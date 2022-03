Come trasferire Crypto da Coinbase a Ledger Nano X

Coinbase è uno dei più grandi scambi al mondo. Ciò significa che ci sono molte persone che usano Coinbase come scelta di CEX. Tuttavia, con la crescente paura dell’hacking e di altri rischi per la sicurezza, le persone si sono spostate in massa sui portafogli hardware.

Ciò ha comportato un aumento della base di utenti di Ledger. Oggi vedremo come puoi spostare la tua criptovaluta dal tuo account Coinbase al tuo Ledger.

Per iniziare, in primo luogo, dobbiamo aprire il nostro account Coinbase. Una volta effettuato l’accesso, vedrai il pulsante “Invia / Ricevi” nell’angolo in alto a destra. Fai clic su di esso e verrà visualizzata una scheda.

In questa scheda, vedrai due opzioni. Uno è chiamato invio e l’altro è chiamato ricezione.

Dal momento che stiamo inviando denaro al nostro libro mastro qui, sceglieremo quello Invia. Lì vedrai quale moneta potresti inviare. Fai clic sulla moneta e verrà visualizzato un elenco di monete.

Qui in questo elenco, puoi scegliere la moneta che desideri inviare. Sarà un elenco delle monete che possiedi classificate, ma tutte le monete verranno mostrate comunque, puoi cercare quale moneta desideri se non riesci a vederla nell’elenco. Passiamo a Ledger e vediamo come potremmo ottenere l’indirizzo di deposito prima di poter continuare con Coinbase.

Come ricevere fondi sul tuo libro mastro

All’inizio, devi collegare il tuo Ledger Wallet al tuo computer. Metti il portafoglio nella tua USB, quindi sbloccalo per iniziare. Trova l’app Bitcoin e aprila. Qui vedrai che devi confermarlo dal tuo libro mastro stesso.

Scegliere la rete che si desidera utilizzare. Se scegli una rete economica, potresti inviarla per un prezzo più economico e veloce, quindi è molto importante sapere quale rete desideri utilizzare.

Assicurati che Coinbase fornisca transazioni in quella rete in modo da non perdere i tuoi fondi durante l’invio.

Quando apri l’app, vedrai il pulsante di ricezione in alto. Fai clic su questo per essere reindirizzato verso l’indirizzo di deposito. Potresti anche vedere l’invio nello stesso posto per quando vuoi rispedirlo in futuro.

Affronterai questa scheda di sicurezza quando fai clic sul pulsante di ricezione. Ciò significa che dovrai confermare la visualizzazione dal tuo libro mastro stesso. Naviga nel tuo libro mastro e conferma che questo indirizzo venga mostrato anche sul tuo PC per usarlo.

L’ultima fase sarà vedere l’indirizzo. Puoi utilizzare il codice QR o l’indirizzo stesso per continuare. Prendi l’indirizzo e torna a Coinbase per completare ciò che abbiamo iniziato.

Invio di criptovalute da Coinbase

Dopo aver ricevuto l’indirizzo, c’è ancora una cosa da fare. Che sta usando questo indirizzo su Coinbase per inviare i tuoi fondi. Assicurati di aver scelto la moneta giusta e incolla il tuo indirizzo nella barra degli indirizzi. Inserisci l’importo che desideri inviare in termini $ o in importo in monete (oppure puoi utilizzare anche il pulsante max) e sei pronto. Fare clic sul pulsante Continua.

Qui vedrai l’ultima pagina. Questo ti darà le informazioni che hai dato in precedenza, controllale tutte e assicurati che tutte siano corrette. Dopo essere certo che tutti siano corretti, tutto ciò che devi fare è premere il pulsante Invia ora e la transazione sarà completa.

Domande frequenti

Quale sicurezza aggiuntiva offre Ledger?

Coinbase è sicuramente uno degli exchange più affidabili al mondo. Essendo una società statunitense registrata ed essendo quotata in borsa pubblica, ha sicuramente un alto livello di sicurezza per tutti. Tuttavia, la sicurezza dell’account non è la stessa cosa della sicurezza dello scambio.

Il tuo account potrebbe essere sempre nei guai, motivo per cui le persone preferiscono i portafogli hardware. Gli hacker dovrebbero avere sia il tuo portafoglio hardware che il tuo accesso allo stesso tempo, che è vicino allo zero rispetto alla possibilità di hacking dell’account. Questo è il motivo per cui Ledger offre una sicurezza molto migliore per i tuoi fondi.

Quando riceverò i fondi?

Coinbase è uno scambio rapido. A meno che non ci sia qualcosa di sbagliato nella tua transazione o nel tuo account, lo invieranno in meno di 10 minuti per la maggior parte dei casi. L’aggiunta della transazione stessa su di essa significa che dobbiamo calcolare anche la rete. Mentre alcune reti lo fanno quasi istantaneamente, altre lo fanno un po ‘più lentamente, come Bitcoin è più lento di Tron, ad esempio. Quindi qualsiasi cosa superiore a 10 minuti sarebbe la rete e la moneta che hai usato.