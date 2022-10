Binance Grid Trading: cos’è e come funziona

Binance ha aggiunto il supporto per il grid trading automatizzato come uno dei modi per mantenere le persone sulla sua piattaforma e guadagnare più commissioni di trading. Attualmente, Binance ha 3 diversi robot di trading di griglia integrati nella piattaforma.

La griglia spot e la griglia dei futures sono le stesse, tranne per il fatto che la strategia della griglia dei futures consente di utilizzare una leva fino a 20x.

TWAP (Time-Weighted Average Price) è una strategia di esecuzione commerciale algoritmica che mira a raggiungere un prezzo medio di esecuzione vicino al prezzo medio ponderato nel tempo del periodo specificato dall’utente. Una strategia TWAP viene spesso utilizzata per ridurre al minimo l’impatto di un grande ordine sul mercato distribuendo l’ordine di grandi dimensioni in quantità minori ed eseguendoli a intervalli regolari nel tempo.

Binance spesso riorganizza la sua interfaccia e il grid trading ha visto la sua scheda spostata parecchio. In questo momento, sull’app, puoi trovarlo sotto trading strategico.

Le migliori coppie di criptovalute per il grid trading sono monete ad alta liquidità, alta capitalizzazione di mercato che rispecchiano l’azione dei prezzi l’una dell’altra come: ETH / BTC, BNB / ETH. BNB / BTC ecc. Non utilizzare coppie di stablecoin in quanto non sono in equilibrio con le altre monete che usi per il trading di griglia.

Robot di grid trading molto più superiori possono essere trovati su Pionex e Kucoin. Ti consentono di eseguire più di 10 coppie di griglia contemporaneamente, puoi modificare l’intervallo di trading e aumentare l’investimento senza mettere in pausa o terminare il bot. Niente di tutto questo è disponibile sul grid trading di Binance.

Oltre a queste opzioni bot integrate, ci sono bot di terze parti che funzionano con Binance che abbiamo trattato in questo articolo.

Come impostare la tua strategia di grid trading

1. Innanzitutto, accedi al tuo account, quindi vai all’interfaccia di trading delle funzionalità USD-M e quindi fai clic su Grid Trading.

Quindi, se stai lavorando su Binance App, fai clic sulla scheda Futures e poi su Grid Trading.

C’è una gamma di parametri diversi che devi modificare e selezionare, quindi prenditi il tuo tempo quando crei il tuo bot. Una volta scelte le opzioni desiderate, seleziona “crea” e sarai a posto!

Meccanismo di trading della griglia

È semplice utilizzare il meccanismo di Grid Trading, dall’impostazione del bot all’utilizzo su coppie di trading. Segui semplicemente i passaggi per configurare il tuo bot ed è così semplice. Binance è uno scambio ben noto che è rispettato dalla più ampia comunità crittografica, questo aiuta a garantire la loro qualità e facilità d’uso.

Parametri di trading della griglia

Scegliere un simbolo Modalità margine isolato Saldo profitti Importo sempre più alto Modalità: Aritmetica / Geometrica (non può essere modificata dopo aver impostato l’ordine della griglia) Griglie (cioè numero di ordine perimetrale) Leva finanziaria/Griglie (commissioni ridotte) Margine primario (non può essere modificato quando viene impostato l’ordine della griglia) Intero investimento (non può essere modificato quando viene impostato l’ordine di rete) Quantità (cioè quantità di rete) Saldo del margine attuale (ad esempio, saldo del margine del conto futures USD-M) Tipo di attivazione: prezzo finale (opzionale, può essere utilizzato prima dell’attivazione della rete) Prezzo attivato (opzionale, può essere utilizzato prima dell’attivazione della rete) Stop-higher-boundary/stop-inferior-boundary cioè smettere di perdere il prezzo di picco / smettere di perdere il prezzo di fondo (elettivo, può essere scelto prima che la griglia sia compensata) Terminare tutti gli ordini in stop (Elective, selezionato per impostazione predefinita, può essere scelto prima che la rete venga attivata) Chiudi tutti i posizionamenti per arrestare (facoltativo, può essere selezionato prima dell’attivazione della griglia)

Come controllare Active Grid

Tempo: Tempo di formazione della griglia.

Simbolo: Durante il grid trading, gli utenti possono fare clic sulla leva / profitto mostrata accanto al simbolo per regolare la leva della griglia

Margine iniziale: margine al momento della formazione della griglia.

Profitto totale: profitto incassato = profitto di rete + Conto economico non realizzato

Note:

Se tutti i posizionamenti ravvicinati sulle fermate hanno diritto a collocamenti aperti sotto la griglia, tutti i piazzamenti saranno chiusi al prezzo di mercato dopo aver terminato la griglia. Il conto economico delle posizioni di chiusura non è incluso nell’utile di rete.

Le commissioni di finanziamento maturate durante il lavoro di strategia non vengono aggiunte al profitto della rete.

Profitto realizzato: profitti e perdite realizzati dal grid trading

Conto economico non realizzato: sulla base dell’ultimo prezzo e della percentuale di rendimento del capitale proprio, vengono calcolati i profitti e le perdite non realizzati degli ordini aperti.

Durata: Intervallo a partire dalla formazione della griglia quando il tempo di funzionamento supera un giorno il tempo di funzionamento è indicato come 1d2h9m; e quando il tempo di operazione supera un anno. Il tempo di funzionamento è indicato come 1y1d2h9m, aggiornato ogni minuto.

Stato griglia: Nuovo: quando la griglia è formata ma non attivata

Funzionamento: Successivamente, viene attivata la rete

Come controllare la cronologia

Durata:

Per controllare la cronologia delle transazioni della griglia, premere la scheda [Cronologia] e visualizzare i dettagli della griglia e degli ordini completati.

Tipi di cronologia dei bot griglia:

Abolito: situazione di chiusura della rete

Scaduto

Commissione di trading di Binance Grid

Binance. Gli Stati Uniti richiedono una commissione di negoziazione spot piatta dello 0,1%, inferiore a qualsiasi altra borsa statunitense. come eToro che è allo 0,75%, Coinbase a circa lo 0,5%. Se dovessimo fare una panoramica di tutte le borse statunitensi affidabili, scopriremo che Binance.US richiede le commissioni più basse tra loro. (Bittrex, Poloniex, ecc.).

8 motivi per usare un bot Grid

1. Strategia di trading crittografico affidabile:

Il Grid Trading è stata una strategia comunemente utilizzata per molto tempo ed è un approccio ben sviluppato, ben testato, consolidato e redditizio. Ci sono diversi esempi di trader di successo che lo utilizzano da molto tempo in diversi mercati. A causa della sua estrema volatilità, il business delle criptovalute, in particolare, ha dimostrato di essere uno dei metodi di trading più affidabili per la griglia.

2. Usabilità:

La strategia è molto semplice da usare e da capire per l’utente perché non porta calcoli complicati o misurazioni difficili. È facile per coloro che non hanno esperienza e competenza nel settore del trading di criptovalute iniziare con Binance.

3. Adattabilità:

Grid Trading applica il concetto di trading più basilare (comprare basso, vendere alto, guadagnare la differenza); Di conseguenza, può essere applicato su qualsiasi mercato. È ottimo per le criptovalute, a causa della nuova tecnologia che è un mercato così emotivo, può essere utilizzato per affrontare le sue grandi oscillazioni.

È possibile determinare attivamente il numero e la durata della strategia selezionando la fascia di prezzo e il numero di griglie.

Le griglie possono essere stabilite a breve termine, per ottenere micro profitti utilizzando piccoli cambiamenti nelle migliaia di operazioni ogni ora, o a lungo termine selezionando una vasta gamma e lasciandola funzionare per mesi per ottenere profitti da ogni importante cambiamento di tendenza.

4. Gestione avanzata del rischio:

L’indipendenza di scegliere la tua strategia di rete è ottima in quanto ti consente di creare il livello di rischio e il livello di ricompensa con cui ti senti a tuo agio. Per produrre un profitto ordinario coerente con un po ‘di rischio, puoi utilizzare un bot griglia su valute meno drammatiche, come una coppia BTC / USD, e per premi più elevati, puoi utilizzare una strategia più rischiosa (ad esempio, con una moneta a bassa capitalizzazione di mercato che ha variazioni elevate)

5. Trading automatico:

Il grid trading è particolarmente utile per l’automazione a causa della sua chiara logica e del fatto che tutte le azioni sono pre-pianificate, consentendo al bot di rimuovere completamente il lato emotivo del trading che è estremamente difficile da fare per gli umani quando si fa trading manualmente. L’utilizzo del Grid Trading con un Bot è un’esperienza significativamente semplice e ben organizzata rispetto al tentativo di seguire una strategia con operazioni manuali.

Per i trader che desiderano muovere i loro passi di partenza verso l’automazione, è uno dei migliori metodi poiché può scatenare praticamente qualsiasi mercato in qualsiasi condizione. Può essere fatto 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e può essere impostato in quasi tutti i tempi.

6. Le migliori strategie per un mercato laterale:

La maggior parte delle strategie di trading si basa sullo sfruttamento dell’attuale tendenza del mercato. Tuttavia, il più delle volte il mercato non ha una tendenza chiara. Pertanto, i trader che utilizzano questo tipo di strategia devono aspettare e rimanere piatti per la maggior parte del tempo.

In un mercato laterale, sei in grado di trarre profitto da un bot di griglia attraverso il trading di diversi intervalli, non è facile come approfittare di un mercato toro o ribassista, ma ti aiuterà a guadagnare un profitto costante.

7. Versatilità:

La strategia della griglia utilizza l’idea più fondamentale del trading, “compra basso, vendi alto” in modo che possa essere estrapolato per adattarsi a quasi tutti i mercati. Selezionando il limite del prezzo e il numero di griglie, puoi fare trading attivamente con fiducia, con le tue operazioni prive di emozioni.

Le griglie possono essere stabilite a breve termine, facendo un gran numero di operazioni per afferrare i micro profitti da tutte le piccole variazioni di un giorno o a lungo termine selezionando una vasta gamma che consente di funzionare per oltre un mese per guadagnare profitti da ogni enorme cambiamento di tendenza.

8. La strategia di rete:

La strategia di griglia è una tecnica in cui un certo numero di ordini di acquisto e vendita viene effettuato a intervalli prestabiliti al di sotto o al di sopra del prezzo stabilito. Invece di prevenire le perdite, si rivolge ai profitti.

Quali altre piattaforme offrono un GRID Bot?

R. Binance è una delle migliori piattaforme per principianti. Ma tranne questo, la maggior parte delle altre piattaforme offriva Grid Bot come,

3Commas

3commas è un’ottima alternativa a Binance quando si tratta di bot trading. L’intero servizio di 3commas è il bot trading, quindi si potrebbe sostenere che sono più esperti in questo campo. Sebbene Binance sia una delle piattaforme crittografiche più rispettate, è giusto dire che sono entrambe ottime scelte per coloro che cercano di fare trading di bot.

KuCoin:

KU Coin è uno scambio ben noto. Nel 2017 ha offerto robot di grid trading che sono particolarmente buoni per le coppie illiquide.

Visita KuCoin ora

Bitsgap:

I robot di grid trading sono disponibili anche da Bitsgap. Sono ben noti per la loro demo.

Ci sono molte altre piattaforme là fuori, anche se assicurati di fare le tue ricerche e quindi sai per certo che sono legittime.