Collegare Metamask con Reddit Vault: ecco come trasferire Reddit e NFT su MetaMask

Nel maggio 2020, gli amministratori di Reddit hanno annunciato Moons, un token ERC-20 su Arbitrum Nova, come componente dell’iniziativa Community Points. Forniscono agli utenti un modo per ottenere criptovaluta in cambio dei loro sforzi sotto forma di un’unità di proprietà subreddit.

Le lune sono separate da Reddit e non possono essere tolte agli utenti una volta guadagnate dai moderatori del subreddit o dagli amministratori. Una raccolta di contratti intelligenti che si occupano di saldi, trasferimenti, distribuzione / richiesta e acquisto di abbonamenti speciali controllano le lune.

In questo articolo, ci concentreremo sul trasferimento di risorse Reddit come Lune o NFT su uno dei portafogli di criptovaluta più popolari oggi: MetaMask. L’intero processo viene eseguito in pochi semplici passaggi, quindi scaviamo nei dettagli.

Trasferimento di Reddit Moons su MetaMask

Visita https://metamask.io per scaricare l’estensione del browser del portafoglio Metamask.

Invia ETH alla tua Metamask dopo aver acquistato ETH in qualsiasi gateway fiat-crypto (Binance, Uphold, Kucoin).

Per collegare il tuo ETH da Mainnet ad Arbitrum Nova, vai su https://bridge.arbitrum.io/?l2ChainId=4217.

Per convertire ETH in MOON, visita uno degli scambi decentralizzati. Sushiswap è ciò che consigliamo.

Verificare lo swap.

Includi il token $MOON in Metamask.

L’indirizzo del vault può essere trovato nelle impostazioni dell’account dell’app Reddit.

Invia token al tuo vault aprendo la tua Metamask.

I token dovrebbero ora essere visibili nel vault.

Sapevi che tutte le transazioni effettuate con il portafoglio MetaMask devono essere segnalate all’IRS (o ad altre autorità fiscali nei rispettivi paesi)? Ecco una guida dettagliata su come segnalare le negoziazioni MetaMask sui tuoi fogli fiscali.

Come creare un Reddit Wallet / Reddit Vault?

Per partecipare ai “Community Points” di Reddit, dovrai creare il tuo portafoglio. Questo non è difficile; Ci vogliono solo alcuni passaggi in più. Ti consigliamo di iniziare creando un account Reddit. Se ne hai già uno, ottimo!

Altrimenti, vai su reddit.com/signup per iscriverti gratuitamente. Una volta effettuato l’accesso al tuo account, vai alla barra dei menu principale e fai clic su Impostazioni account. Da lì, seleziona Aggiungi nuovo portafoglio.

Ora ti consigliamo di inserire il tuo indirizzo email. Quindi, ti verrà chiesto di verificare il tuo indirizzo email. Dopo averlo fatto, vedrai una schermata che ti chiederà di aggiungere una password. Assicurati di usare qualcosa di forte perché lo inserirai ogni volta che accedi al tuo portafoglio.

Infine, ti verrà chiesto se desideri che il tuo portafoglio sia collegato al tuo profilo Reddit. Clicca su Sì qui. Ora verrai indirizzato al passaggio successivo, dove ti verrà richiesto di scaricare l’app Reddit.

Dopo aver scaricato l’app, aprila e tocca Crea un portafoglio nell’angolo in alto a destra. Inserisci un nome per il tuo portafoglio.

Successivamente, ti verrà chiesto quale tipo di criptovaluta desideri conservare nel tuo portafoglio. Puoi scegliere Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple, Monero, Dash, Dogecoin, Zcash e molti altri. Per ora, ci atterremo a Bitcoin.

Dopo aver selezionato Bitcoin, ti verrà fornito un codice QR da scansionare. Scansionalo e verrai portato a una schermata in cui puoi inserire le informazioni del tuo portafoglio. Inserisci un nome utente, una descrizione e una passphrase (questa è la stessa cosa che hai usato per generare la tua frase seed). Il tuo portafoglio ti chiederà di confermare il tuo nome utente. Dopo averlo fatto, premi Continua.

Successivamente, ti verrà chiesto il tuo indirizzo email e una domanda di sicurezza. Rispondi correttamente a entrambe le domande e avrai finito. Il tuo portafoglio sarà pronto per l’azione!

Domande frequenti (FAQ)

Come faccio a sapere se MetaMask è collegato❓

Copia e incolla il seguente frammento di codice nella console per sviluppatori del browser Web per verificare se MetaMask è connesso al browser:

Come posso collegare MetaMask al mio telefono❓

Passo 1: Scarica e avvia l’app Metamask sul tuo smartphone (Android o iOS). Passaggio 2: tocca Inizia. Passo 3: Scegli Importa usando la frase di recupero segreto. Passo 4: Il programma richiederà l’autorizzazione per raccogliere informazioni sull’utilizzo.

Come posso verificare il mio portafoglio❓ MetaMask

Non esiste un portafoglio MetaMask verificato. Il portafoglio MetaMask è solo un programma che scarichi e utilizzi, in modo indipendente e secondo i tuoi gusti. Tutte le richieste di verifica relative a MetaMask sono truffe e ti imploriamo di non fare clic o visitare nulla che ti venga inviato da mittenti sconosciuti.

MetaMask è più sicuro di Coinbase

Il portafoglio Coinbase e MetaMask sono abbastanza simili in termini di funzionamento interno e scopo. Inoltre, entrambi i portafogli hanno dimostrato di essere sicuri e protetti purché l’utente stesso non commetta un errore e consenta agli hacker di compromettere il suo dispositivo e i portafogli su di esso.

MetaMask è il miglior portafoglio❓

Sì, MetaMask è uno dei migliori portafogli crittografici. La maggior parte degli utenti delle varie applicazioni decentralizzate ospitate sull’ecosistema Ethereum continua a preferire MetaMask come portafoglio preferito.

Come faccio ad aprire MetaMask in Chrome

Passaggio 1: visita la sezione Estensioni del Chrome Web Store.

Passo 2: Cerca MetaMask.

Passo 3: Poiché gli hacker possono provare a creare copie di MetaMask, controllare il numero di download per assicurarsi che la versione originale venga installata.

Passaggio 4: selezionare “Aggiungi a Chrome” dal menu.