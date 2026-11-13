Le autorità americane hanno bloccato una parte dei fondi sottratti a Binance durante l'attacco del 29 ottobre, attribuito a gruppi legati a Pyongyang.

Le autorità statunitensi hanno ottenuto l’autorizzazione di un tribunale a sequestrare o bloccare oltre 1,2 miliardi di dollari in criptovalute sottratte alla piattaforma di scambio Binance. Il Dipartimento di Giustizia (DOJ) ha comunicato il provvedimento, parte di un’operazione più ampia contro le attività informatiche collegate alla Corea del Nord. Il furto, avvenuto il 29 ottobre, ha riguardato complessivamente oltre 6 miliardi di dollari.

Il furto attribuito al gruppo TraderTraitor

L’FBI ha attribuito l’attacco a un gruppo denominato TraderTraitor, legato all’esercito nordcoreano. Kim Yo Jong, sorella del leader Kim Jong Un, ha respinto ogni coinvolgimento di Pyongyang. Grazie al coordinamento tra governo e partner privati, sono stati congelati più di 2,7 miliardi di dollari dell’importo rubato. Binance ha coperto gli asset interessati con fondi propri e, secondo un nuovo snapshot delle riserve, garantisce una copertura almeno uno a uno degli asset dei clienti. Gli investigatori continuano a tracciare i movimenti, perché i presunti responsabili riciclano il denaro attraverso diversi canali legati alle criptovalute.

La campagna FaceStealer e le misure precedenti

Il DOJ ha inoltre sequestrato l’infrastruttura cloud utilizzata da FaceStealer, una campagna di ingegneria sociale attribuita a hacker nordcoreani che avrebbe sottratto più di 400 milioni di dollari in criptovalute negli ultimi 18 mesi. I criminali usavano filmati registrati di vittime precedenti e deepfake generati con l’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di guadagnare la fiducia dei bersagli durante le videochiamate. Falsi interventi tecnici li spingevano a installare malware. Il gruppo colpiva operatori del settore crypto e Web3, oltre a sviluppatori di software open source. L’FBI ha sequestrato oltre 900 video registrati dalle webcam delle vittime e ha pubblicato indicazioni per difendersi dalla truffa. Nel novembre 2025, il DOJ aveva già bloccato circa 15 milioni di dollari collegati agli hacker noti come APT38.