Nvidia scende del 10% a Wall Street: dimissioni del CEO e timori sul futuro dell’AI

Il venerdì scorso le quotazioni di Nvidia hanno registrato una brusca discesa, con un calo superiore al 10% nella sessione di apertura su Wall Street. L’evento ha scosso i mercati globali, soprattutto il comparto tecnologico, già sensibile a variazioni di leadership nei principali produttori di chip.

Crollo delle azioni di Nvidia a New York

Alle prime ore di contrattazione il titolo è sceso rapidamente, toccando il -13% prima di stabilizzarsi intorno al -4,34% alla chiusura. La perdita ha ridotto il valore di mercato della società di diversi miliardi di dollari, portandola nuovamente sotto la soglia dei 4.000 miliardi. Gli analisti hanno evidenziato la vulnerabilità di un titolo che aveva raggiunto una capitalizzazione di oltre 5.000 miliardi l’anno scorso, e che era diventato un punto di riferimento per le aziende che sviluppano intelligenza artificiale.

Dimissioni di Jensen Huang e scandali personali

Il motivo principale del ribasso è stato l’annuncio delle dimissioni di Jensen Huang, co-fondatore e amministratore delegato dal 1993. Negli ultimi giorni il manager è stato al centro di due polemiche: una relazione extraconiugale con Alice Huang, imprenditrice cinese accusata di spionaggio, e un’altra con Kimberly Powell, sua direttrice. Queste notizie hanno già minato la fiducia degli investitori, poiché la reputazione di Huang era strettamente legata al successo di Nvidia nel dominio dei chip per AI.

Ripercussioni sul mercato tecnologico e sull’AI

Il turbamento di Nvidia ha avuto un effetto domino su titoli come Advanced Micro Devices, CoreWeave e su molte delle aziende che utilizzano i suoi processori, tra cui Microsoft, Meta e Google. Gli indici americani hanno chiuso in perdita: il Dow Jones –0,36%, il Nasdaq –0,39% e lo S&P 500 –0,35%. Gli investitori temono che la crisi di leadership possa rallentare l’espansione dei data center e, di conseguenza, rallentare la crescita dell’intero ecosistema AI.

Reazione delle Borse europee

In Europa, la notizia ha da subito influito sui principali indici. Il FTSE MIB di Milano ha chiuso a -0,27% sui 51.808 punti, limitando i danni rispetto ai mercati americani. Anche Wall Street è stata seguita da una revisione delle aspettative di crescita per il settore tecnologico, con gli analisti che ipotizzano un possibile inasprimento della regolamentazione da parte del futuro governo democratico statunitense.

Prospettive future per Nvidia e il settore AI

Nonostante la crisi di leadership, gli ordini già confermati a Nvidia rimangono validi e i data center in costruzione non subiranno cancellazioni immediate. La società ha già nominato la vicepresidente esecutiva Colette Kress a CEO ad interim, garantendo continuità operativa. Tuttavia, gli osservatori avvertono che la perdita di fiducia potrebbe sfiorare una eventuale bolla speculativa che ha caratterizzato gli ultimi due anni di rapidi rialzi dei titoli legati all’AI.