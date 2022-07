Come scegliere il tipo di account su eToro

in

Prima di fare trading e investire in qualsiasi scambio, devi prima conoscere i diversi tipi di account. E scegli tu stesso il tipo di account più adatto.

Con la piattaforma di trading eToro, i tipi di account sono classificati in base a diversi criteri.

Tali criteri sono i regolamenti dell’ESMA, l’ammontare del capitale di investimento e il paese e il territorio. L’articolo descrive in dettaglio questi tipi di account.

Conto Demo e Conto Reale

Conto Demo

Prima di entrare nella classificazione dei tipi di account su eToro, devi conoscere gli account Demo.

Quando apri un conto eToro e il conto reale, c’è sempre una conversione in un conto Demo integrato nell’account.

eToro ti offre 100.000 usd virtuali in un account Demo.

L’account demo è dove fai conoscenza e fai trading su eToro. Puoi esercitarti ad aprire ordini di acquisto / vendita in tempo reale del mercato. Il grafico nel conto demo è lo stesso del conto reale. Quindi puoi imparare a osservare il mercato e mettere in pratica la teoria che hai imparato fino a quando non sei sicuro e pronto a fare trading senza preoccuparti di perdere denaro reale.

L’unica differenza è che non puoi prelevare profitti / importi sul tuo conto bancario perché questa è solo valuta virtuale.

Conto reale

È il tuo vero conto di trading. Ed è classificato secondo diversi criteri dettagliati di seguito.

Tipi di account eToro dell’ESMA

L’ESMA è l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. Si tratta di un organismo indipendente dell’UE che contribuisce alla stabilità del sistema finanziario dell’Unione europea in qualità di regolatore.

In tal modo, l’ESMA rafforza la protezione degli investitori e promuove mercati finanziari stabili e ordinati.

Secondo i regolamenti ESMA, eToro si divide in due diversi tipi di account:

Conto Retail

Conto Professionale

Conto Retail

Quando ti registri per un account eToro, il tuo account è un account retail. Per l’account retail:

Protezione: il tipo di conto che riceve il più alto livello di protezione da eToro (come Investor Compensation Fund, ecc.)

Inoltre, i clienti retail beneficiano anche della protezione del saldo negativo* e dei pagamenti a margine limitato.

Attività di investimento: con questo account, gli investitori possono accedere a tutti i tipi di attività su eToro. Puoi scegliere di fare trading da solo o copiare le negoziazioni da investitori professionali e fondi di investimento (Copy Trading).

Leva: Tuttavia, per questo account, la leva è limitata. La leva massima per ogni classe di attività è: x30 per le principali coppie di valute (come EUR/USD); x20 per altre coppie di valute (come EUR/NZD), oro e indici principali; x10 per le materie prime (eccetto l’oro) e altri indici; x5 per CFD su azioni (azioni) ed ETF; x2 per i CFD su criptovaluta (a causa dell’elevata volatilità del mercato delle criptovalute e del rischio che per gli investitori, eToro stia attualmente disabilitando la leva sulle posizioni crittografiche)

In generale, i limiti sul rapporto di leva finanziaria sono una delle politiche di eToro per proteggere i clienti – investitori inesperti e inesperti dalla possibilità di perdere il loro capitale.

Deposito minimo richiesto: $ 200 per i conti amatoriali e $ 50 per dopo.

* Protezione del saldo negativo – Nei casi in cui il tuo account diventa negativo, eToro coprirà tale perdita e imposterà il tuo capitale a zero.

Conto Professionale

Questo tipo di conto è destinato a trader e investitori professionisti, su vantaggi primari come i conti amatoriali. Ma ci sono le seguenti differenze.

Protezione: hai la stessa protezione del saldo negativo di un account Retail. Tuttavia, una limitazione per i clienti professionali è che non sono protetti dal Fondo di compensazione degli investitori (come i conti amatoriali) e dal Financial Ombudsman Service.

Leva: il vantaggio principale di un account pro è l’elevata leva finanziaria (1:400). Inoltre, ha commissioni di transazione e spread più bassi.

Per aggiornare un account da un account retail a un account pro, è necessario soddisfare i seguenti criteri:

Portafoglio minimo di $ 500.000 ed escluso contanti.

Fai almeno dieci operazioni con un valore totale di almeno $ 500.000 negli ultimi tempi.

Almeno un anno di esperienza lavorativa nel settore finanziario.

Tipi di conti per importo del capitale investito

I conti al dettaglio continuano ad essere classificati in base all’importo del capitale investito. Si chiama eToro Club.

L’iscrizione a eToro Club è determinata in base al patrimonio netto effettivo dell’utente a mezzanotte GMT ogni giorno. Se soddisfi il requisito del valore della proprietà, l’account viene accettato automaticamente e la classe del club cambia il giorno seguente:

Argento: $5.000

Oro: $ 10.000

Platino: $25.000

Platino+: $50.000

Diamante: $250.000

Vantaggi di ogni livello di account

Con ogni livello di membro, avrai diversi vantaggi: avere il tuo account manager, ricevere notizie di analisi esclusive per i membri, prelievi gratuiti dal livello Platinum e maggiori vantaggi dal programma eToro Money (attualmente disponibile per i clienti del Regno Unito), vantaggi derivanti dallo staking crypto …

Vedi i dettagli dei vantaggi del tipo di conto per capitale di investimento qui.

Tipi di account per paese e area geografica

Infine, il tipo di account è diviso per paese e territorio. Si tratta di un caso particolare.

eToro è una piattaforma di investimento globale. Tuttavia, in alcuni paesi e territori, esistono regolamenti finanziari separati per quel paese o regione. Quindi i conti dei cittadini di quel paese sono diversi. Ecco quei casi eccezionali.

Conto eToro islamico

I conti islamici sono aperti esclusivamente per gli investitori musulmani. Secondo la legge della Sharia, questi account ricevono vantaggi unici come:

Non pagare alcuna commissione di transazione, come commissioni o swap.

Usa la leva senza interessi.

L’unica spesa da pagare è lo spread (la differenza tra i prezzi di acquisto e di vendita).

Per aprire un conto islamico, sei in un normale account eToro. Successivamente, è necessario depositare un minimo di $ 1.000. Infine, apri un ticket per contattare l’assistenza, richiedendo di passare a un account islamico.

Conto eToro USA

Nel 2018, eToro è stato lanciato nel mercato statunitense, consentendo agli investitori di aprire conti di trading sulla piattaforma. Ogni stato ha le sue leggi, quindi alcuni stati potrebbero non essere disponibili. Aggiorna l’elenco degli stati direttamente qui

Inizialmente, eToro offriva solo prodotti crittografici per gli account eToro USA. Attualmente, l’account eToro USA può scambiare alcuni tipi di azioni.

Conclusione

Sopra c’è un articolo sui conti disponibili sulla piattaforma di trading eToro. Se stai per investire in eToro, scegli tu stesso il tipo di account appropriato. Se hai fatto trading su eToro, determina il tipo di account che stai utilizzando per garantire i vantaggi.

In futuro, eToro potrebbe aggiornare più tipi di account (se presenti).