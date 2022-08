Creare NFT Binance: guida passo dopo passo

in

Create Binance NFT è un argomento di interesse per molte persone. NFT Binance è una nuova funzionalità apparsa su Binance da giugno 2021. Ogni NFT creato è un token che rappresenta una particolare risorsa. È paragonato a un certificato di proprietà digitale.

Una delle caratteristiche interessanti nel mercato NFT di Binance è la possibilità di creare i propri NFT per i propri prodotti.

Ad esempio, si compone un brano. Puoi creare il copyright NFT per quella musica su Binance. Mining Binance NFT è anche inteso come generazione di NFT su Binance.

Mentre ora ci sono molte altre piattaforme che consentono anche NFT autogeneranti, Binance è noto come uno dei più grandi scambi di criptovaluta al mondo. Quindi, quando crei NFT Binance, puoi fare trading più velocemente e ottenere un maggiore accesso al mercato.

Cos’è NFT Binance? Come acquistare e vendere NFT Binance?

Come creare il tuo NFT su Binance?

Preparazione prima di creare NFT su Binance

Per creare il tuo NFT su Binance, devi avere le seguenti condizioni in atto:

1. Il prodotto che si desidera creare NFT. I file devono essere inferiori a 50 MB.

Immagini: JPEG, PNG e GIF

Video: MP4, MPEG e AVI

Audio: WAV e MP3

2. Le criptovalute sono disponibili nel portafoglio Binance per pagare la commissione di generazione NFT. La commissione per creare un NFT su Binance Smart Chain è di 0,005 BNB.

3. Il tuo account Binance.

Come creare NFT su Binance: guida passo passo

Creare il tuo NFT Binance è abbastanza semplice. Puoi completarlo in pochi tocchi. Quindi puoi depositare / prelevare rapidamente quel token sul tuo portafoglio su Binance o sul portafoglio di un altro scambio.

I passaggi sono i seguenti:

Passaggio 1: visita la homepage di NFT Binance: https://www.binance.com/en/nft

Passo 2: Fare clic sul pulsante [Crea] nell’angolo in alto a sinistra dello schermo.

Passo 3: Una finestra visualizza le opzioni per il tipo di prodotto che si desidera creare NFT. Fai clic sul tipo di file che desideri convertire in NFT:

Se hai intenzione di sviluppare NFT da un file immagine, scegli Immagine

Se hai intenzione di creare NFT da Video, scegli Video

Se crei NFT da un file audio, seleziona Audio

Passaggio 4: compilare le informazioni pertinenti per creare NFT: Nome (NFT), Descrizione (NFT). Quindi fare clic su Crea.

Se si crea un singolo NFT (BEP-721), si sceglie Single.

Se si dispone di una serie di prodotti che si desidera formare una serie NFT (BEP-1155), è necessario selezionare Multiplo.

La funzione di concatenamento NFT ti consente di vendere più versioni della tua collezione, ognuna con un identificatore, garantendo l’unicità del prodotto.

Passo 5: Hai creato con successo NFT su Binance. Vedrai l’indirizzo e l’ID token che hai appena creato. Fare clic su Elenco NFT per accedere alla raccolta NFT.

Visualizza la collezione NFT su Binance

Nella finestra della raccolta NFT di Binance, nella sezione Raccolte, puoi visualizzare i tuoi NFT. Questo può essere un NFT che hai creato tu stesso o acquistato.

Inoltre, puoi anche visualizzare la cronologia delle transazioni di NFT Binance facendo clic su Cronologia nell’angolo in alto a destra dello schermo.

Nella finestra Cronologia, ci sono tre schede di informazioni sulla cronologia NFT, tra cui:

Ordini di offerta: informazioni sull’asta a cui stai partecipando come acquirente.

Cronologia vendite: informazioni sulle aste a cui partecipi come venditore

Cronologia acquisti: informazioni sui tuoi acquisti NFT riusciti.

Conclusione

Sopra è come creare NFT su Binance con istruzioni dettagliate passo-passo. Al momento della scrittura, la funzione di conio NFT su Binance è disponibile solo per gli account di artisti selezionati. Tuttavia, presto, Binance promette che la funzione sarà disponibile per tutti. A quel tempo, sei libero di creare NFT personali se hai prodotti di qualità e vuoi portarli sul mercato.