Binance Launchpad: cos’è e come funziona

In una parola, questa è l’esclusiva piattaforma di emissione di token di Binance. Supponiamo che ci sia un progetto attraverso Binance Launchpad per raccogliere capitali. Al contrario, se sei un investitore, puoi anche scegliere un progetto consigliato da Launchpad per acquistare token e investire in quel progetto.

Cos’è Binance Launchpad?

Binance Launchpad è spesso chiamato “launchpad” per progetti blockchain, aiutando questi progetti a raccogliere capitali e aiutare i progetti ad accedere all’ecosistema crittografico.

I progetti, una volta introdotti, raggiungeranno oltre 10 milioni di utenti di Binance. Nel frattempo, gli utenti di Binance avranno anche l’opportunità di investire in progetti acquistando token IEO.

Qual è il processo per ottenere un progetto elencato su Binance Launchpad?

Un progetto su Launchpad deve passare attraverso un processo di moderazione standard di Binance.

Se il progetto soddisfa i severi requisiti stabiliti, sarà accettato.

Fattori di revisione di Binance Launchpad

Il progetto si è sviluppato abbastanza pienamente e maturato.

Il progetto deve essere reattivo e scalabile.

Il progetto deve avere un team di lavoro esperto e dedicato.

Quel progetto deve avere il potenziale di crescita e sviluppo a favore dell’ecosistema crittografico nel suo complesso.

Se hai un progetto che soddisfa i processi di cui sopra e supera la censura di Binance, sarà disponibile su Launchpad.

Quindi, il tuo progetto avrà l’opportunità di attirare l’attenzione degli utenti su Binance e investiranno acquistando il token di quel progetto.

Come investire in token su Binance Launchpad?

Se non possiedi un progetto blockchain ma sei interessato e vuoi investire in progetti simili. Puoi partecipare all’acquisto di token IEO introdotti su Binance Launchpad. Tuttavia, gli utenti dovranno anche soddisfare alcuni requisiti e termini di Binance per quanto riguarda i contributi ai servizi token.

Passaggi per l’acquisto di token Binance Launchpad

Passaggio 1: apri un account Binance

Passaggio 2: verifica l’account Binance

Passo 3: Visita la homepage di Binance Launchpad o sulla home page di Binance, fai clic sul menu a forma di finestra e cerca [Launchpad]

Nella schermata Launchpad, fare clic sul progetto da introdurre per visualizzare informazioni dettagliate. Se il progetto che stai visualizzando non è adatto, puoi fare clic su “Visualizza tutto” per vedere altri progetti.

Passaggio 4: attendere fino all’orario di apertura per la vendita. Fai clic per ricaricare la pagina, viene visualizzato il pulsante ACQUISTA, fai clic e inserisci il numero di token che desideri acquistare.

Nota:

Devi possedere BNB nel portafoglio Spot da utilizzare durante il periodo di abbonamento.

Puoi contribuire solo per un certo importo in ogni round di vendita di token. Questo importo varierà da progetto a progetto per garantire che molte persone siano coinvolte nella vendita.

Il tasso di vendita del token verrà bloccato il giorno della vendita o della vendita del token. Questa volta verrà notificato all’utente.

Passo 5: Torni indietro per controllare gli ordini degli ordini. Se viene visualizzato il comando appena eseguito, ha esito positivo. Perché è possibile che se non premi ACQUISTA in tempo, il token non sarà più disponibile per te.

Conclusione

Quindi abbiamo appena imparato a conoscere Binance Launchpad sia per coloro che hanno progetti che vogliono unirsi al “launcher” sia per coloro che vogliono investire. Questa è una caratteristica piuttosto eccitante e può portare molte opportunità di profitto per tutti. Tuttavia, è anche necessario conoscere attentamente le informazioni del progetto prima di investire per determinare se il potenziale di quel progetto è eccellente ed efficace.