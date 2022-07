Binance paper trading: cos’è e come funziona

I trader spesso vogliono provare diverse strategie di trading per trovare la migliore prima di effettuare un deposito. Binance ha una funzione di trading cartaceo che rende facile per i trader provare le regole di trading che desiderano. La funzione di trading di Carta consente agli utenti di utilizzare una quantità virtuale di criptovaluta per provare strategie di trading in condizioni di mercato reali.

Il seguente articolo apprende la funzione di trading cartaceo su Binance e cosa devi sapere al riguardo prima di utilizzare l’account demo binance.

Cos’è il Binance paper trading?

Il trading di carta è una funzionalità che consente agli utenti di provare il trading di qualsiasi strategia, eseguendo acquisti e vendite di criptovaluta con capitale virtuale in condizioni di mercato reali. È una caratteristica piuttosto essenziale per un principiante imparare a fare trading o un trader esperto che vuole provare nuove strategie senza mettere a rischio i tuoi soldi.

Per dirla semplicemente, il trading di carta è un modo per gli utenti di utilizzare un account demo Binance.

Il vantaggio principale del trading cartaceo è che aiuta gli utenti a testare le strategie di trading senza dover utilizzare denaro reale e senza perdere denaro se la strategia di trading non funziona come previsto. Gli utenti che utilizzano il trading cartaceo possono sapere come funziona la strategia senza rischi prima di utilizzare denaro reale.

Tuttavia, l’utilizzo di Paper Trading simula solo le condizioni di mercato reali, ma gli utenti non hanno la stessa psicologia di trading di quando si utilizza denaro reale. Di conseguenza, abusare della funzione Paper Trading a volte può dare agli utenti un falso senso dei costi di transazione e delle pratiche commerciali.

Vantaggi dell’utilizzo di Paper Trading

Paper Trading con un saldo virtuale gratuito consente agli utenti di testare le strategie di trading prima di eseguirle su scambi dal vivo con denaro reale.

Inoltre, Paper Trading aiuta anche gli utenti a migliorare le regole di trading esistenti e testare cambiamenti nella strategia che possono effettivamente aumentare i profitti dalle normative in uso.

La principale differenza tra testare una strategia di trading attraverso il Paper Trading e il trading per davvero è il lato emotivo del rischio quando si utilizza denaro reale.

Tuttavia, se l’utente utilizza il trading automatizzato che non è influenzato dalle emozioni, l’utilizzo di Paper Trading può portare risultati migliori rispetto a farlo con denaro reale.

Alcune opzioni di trading cartacee su Binance

Binance offre diverse opzioni di Paper Trading ai suoi utenti.

Sul mercato di Binance Futures, una funzione di Paper Trading su Binance Futures Testnet fornisce un’interfaccia ufficiale.

Gli utenti possono anche scrivere i loro bot o programmi di trading per accedere alla testnet spot tramite l’API.

Su Binance, gli utenti possono utilizzare Paper Trading in tempo reale, in base alle quotazioni esatte dello scambio Binance. Significa che puoi scambiare in demo tutte le monete disponibili sullo scambio Binance senza il rischio di perdere denaro reale. Paper Trading è collegato alla vera piattaforma di trading Binance in modo che gli studenti possano testare le strategie.

La piattaforma testnet Binance Chain è comoda e facile da usare. Gli utenti possono accedere a tutorial approfonditi su come finanziare un account testnet DEX e creare e sbloccare un portafoglio DEX. Tuttavia, un utente può aprire un portafoglio e ricevere le monete testnet di Binance Chain solo se l’utente ha già un account Binance con almeno 1 Binance Coin (BNB).

Per utilizzare Paper Trading su Binance Futures, segui queste istruzioni:

Passo 1: Registrati per un account Binance Future Testnet.

Passo 2: Dopo la registrazione riuscita, gli utenti possono utilizzare Testnet per praticare immediatamente le transazioni. Tuttavia, il grafico dei prezzi di Testnet simula solo il numero di partecipanti a Testnet, non il prezzo Bitcoin in tempo reale.

Conclusione

Binance fornisce un’interfaccia completa di Paper Trading per il mercato binance Futures. Aiuta i trader alle prime armi a familiarizzare con l’interfaccia di trading di Binance e a esercitarsi a implementare strategie di trading crittografiche personali. Paper Trading è una caratteristica che gli utenti dovrebbero prendere in considerazione per i principianti (o anche i trader di criptovalute esperti) per esercitarsi e affinare le loro abilità di trading crittografico senza depositare denaro a rischio.