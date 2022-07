NFT con eToro: ecco come acquistare

Il 2021 è stato sicuramente l’anno degli NFT: l’unico asset digitale accompagnato da un certificato di proprietà basato su blockchain. Alcune persone li acquistano come una collezione, e alcuni li vedono come un investimento, con la prospettiva di rivenderli in futuro a un prezzo più alto per un profitto.

Quindi, come acquistare NFT? In questa guida rapida, analizziamo come acquistare un NFT usando eToro, MetaMask e OpenSea in cinque semplici passaggi.

1.Acquista Ethereum su eToro

La maggior parte degli NFT può essere acquistata con Ethereum, che puoi facilmente acquistare su eToro.

Se non hai un account eToro, registrati, verifica la tua identità e deposita fondi. Con il tuo account verificato e finanziato, puoi quindi navigare su Ethereum e scegliere quanto vuoi acquistare.

Una volta acquistato l’Ethereum, dovrai trasferirlo sul tuo portafoglio eToro. Fallo andando al pulsante Portfolio sul tuo account eToro, selezionando Ethereum e premendo Trasferisci su Wallet.

Nota: Se hai gli occhi puntati su un NFT specifico, assicurati di acquistare abbastanza Ethereum per lasciare spazio di manovra per il costo delle commissioni di rete. Il prezzo delle transazioni può aumentare e diminuire in modo significativo a seconda dei livelli di attività blockchain.

2.Scarica MetaMask

MetaMask è un portafoglio crittografico che funge da gateway per la finanza decentralizzata basata su Ethereum (DeFi) e l’ecosistema NFT. È disponibile sia come componente aggiuntivo basato su browser per Firefox e Google Chrome, sia come app mobile per iOS e Android.

Sia che tu scelga di utilizzare la versione mobile o desktop, dovrai scaricare l’app da MetaMask.io, creare un portafoglio, impostare una password e salvare la frase di recupero.

Importante: La fase di recupero segreta viene utilizzata per ripristinare il portafoglio MetaMask se si dimentica la password. Questa frase rappresenta efficacemente la proprietà di tutto ciò che è contenuto nel portafoglio, quindi assicurati di tenerlo in un posto sicuro dove non può essere perso o rubato.

3.Invia Ethereum a MetaMask

Ora sei pronto per inviare Ethereum al tuo nuovo portafoglio MetaMask.

Innanzitutto, apri il portafoglio eToro e premi Invia sotto Ethereum.

Quindi apri MetaMask, copia l’indirizzo del tuo nuovo portafoglio e incollalo nel campo dell’indirizzo su eToro. Da lì, specifica la quantità di Ethereum e premi di nuovo Invia.

A seconda di quanto sia occupata la rete Ethereum, puoi aspettarti che la tua transazione richieda da pochi minuti a oltre un’ora.

4.Connettersi a un marketplace NFT

Quando il tuo Ethereum è arrivato in MetaMask, vai su una piattaforma NFT. Questa guida copre la più grande piattaforma NFT di tutte: OpenSea.

Innanzitutto, vai nell’angolo in alto a destra della home page di OpenSea, premi l’icona del portafoglio e scegli MetaMask. Ti verrà richiesto di connettere il tuo portafoglio.

Una volta connesso, puoi iniziare a navigare! OpenSea ospita un vasto oceano di avatar e opere d’arte da collezione, con prezzi che vanno da pochi centesimi a centinaia di migliaia di dollari.

Connessione ad altre piattaforme

La maggior parte delle piattaforme NFT, incluso Rarible, ha lo stesso metodo di connessione del portafoglio di OpenSea. Altri, come SuperRare, richiedono agli utenti di creare un profilo prima di connettersi.

5.Acquista l’NFT

Una volta trovato un NFT che suscita il tuo interesse, in genere avrai due opzioni: Acquista ora e Fai offerta. Questo ti dà la possibilità di acquistare subito l’oggetto al prezzo indicato o di fare un’offerta.

Fai un’offerta

Premi il pulsante Fai offerta , controlla i dettagli e inserisci la tua offerta per l’NFT. In questa fase dovrai convertire il tuo ETH in WETH prima di confermare la transazione.

Acquista ora

Premi il pulsante Acquista ora per rivedere i dettagli dell’acquisto, quindi passa al Checkout e rivedi le tariffe del gas. Infine, fai clic su Conferma per diventare l’orgoglioso nuovo proprietario della NFT.

Quanto costa un NFT?

Il prezzo di un NFT varia a causa di numerosi fattori, soprattutto la fama del creatore che lo propone e la collezione a cui appartiene. L’investimento richiesto per fare il primo passo in questo affascinante mondo è davvero minimo: l’equivalente di pochi centesimi di dollaro se si tratta di un’opera sconosciuta ai più, mentre per un articolo della serie Bored Ape Yacht Club, si arriva a centinaia di migliaia di dollari.