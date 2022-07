Cambiare numero di telefono Binance: ecco come fare

Il numero di telefono viene utilizzato per accedere a Binance o per l’autenticazione a due fattori dell’account dell’utente. Tuttavia, per qualche motivo, gli utenti devono modificare il numero di telefono registrato con Binance. Il seguente articolo mostra due semplici modi per modificare il numero di telefono.

Perché cambiare il numero di telefono del tuo account Binance?

Ci sono molte ragioni diverse per cui gli utenti sono costretti a cambiare i loro numeri di telefono. Alcune delle cause più comuni includono:

L’utente desidera passare a un nuovo numero di telefono

Gli utenti perdono l’accesso al vecchio numero di telefono registrato con Binance (a causa del blocco della sim, del telefono perso …)

Quanto è significativo il numero di telefono che collega l’account Binance?

Il numero di telefono aiuta gli utenti ad accedere al proprio account oltre al metodo di accesso tramite e-mail o codice QR.

Inoltre, la sicurezza dell’account è un requisito essenziale per gli account crittografici. Uno dei metodi di sicurezza 2FA per gli account Binance consiste nell’utilizzare i codici di verifica SMS. L’autenticazione SMS non è il metodo più sicuro, ma c’è un ulteriore livello di sicurezza che rende il tuo account Binance ancora più sicuro.

Come cambiare il numero di telefono dell’account Binance?

Simile alla modifica dell’e-mail di Binance, ci sono due modi per cambiare il telefono che riceve Binance SMS, a seconda che l’utente non abbia più la proprietà del numero di telefono.

Se hai ancora un numero di telefono e stai ancora ricevendo SMS, devi accedere al tuo account e modificare il tuo numero di telefono in sicurezza dell’account.

I dettagli sono i seguenti:

Accedi al tuo account Binance. Se non hai un account Binance o vuoi aprire un nuovo account, registrati utilizzando il link sottostante:

Nella home page, vai a Gestione account e seleziona [Sicurezza]

Nella pagina sicurezza, seleziona [Modifica] in [Verifica numero di telefono], quindi fai clic su [Conferma].

Inserisci il nuovo numero di telefono, fai clic su [Ottieni codice] e inserisci il codice inviato a SMS con il numero di telefono univoco nella casella [Nuovo codice di verifica del numero di telefono].

Continua a inserire il codice inviato al vecchio numero di telefono, all’email e all’applicazione Google Authenticator nelle caselle vuote corrispondenti.

Quindi fare clic su [Invia] per confermare.

Se non possiedi più il vecchio numero di telefono per ricevere il codice, fai clic su [Verifica di sicurezza non disponibile?]

Seleziona la casella dell’indirizzo del vecchio numero di telefono e fai clic su [Conferma ripristino].

Inserisci il codice di sicurezza nell’app Google Authenticator e compila la casella [Codice autenticatore]

Fai clic su [Ottieni codice] per ricevere il codice inviato alla tua e-mail e inserisci la casella vuota [Codice di verifica e-mail]

Seleziona [Invia]

Quindi, inserisci il nuovo numero di telefono e fai clic su [Ottieni codice] e inserisci il codice di sicurezza inviato al numero di telefono univoco. Quindi, fare clic su [Reimposta ora].

Gli utenti potrebbero dover rispondere a domande di sicurezza o eseguire la verifica facciale per confermare l’identità. Segui le istruzioni dettagliate per completare il processo di verifica richiesto.

L’utente deve affrontare la verifica se l’account ha completato la verifica intermedia (livello 2). Fare clic per eseguire la scansione del codice QR o fare clic su [Usa PC per eseguire la verifica] per eseguire il processo.

Dopo aver completato, fai clic su [Ho completato questo sul mio telefono] e attendi che Binance approvi la richiesta.

Come modificare il tuo numero di telefono quando non riesci ad accedere al tuo account Binance

In alcuni casi, gli utenti non possono accedere al proprio account Binance ma desiderano modificare il vecchio numero di telefono. Nella finestra di login, inserisci il tuo numero di telefono e la password di accesso. Nella finestra successiva, fai clic su [Verifica di sicurezza non disponibile?].

Nella finestra successiva, seleziona la casella con il vecchio indirizzo del numero di telefono e fai clic su [Conferma ripristino] e segui le istruzioni esatte come sopra.

Come cambiare il numero di telefono Binance sul telefono?

Analogamente a quando viene eseguito su un computer, per modificare l’indirizzo del numero di telefono sul telefono, eseguire le operazioni seguenti: Accedi all’app Binance, quindi accedi alla gestione dell’account personale e seleziona [Sicurezza]

Fare clic su [SMS Authenticator], selezionare [Cambia SMS Authenticator] e fare clic su [Continua]

Come il computer, inserisci il nuovo numero di telefono, premi [Invia codice] e inserisci il codice di sicurezza inviato al numero di telefono univoco.

Prendi il codice negli altri metodi di sicurezza a 2 livelli a turno e compila la casella vuota corrispondente. Quindi fare clic su [Invia]

Se l’utente non riesce ad accedere al vecchio numero di telefono, selezionare [Verifica di sicurezza non disponibile] e seguire la stessa procedura sul computer.

Alcune note importanti quando si cambia il numero di telefono su Binance

Dopo aver effettuato una modifica del numero di telefono sul conto Binance, prelievi, transazioni e pagamenti vengono bloccati per 24 ore per garantire la sicurezza degli utenti.

L’utente non può modificare il nuovo numero di telefono con il vecchio numero di telefono per 30 giorni dopo aver apportato la modifica.

Il nuovo numero di telefono deve essere un numero univoco inutilizzato per registrarsi per un altro account Binance.

Se il processo di modifica del numero di telefono è complicato, contatta il supporto Binance per istruzioni.

Anche se cambiare i numeri di telefono può essere fastidioso per gli utenti. Tuttavia, se viene rilevata un’attività insolita, gli utenti devono modificare il numero di telefono per garantire la sicurezza dell’account. Inoltre, se il vecchio numero di telefono non è più in uso o non può essere effettuato l’accesso, gli utenti devono anche aggiornare il nuovo numero di telefono per evitare che le risorse nel proprio account Binance vengano rubate.