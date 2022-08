Controllare lo spread di ogni asset su Capital.com

in

Lo spread è uno dei fattori essenziali che influenzano fortemente la decisione dei trader di scegliere una piattaforma di trading. La maggior parte dei broker internazionali attualmente non addebita una commissione durante il trading, ma invece addebiterà lo spread.

Rispetto alla maggior parte degli altri broker, lo spread sul capitale è il migliore sul mercato.

Le principali coppie forex come EUR / USD avranno uno spread medio di soli 0,00008.

Per vedere lo spread per ogni asset su Capital.com, nella finestra di trading sul lato destro dello schermo, quando fai clic su quell’asset, vedrai lo spread visualizzato in “Market Infor” -> “Dynamic spread”.

Quindi ti abbiamo mostrato come vedere lo spread quando fai trading su Capital.com e spiegato qual è lo spread. Nei seguenti articoli, continueremo a guidarti su come utilizzare la piattaforma Capital.com per il trading.