato il suo prodotto Dual Investment, rendendo possibile agli investitori di guadagnare indipendentemente da come va il mercato. Su di esso, puoi coprire un prezzo fisso e trarre profitto dalle distanze di prezzo relative di due risorse crittografiche.

Come funziona? Entriamoci dentro.

Cos’è Binance Dual Investment?

Su Binance Dual Investment puoi depositare alcune criptovalute e guadagnare un rendimento migliorato basato su due attività. I trader scommettono sia sul mercato che va su e giù, impegnano la loro detenzione crittografica e bloccano un rendimento.

In questo modo, indipendentemente dal modo in cui si muove il mercato, gli investitori guadagnano un rendimento confortevole.

La valuta che gli investitori guadagnano dipende da come va il mercato.

Il primo esempio è il prodotto BTC Up-and-Exercised, se il prezzo dell’attività sottostante aumenta a più del prezzo di esercizio, il tuo investimento verrà convertito nella valuta alternativa (BUSD). Se il prezzo dell’attività sottostante non supera il prezzo di esercizio, otterrai comunque un rendimento sulla criptovaluta depositata.

Con un prodotto BUSD o USDT down-and-exercised dall’altra parte, quando il valore dell’attività sottostante aumenta con i tuoi guadagni superiori al prezzo di esercizio alla data di consegna, guadagnerai il tuo deposito e il rendimento crittografico.

Ma se il prezzo non supera il prezzo di esercizio, il tuo investimento verrà convertito in una valuta alternativa con tutti gli interessi guadagnati.

Tutto ciò può sembrare un po ‘scoraggiante, ma spiegheremo come funziona tutto più avanti nel frattempo chiariamo alcuni termini:

Data di consegna – Il giorno in cui gli investitori possono riscattare il loro deposito crittografico e gli interessi

Il giorno in cui gli investitori possono riscattare il loro deposito crittografico e gli interessi Prezzo di esercizio – Il prezzo predeterminato che determina la valuta in cui viene pagato l’accordo.

– Il prezzo predeterminato che determina la valuta in cui viene pagato l’accordo. Prezzo di regolamento – Il prezzo spot medio 30 minuti prima delle 08:00 (UTC) della data di consegna.

– Il prezzo spot medio 30 minuti prima delle 08:00 (UTC) della data di consegna. Rendimento percentuale annuale (APY) – L’interesse guadagnato con la tua criptovaluta bloccata in un prodotto Dual Investment per la durata di un anno. Il numero include l’interesse composto, quindi se hai un APY del 36,5%, avrai un APY giornaliero del 36,5% / 365 giorni = 0,1%.

(APY) – L’interesse guadagnato con la tua criptovaluta bloccata in un prodotto Dual Investment per la durata di un anno. Il numero include l’interesse composto, quindi se hai un APY del 36,5%, avrai un APY giornaliero del 36,5% / 365 giorni = 0,1%. Attività sottostante – L’attività in un prodotto Dual Investment. Quindi, se depositi BUSD e scommetti che BTC scenda, BTC è l’asset sottostante. Il prezzo di esercizio, il prezzo spot di riferimento e il prezzo di regolamento sono tutti legati all’attività sottostante.

Come funziona BTC Dual Investment?

Con BTC Dual Investment i possessori di BTC possono coprire le loro partecipazioni.

I prodotti Up-and-Exercised consentono agli utenti di vendere l’attività sottostante con interessi a un prezzo più elevato al momento della consegna.

Se il prezzo di liquidazione è superiore al prezzo di esercizio, i rendimenti sono regolati in BUSD”. Mentre se il prezzo di regolamento è inferiore al prezzo di esercizio, i rendimenti saranno in BTC.

I prodotti Down-and-Exercised sono come si potrebbe immaginare, l’opposto. Se il prezzo di regolamento è inferiore al prezzo di esercizio, i rendimenti vengono regolati in BTC. Mentre se il prezzo di regolamento è superiore al prezzo di esercizio, guadagnerai rendimenti in BUSD.

Up-and-Exercised Down-and-Exercised Deposita criptovalute BTC · BUSD e USDT Criptovalute alternative BUSD e USDT BTC · Meccanismo di esercizio Prezzo di regolamento ≥ prezzo di esercizio Prezzo di regolamento ≤ prezzo di esercizio Periodo di abbonamento In qualsiasi momento della settimana APY · Sempre in evoluzione, ma bloccato una volta completato l’abbonamento. Prezzo d’esercizio Fissato

Quando si utilizza il prodotto UP-and-Exercised BTC, i fondi vengono convertiti in BUSD al prezzo di esercizio. L’APY viene calcolato e fluttua in base al prezzo di esercizio, ai giorni rimanenti e alla volatilità dei prezzi.

Ma è bene notare che l’APY si blocca solo dopo aver sottoscritto un prodotto Dual Investment.

Quindi, se hai 1 BTC attualmente al prezzo di $ 39.000. Se poi ti abboni al prodotto Up-and-Exercised Dual Investment di seguito, con un prezzo di esercizio di $ 43.000 e un APY del 37,60%.

Quindi, facendo clic sul pulsante Iscriviti, vedrai maggiori dettagli sul prodotto e sui potenziali resi. Se digiti 1 BTC, i risultati vengono visualizzati sotto.

16 giorni dopo, accadrà una delle due cose:

Se il prezzo di regolamento finale di BTC è superiore o uguale a $ 43.000, il tuo 1 BTC viene pagato a $ 43.000 più l’interesse extra. Ora hai $ 43,752.50 BUSD.

Se il prezzo di regolamento finale di BTC è inferiore a $ 43.000, riceverai indietro il tuo 1 BTC più interessi del valore di 0,0175 BTC. Ora hai 1.0175 BTC.

Come funziona BUSD/USDT Dual Investment?

I prodotti Dual Investment Down-and-Exercised basati su stablecoin offrono agli utenti la possibilità di acquistare l’attività sottostante con interessi a un prezzo relativamente basso al momento della consegna. Se il prodotto si esercita, le tue stablecoin si convertiranno in BTC al prezzo di esercizio concordato.

Supponiamo che tu abbia 10.000 USDT e il prezzo spot di riferimento di 1 BTC sia $ 38.555. Sottoscrivi un prodotto di doppio investimento down-and-exercised a 16 giorni con un APY del 69,53%. Il prezzo di esercizio è fissato a $ 37.000.

Dopo aver fatto clic sul pulsante [Iscriviti], puoi vedere i dettagli del prodotto Down-and-Exercised e i risultati.

16 giorni dopo, avrai:

Il prezzo superiore a $ 37.000, in questo caso riceverai il deposito di 10.000 USDT e l’interesse di 323 USDT lo farà. Per un totale di 10.323 USDT.

D’altra parte, se il BTC è inferiore o uguale a $ 37.000, i tuoi 10.000 USDT vengono pagati in BTC ad un prezzo di $ 37.000 più interessi extra. Ora hai 0,279 BTC.

Come vengono calcolati i resi?

I rendimenti variano in base al fatto che si eserciti il prodotto e la valuta investita venga convertita nella valuta alternativa.

Con Up-and-Exercised il prezzo di regolamento deve essere maggiore o uguale (≥) al prezzo di esercizio per essere esercitato. Le condizioni per i prodotti Down-and-Exercised sono come ci si aspetterebbe l’opposto.

Quando eserciti il tuo prodotto, ricevi l’importo depositato e gli interessi sia nella valuta alternativa. Il prezzo di esercizio verrà utilizzato come tasso di conversione. Ora analizziamo il calcolo:

Up-and-Exercised:

(Importo dell’abbonamento * Prezzo di esercizio) * [1 + (APY% * Giorni di deposito / 365)]

Down-and-Exercised:

(Importo dell’abbonamento / Prezzo di esercizio) * [1 + (APY% * Giorni di deposito / 365)]

Se il prodotto non viene esercitato, si ottiene indietro l’importo dell’abbonamento originale e gli interessi nella valuta depositata. I tuoi resi saranno secondo questa formula:

Importo dell’abbonamento * [1 + (APY% * Giorni di deposito / 365)]

Come utilizzare Binance Dual Investment

L’utilizzo di Binance Dual Investment non è così difficile. Per prima cosa devi trovare i prodotti Dual Investment disponibili nella pagina Binance Earn, fare clic sul link e seguire il passaggio seguente.

1. Vai alla pagina Dual Investment.

2. Fare clic sul prodotto desiderato.

3. Inserisci l’importo che desideri investire.

4. Fare clic su [Iscriviti].

5. È così facile, ora devi solo aspettare la data di scadenza per i tuoi fondi da saldare

Pensieri conclusivi

Con Binance Dual Investment puoi guadagnare reddito passivo indipendentemente da dove oscilla il mercato. Il prodotto è ideale per gli investitori a lungo termine, gli HODLers che vogliono coprire la loro posizione e guadagnare mentre lo fanno.

E poiché il mercato delle criptovalute è noto per la sua folle volatilità, avere un modo per guadagnare rendimenti sicuri e stabili non è una cattiva idea. Binance Dual Investment ti protegge da questa estrema volatilità e ti consente anche di trarre profitto dalle distanze di queste due criptovalute.

Naturalmente, come per ogni veicolo di investimento, non c’è ricompensa senza rischio. Uno è che gli abbonamenti non possono essere annullati, quindi c’è il rischio che i tuoi fondi vengano bloccati quando la volatilità è elevata.

Quindi, non importa cosa, fai sempre le tue ricerche e il rischio patrimoniale in modo indipendente.

Domande frequenti

Quando riceverò i miei resi❓

Tutti i prodotti su Binance Dual Investment hanno una data di consegna. Il prezzo di regolamento preso da Binance è 30 minuti prima delle 08:00 UTC. Mentre i tuoi resi saranno trasferiti sul tuo account spot entro 48 ore dalle 08:00 UTC.

Ma tieni presente che i prodotti di investimento doppi non possono essere riscattati in anticipo. Riceverai i resi solo dopo la data di consegna, non prima

Lo Strike Price e l’APY sono fissi❓

Il prezzo di esercizio è fissato per impostazione predefinita e non può essere modificato.

APY d’altra parte fluttua. Il tasso cambia costantemente a seconda del prezzo di esercizio, dei giorni di deposito rimanenti e anche della volatilità dei prezzi. Ma una volta sottoscritto un prodotto Dual Investment, l’APY è bloccato e non può cambiarlo.