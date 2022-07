Metaverse Coin : le migliori su cui investire nel 2022

Metaverse – un universo virtuale in cui le persone possono fare acquisti, giocare, acquistare e scambiare valute e oggetti e altro ancora.

Consideralo una miscela di realtà aumentata, realtà virtuale, social media, giochi e criptovalute.

Le criptovalute sono la modalità di pagamento comune in questo universo virtuale e questo, ovviamente, è dove hanno avuto origine i termini “monete metaverse”, “token metaverse” e “cripto metaverse”.

All’interno di ogni ambiente, ogni progetto metaverse utilizza i suoi token nativi per le transazioni.

Ad esempio, il progetto metaverse Decentraland ha una propria criptovaluta chiamata MANA e gli utenti avranno bisogno di MANA nei loro portafogli crittografici per fare trading sulla piattaforma.

Nei prossimi anni, i progetti Metaverse dovrebbero registrare una crescita significativa. Ed è il momento giusto per iniziare a investire in quei progetti Metaverse per aggiungere valore al tuo portafoglio.

Ecco le prime 10 monete metaverse in cui dovresti considerare di investire per trarre vantaggio da questa crescita. Queste monete hanno tutte mostrato potenziale e sono in circolazione da un po ‘, quindi meglio tenerle d’occhio!

Le migliori monete Metaverse da investire nel 2022!

Decentraland

Decentraland è una piattaforma di realtà virtuale basata su blockchain che fa parte della rete Ethereum. Il token nativo, MANA, che alimenta l’ecosistema in decentraland, ha un’offerta totale di quasi 2,2 miliardi.

Al momento, ci sono 1,84 miliardi di token MANA in circolazione.

Giocatori, produttori e aziende che cercano di trarre profitto dalle opportunità del metaverso stanno acquistando terreni sul Decentraland.

In superficie, sembra un gioco tipico. È possibile acquistare proprietà su questa piattaforma acquistando appezzamenti di TERRENO. Puoi sviluppare la trama costruendo quello che vuoi su di esso e poi monetizzando lo stesso.

Il token MANA ha registrato un notevole aumento del prezzo nell’ultimo trimestre del 2021, tuttavia, ora il valore è abbastanza stabile, mostrando relativamente meno volatilità durante il primo trimestre del 2022.

The Sandbox

Il Sandbox è un ambiente di realtà virtuale in cui i giocatori possono sviluppare, possedere e trarre profitto dalle loro esperienze di gioco utilizzando le monete SAND. I giocatori possono utilizzare Game Maker per integrare i token non fungibili (NFT) che hanno creato nei giochi sul mercato.

Dà ai suoi creatori il controllo completo dei loro NFT e li compensa per la loro partecipazione all’ecosistema attraverso commissioni di transazione, picchettamento o acquisto e vendita di oggetti di gioco.

Attualmente ci sono 1,15 miliardi di SANDS in circolazione con una fornitura totale massima di 3B.

Durante il primo trimestre del 2022, le monete SAND sono abbastanza stabili poiché sono scese dal suo massimo storico di $ 8,4 nell’ultimo trimestre del 2021.

Enjin

Enjin è una piattaforma di gioco in stile metaverso in cui puoi “coniare” token locali ENJ, che puoi quindi scambiare con risorse che ti aiuteranno ad avanzare nel gioco.

Il suo token nativo è ENJ, un token ERC-20 che funziona sulla rete Ethereum. È destinata ad essere una criptovaluta di gioco per il trading di beni di gioco sul suo mercato.

Alla fine del 2021, Enjin ha annunciato che prevede di raccogliere $ 100 milioni per il suo progetto Metaverse, e da quando è stata quotata in borsa pubblica nel 2017, questa moneta Metaverse ha goduto di un incredibile aumento dei prezzi.

Con un totale di 1 miliardo di token in offerta, 872 milioni di token ENJ sono in circolazione. I primi investitori hanno pagato solo $ 0,017 per token e, nonostante tale volatilità nel suo prezzo – lo stesso token è valutato a $ 1,83 USD oggi – avendo più di quello che hanno investito.

Axie Infinity

Axie Infinity è uno dei progetti metaversi che generano entrate. È un gioco di animali NFT, molto simile a Pokemon, che ha attirato molta attenzione nella comunità crittografica per le sue adorabili creature chiamate Axies – vendute come NFT.

Axie infinity ha dato vita al concetto di play-to-earn e molti hanno rinunciato al loro lavoro a tempo pieno alla ricerca di questa opportunità. Gli utenti possono raccogliere AXS, il token nativo chiamato Axie, giocando al gioco e possono convertirli per ETH per acquistare NFT su Axie Marketplace.

Il token AXS è attualmente valutato a $ 69,75 USD.

Con una crescita costante durante il primo trimestre del 2022 e dopo aver raggiunto un massimo storico di $ 160 USD a novembre 2021, c’è speranza per AXS di crescere di valore se continua a crescere su modelli simili a partire dallo scorso anno.

Aavegotchi

Aavegotchi è un progetto Metaverse costruito sulla rete Ethereum che è operativo dallo scorso anno. È uno dei progetti Metaverse in più rapida crescita fino ad oggi.

Gli utenti raccolgono fantasmi pixelati come NFT chiamati Aavegotchis e guadagnano premi giocando, migliorando i loro spiriti e costruendo un punteggio di parentela con i loro animali domestici virtuali.

Per iniziare a fare trading su questo progetto metaverso, dovrai acquistare un Aavegotchi sul Gotchi Bazaar. Questo investimento iniziale potrebbe scoraggiarti, ma puoi sempre rivendere l’Aavegotchi sul mercato o se riesci a sviluppare un grado di parentela più elevato con l’Aavegotchi e aumentare la sua scarsità, potresti persino trarne profitto!

La principale risorsa di utilità sulla piattaforma è GHST, un token ERC-20 che vive sulla blockchain di Ethereum. L’utilità principale di GHST è quella di acquistare Aavegotchis sul mercato. Inoltre, i titolari di GHST possono partecipare al DAO di Aavegotchi.

La principale risorsa di utilità della piattaforma è GHST, un token ERC-20. Lo scopo principale di GHST è quello di acquistare Aavegotchis dal Gotchi Bazar – il suo mercato esclusivo.

Il forte aumento di valore nell’ultimo trimestre del 2021 ha innescato una crescita costante per GHST per prosperare in questo mercato competitivo, valutato a $ 2,06 USD per token.

SushiSwap

SushiSwap è principalmente uno scambio decentralizzato in cui gli utenti possono acquistare e vendere criptovalute, con una capitalizzazione di mercato di $ 500 milioni

Tuttavia, SushiSwap ha sviluppato il suo concetto di business stabilendo un mercato NFT accanto al Metaverse. Ciò non solo immergerà i consumatori nell’esperienza commerciale NFT, ma consentirà anche ad acquirenti e venditori di scambiare merci in modo decentralizzato.

Il suo token nativo si chiama SUSHI ed è attualmente valutato a $ 4 USD per token.

Il loro più recente progetto di metaverso lo rende un investimento che vale la pena tenere d’occhio per entrare presto poiché hanno già il 51% dell’offerta totale in circolazione.

Tuttavia, la volatilità è ancora lì e potresti voler fare attenzione quando investi in progetti altamente volatili.

Illuvium

Illuvium è una piattaforma di gioco open-world, un progetto metaverso basato su un framework RPG (gioco di ruolo). Ai giocatori in un ambiente completamente immersivo viene assegnato il compito di cacciare gli animali, indicati come Illuvials.

Le capacità cognitive (intelligenza artificiale) della piattaforma di gioco di Illuvium sono ciò che la distingue dagli altri progetti metaversi. Piuttosto che essere limitati a determinate aree, i giocatori possono esplorare l’intero mondo di gioco o gli sviluppatori potrebbero creare i propri giochi su questa piattaforma.

Il token di utilità nativa di Illuvium è ILV, introdotto all’inizio del 2021, quando è stato scambiato su borse pubbliche per soli $ 68. Nell’ultimo trimestre del 2021, ILV è salito a oltre $ 1.800 e da allora è sceso fino a $ 600 o giù di lì, mantenendo il valore più o meno stabile intorno a $ 600.

Gala

Gala è una piattaforma di gioco blockchain che utilizza token non fungibili (NFT) per creare una piattaforma di gioco su una blockchain in cui i giocatori possono scambiare e possedere risorse di gioco in tutto il mondo in qualsiasi momento.

Il suo token nativo è noto come GALA che offre utilità per la governance della rete, incentivi per gli operatori di nodi e ricompense in-game per i giocatori. Può anche essere utilizzato come valuta di gioco per acquistare NFT e risorse dal loro mercato esclusivo, il negozio Gala.

Il grafico sottostante mostra un picco e un declino, ma nel complesso l’attuale volume di scambi indica che GALA è su un percorso lento e costante verso l’alto. Il suo valore è migliorato significativamente nell’ultimo anno dal suo lancio nel 2020 ed è previsto per la crescita solo con l’aumentare del traffico sulla piattaforma.

WilderWorld

Wilder World è l’occasione giusta da esaminare se stai cercando un progetto metaverso a bassa capitalizzazione. Il progetto, che afferma di essere un “Metaverse 5D creato su Ethereum”, consente agli utenti / giocatori di acquisire e creare oggetti di gioco personalizzati. Questo copre tutto, dalla terra ai condomini, alle statue e ad altre funzionalità che vengono scambiate come NFT sulla piattaforma.

Il suo token nativo è un token ERC 20 noto come WILD, valutato a $ 1,53 per token. Attualmente, questa criptovaluta Metaverse ha una capitalizzazione di mercato inferiore a $ 150 milioni, indicando che potrebbe essere una delle migliori criptovalute in cui investire per grandi guadagni.

StarAtlas

Prima di molte a venire, StarAtlas è una piattaforma di gioco metaverse alimentata da Solana. Si concentra sullo sviluppo del più grande gameplay AAA possibile ed è stato estremamente popolare tra i giocatori sin dal suo lancio.

StarAtlas dispone di un sistema a due token, che consente di puntare i token. I suoi utenti / giocatori possono esplorare numerosi ambienti e impegnarsi in battaglie, che possono aiutarli ad acquisire oggetti di gioco unici stabilendo alleanze e formando legami.

Il token nativo ATLAS può essere utilizzato per acquistare tali risorse di gioco.

Con il progetto ancora nelle sue fasi iniziali, questa è un’eccellente opportunità per investire e trarre profitto dall’essere un investitore precoce.

Considerazioni finali

Questi sono solo alcuni dei tanti entusiasmanti progetti metaversi in cui puoi investire. Tuttavia, questi progetti sono altamente volatili e abbastanza imprevedibili soprattutto durante le fasi iniziali. Il meglio che puoi fare è fare le tue ricerche, fare un’ipotesi istruita e fidarti del tuo istinto.

Ricorda di non mettere mai tutte le uova in un paniere. Investi un importo minimo di ciò che puoi permetterti di perdere che può ammontare dall’1% al 5% del tuo portafoglio di investimenti.