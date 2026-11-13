Robinhood unisce rendimento del 5 % sui euro a una piattaforma completa per comprare e vendere Bitcoin e altre criptovalute in modo semplice e sicuro.

Nel panorama attuale delle applicazioni per il trading di criptovalute, Robinhood si distingue per la sua interfaccia intuitiva e per l’ampia gamma di asset disponibili. L’app permette di gestire sia investimenti tradizionali che digitali da un unico luogo, senza la necessità di passare da più piattaforme. Grazie a un processo di registrazione rapido e a una proposta di valore chiara, ha attirato sia neofiti che trader esperti, rendendo la criptovaluta più accessibile al grande pubblico.

Oltre alla possibilità di acquistare e vendere più di novanta criptovalute, Robinhood propone un rendimento del 5 % sui depositi in euro, una caratteristica rara nel mondo crypto. L’offerta include inoltre bonus di benvenuto, supporto per bonifici SEPA Instant e un’interfaccia mobile che consente di operare ovunque ci si trovi. Questi elementi combinati creano un ecosistema dove la gestione del denaro tradizionale e quella digitale si integrano senza soluzione di continuità.

Rendimento garantito del 5 % sui depositi in euro

L’app collabora con J.P. Morgan Asset Management per offrire l’accesso al fondo EUR Liquidity LVNAV. Il tasso di base del fondo è dell’1,98 % e Robinhood aggiunge un bonus del 3,02 %, raggiungendo così un rendimento complessivo del 5 % annuo. Gli interessi maturano quotidianamente e vengono accreditati mensilmente, senza richiedere un saldo minimo o applicare commissioni di gestione. Gli utenti possono prelevare o reinvestire i fondi in qualunque momento, mantenendo piena liquidità.

Condizioni operative del bonus

Il bonus aggiuntivo è soggetto a variazioni giornaliere e Robinhood si riserva il diritto di sospenderlo in qualsiasi momento. Al momento, la proposta è disponibile solo per i residenti nell’Unione Europea; i cittadini statunitensi non possono partecipare al programma di interessi. È importante verificare le condizioni specifiche di ciascuna giurisdizione prima di aderire, poiché eventuali restrizioni locali possono influire sull’accessibilità del prodotto.

Trading di criptovalute: più di 90 asset a disposizione

L’offerta di Robinhood comprende le principali monete come Bitcoin, Ethereum e Solana, oltre a numerosi token emergenti e stablecoin. I prezzi vengono aggiornati in tempo reale, consentendo di monitorare l’andamento del mercato e di eseguire ordini con un clic. La piattaforma fornisce grafici dettagliati, indicatori tecnici e la possibilità di impostare avvisi di prezzo per reagire rapidamente alle fluttuazioni.

Acquisti istantanei tramite bonifici SEPA

Per aggiungere fondi all’account, Robinhood accetta bonifici SEPA Instant, che si completano in pochi secondi direttamente dall’app. Una volta accreditato il denaro, gli utenti possono acquistare Bitcoin o altre monete in meno di un minuto, senza dover attendere periodi di verifica lunghi. Questa rapidità è particolarmente utile per chi vuole cogliere opportunità di mercato improvvise o semplicemente depositare regolarmente piccole somme.

Premi e iniziative per incentivare l’apprendimento

Come incentivo all’iscrizione, Robinhood offre un bonus di €10 in criptovalute una volta approvato l’account. Inoltre, la sezione “Learn & Earn” consente di guadagnare ulteriori premi completando brevi quiz su argomenti come BONK o altre token popolari. Per accedere a queste ricompense, è necessario aver depositato almeno €20 e superare il modulo formativo, con premi disponibili fino a esaurimento scorte.

L’intera esperienza è regolamentata e supervisionata dalla Banca di Lituania, che autorizza Robinhood Europe, UAB a operare come intermediario finanziario e fornitore di servizi di crypto-asset. Questo garantisce che tutte le transazioni siano protette da protocolli di sicurezza avanzati, proteggendo i fondi degli utenti da accessi non autorizzati. Il supporto clienti è disponibile via e-mail e telefono, garantendo assistenza sia per questioni tecniche che per operazioni di investimento.