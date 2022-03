Come trasferire Crypto (BTC, ETH, ADA, SHIB ecc.) Da Binance a Ledger?

in

Proteggere la tua criptovaluta è una componente chiave dell’essere nel mondo delle criptovalute. La maggior parte delle persone ha sentito la frase “non le tue chiavi, non le tue monete”. A causa di questa sensazione, molte persone stanno ritirando le loro monete tra Binance e il loro Ledger.

Anche se puoi fare trading anche su Ledger, le persone preferiscono ancora Binance. Quindi questo fa sì che gli utenti trasferiscano i loro soldi tra i due ogni volta che fanno trading o ogni volta che detengono. Vediamo come possiamo trasferire le nostre monete da Binance al nostro Ledger.

Per cominciare, apri il tuo account Binance. Qui vedrai la pagina principale e fai clic sul pulsante “portafoglio”. Vedrai un rettangolo rosso sul pulsante “panoramica” in quell’elenco, fai clic su di esso e verrai reindirizzato.

Dove vieni reindirizzato, vedrai sullo schermo il deposito, il prelievo, il trasferimento e il saldo stimato del valore totale del tuo account. Clicca sul pulsante di prelievo e iniziamo il processo di prelievo.

Questa è la pagina di prelievo, farai tutti i processi di prelievo qui. Fare clic sulla moneta per aprire l’elenco di selezione delle monete.

Digita la moneta che desideri trasferire sulla barra di ricerca e fai clic su di essa per avviare il prelievo di quella moneta da Binance.

Per ritirarci, dobbiamo spostarlo da qualche parte. Ciò significa che abbiamo bisogno di un indirizzo di deposito e, poiché stiamo prelevando su Ledger, dobbiamo collegare il nostro ledger al nostro PC e iniziare a cercare l’indirizzo.

Trovare l’indirizzo di deposito di Ledger Live

Ledger ha un processo di deposito molto semplice se lo hai già fatto prima. Tuttavia, per le persone che lo fanno per la prima volta, ci vuole un po ‘di tempo. Innanzitutto, devi collegare il tuo Ledger al PC e aprire il Ledger sullo schermo. Trova l’app Bitcoin (ogni moneta ha la sua app) e aprila anche nella tua app Ledger.

Quando ti viene chiesto se Bitcoin o Bitcoin cash, scegli quello che vuoi depositare, se sta facendo la stessa domanda per un’altra moneta, devi scegliere di nuovo quella giusta.

Ora arriva il tipo di rete. Se vuoi prelevare da Binance a Ledger, entrambi devono essere sulla stessa rete. Scegli la stessa rete anche qui e continua.

Quando l’app finalmente si avvia, fai clic sul pulsante di ricezione per ottenere il tuo indirizzo di deposito per qualsiasi moneta tu voglia utilizzare.

Quando lo selezioni, verrà visualizzato sul tuo Ledger Nano e non sullo schermo all’inizio. Consenti al tuo dispositivo di mostrare anche l’indirizzo sullo schermo.

Quando vedi l’indirizzo puoi utilizzare il codice QR o l’indirizzo stesso. Ora abbiamo il nostro indirizzo Ledger. Puoi salvarlo sulla rubrica di Binance per evitare di fare tutto questo ogni volta che vuoi inviare criptovalute al tuo libro mastro.

Completamento della transazione Binance

Dal momento che ci stiamo avvicinando alla fine, incolleremo l’indirizzo che abbiamo ricevuto da Ledger e ricontrolleremo l’indirizzo e la rete. Questa è anche la stessa pagina in cui inserirai l’importo che desideri inviare. Dopo essere certi che tutte le informazioni fornite siano corrette, è possibile fare clic sul pulsante di prelievo per l’ultima fase.

La sicurezza è l’intera ragione per cui stiamo inviando le nostre criptovalute da Binance a Ledger. È anche qualcosa a cui Binance tiene molto. Per completare il nostro prelievo, inseriremo i codici di verifica che abbiamo ricevuto sui nostri telefoni. Inseriscili e sarai in grado di finirlo facendo clic sul pulsante di invio.

Da questo punto, tutto ciò che dovrai fare è aspettare. Ledger ti mostrerà ciò che stai ricevendo molto rapidamente, ma Binance potrebbe richiedere del tempo per l’invio. Qualsiasi cosa nativa di Binance, principalmente la rete BEP20 sarà molto veloce, ma tutto il resto passerà attraverso un controllo di sicurezza, ma niente di troppo lungo. Dovresti ricevere in circa 15-20 minuti in cima.