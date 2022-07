Reddit su eToro: cosa imparare dalle recensioni positive e negative

Reddit è il 6 ° sito Web più popolare negli Stati Uniti e il 18 ° a livello globale. Reddit è noto come un sito Web che consente agli utenti di scambiare informazioni online. Su Reddit, gli utenti pubblicano contenuti su vari argomenti come criptovaluta, notizie e altre aree come lo sport o la genitorialità.

Gli utenti di Reddit possono pubblicare contenuti autoscritti o link da altre fonti.

Reddit è diventato ancora più famoso attraverso l’evento azionario GameStop (GME). La guerra ha scosso Wall Street e la politica americana quando gli investitori al dettaglio su Reddit si sono uniti contro i fondi comuni di investimento.

Recensione positiva di eToro su Reddit

La comunità di Reddit ha recensioni piuttosto buone su eToro. Hanno un gruppo per la parola chiave eToro.

La maggior parte delle recensioni proviene da utenti in Europa come il Regno Unito e la Francia … Gli utenti statunitensi parlano spesso di investimenti crittografici poiché i clienti negli Stati Uniti possono scambiare criptovalute solo sullo scambio.

Ecco le recensioni positive:

L’interfaccia della piattaforma eToro è amichevole e facile da usare. Anche gli utenti preferiscono scegliere di investire su eToro rispetto ad altri broker proprio per questo. L’utente ST3N_ST3N anche detto che questa è l’interfaccia più bella che abbia mai visto su una piattaforma di investimento.

Puoi iniziare a investire da una piccola quantità di capitale, da soli 200 usd. Utente Alarizpe “Puoi iniziare con un minimo di 200 USD (non sono sicuro che sia 200 GBP), e ti dà una buona sensazione di base di cosa significhi investire … Dopo aver capito, prenditi un vero broker.”

Prodotti d’investimento diversificati. eToro ha azioni statunitensi, azioni europee, azioni asiatiche, criptovalute … Molti clienti europei vogliono investire in azioni quotate sul mercato di Hong Kong.

Pratica funzione di investimento di copy trading. Il copy-trading offre agli investitori la possibilità di copiare il portafoglio di qualsiasi investitore famoso. E il tuo investimento commercia esattamente come quel famoso investitore.

eToro è adatto per gli investitori a lungo termine, il trading senza leva, in quanto ha una commissione dello 0% per azioni e criptovalute. Utente md3372 “La piattaforma è sicura. È un bene per il trading a lungo termine, altrimenti ci sono problemi tecnici durante i principali eventi di mercato (se hai intenzione di acquistare o vendere ogni 3 minuti, eToro non fa per te, secondo me).”

La maggior parte delle persone incoraggia i nuovi investitori quando partecipano agli investimenti a utilizzare eToro. eToro è un ottimo modo per i “principianti” di imparare i processi di trading e investimento.

Una recensione negativa di eToro su Reddit

Come ogni scambio, eToro ha anche reclami negativi degli utenti. Riassumiamo queste recensioni di seguito.

Lo spread è elevato rispetto agli scambi tradizionali.

Le azioni che acquisti su eToro sono azioni frazionarie. L’utente ytrewq63 ha detto: “Non possiedi la condivisione. EToro è il proprietario./ se vuoi lasciare eToro, poiché non sei il proprietario dello shareoner, non puoi trasferire le tue azioni a un nuovo broker. Devi vendere le tue azioni, trasferire il denaro e riacquistare le azioni / Non puoi votare alle assemblee degli azionisti. Questo è stato un problema per gli azionisti gme e AMC. Hanno fatto uno sforzo e hanno permesso di votare per GME./ Non ho idea se ottengono PFOF (pay for order flow)./ Non puoi scegliere in quale mercato vuoi che le tue azioni vengano acquistate / vendute./ Hanno avuto alcuni problemi operativi a gennaio quando il GME stava spremendo Gama./ Ci sono molti post che si lamentano quando vogliono ritirare denaro. “

Il sistema di assistenza clienti è sovraccarico, rendendo gli utenti incapaci di aiutare a risolvere rapidamente i problemi.

Hai difficoltà a prelevare denaro se non hai documenti legali per fornire fondi di investimento. Perché eToro è molto severa sull’antiriciclaggio sulla loro piattaforma di investimento. Se la legge mostra attività di riciclaggio di denaro, FCA e ASIC possono revocare la licenza di eToro per operare.

Inoltre, la maggior parte delle altre recensioni negative sono dovute a utenti che non comprendono adeguatamente il problema o alla mancanza di conoscenza quando iniziano a fare trading.

Perché la recensione di eToro su Reddit è così apprezzata?

Reddit è un posto dove condividere tutte le informazioni del mondo. E l’utente è colui che fornisce il contenuto e decide se il contenuto è prezioso o meno attraverso il voto.

Gli oggetti di valore su Reddit vengono votati e viceversa. I contenuti non validi o imprecisi vengono respinti. Questo principio determina il posizionamento dei contenuti pubblicati su Reddit. I contenuti di valore vengono messi in prima pagina per essere visualizzati da decine di migliaia di persone. Pertanto, le recensioni di eToro su Reddit sono di grande importanza per i neofiti che vogliono conoscere la credibilità di questa piattaforma di trading.

La sezione commenti è la più importante su Reddit. Poiché gli utenti hanno la libertà di commentare le loro opinioni sulla questione del post condiviso, questo è un posto utile per trovare informazioni di recensione trasparenti. Tuttavia, gli utenti devono essere vigili e sapere come distinguere quali commenti provengono da utenti reali e quali commenti sono pubblicitari o pubblicati da concorrenti per “scaricarsi” a vicenda.

Pertanto, le informazioni su Reddit sono solo di riferimento. Se un post non è utile o contraddittorio, gli utenti possono fare riferimento ai commenti qui sotto. Reddit ti aiuta a ottenere più prospettive e prospettive da altri utenti in tutto il mondo.

Conclusione

In primo luogo, gli utenti dovrebbero imparare e prendere le proprie decisioni. Ci sono migliaia di recensioni diverse su Reddit ogni giorno. Ma solo tu sai cosa fare per proteggere il tuo investimento.

eToro o qualsiasi broker ha i suoi pro e contro. Ciò che conta è quale piattaforma si adatta meglio alle tue esigenze. Inoltre, puoi anche utilizzare 2-3 diverse piattaforme di trading contemporaneamente.