Password MT4: come cambiarla passo passo

Per ottenere più autorità e ottenere una migliore sicurezza sul tuo account, puoi facilmente cambiare la tua password in MetaTrader 4 in qualsiasi momento. Questo articolo mostra come modificare la password MT4 in soli 2 minuti.

Esistono due modi per modificare la password MT4, che sono:

Cambia la password MT4 direttamente sulla piattaforma di trading.

Modificare la password MT4 nel portale clienti del broker.

Di seguito sono riportati i passaggi in dettaglio e con illustrazioni per ogni modo:

Come cambiare la password di Metatrader 4 su PC?

Dalla piattaforma di trading MetaTrader 4 (terminale), un utente può modificare le password del conto di trading come segue:

Accedi alla piattaforma MT4, vai su Strumenti -> Opzioni. Nella scheda Server fare clic su Cambia. Quindi, inserisci la tua attuale password principale e seleziona “Cambia password principale”. Digitare la nuova password principale che si desidera utilizzare e confermare le modifiche con il pulsante “OK”.

Come cambiare la password di Metatrader 4 sul cellulare?

Quando vuoi cambiare la tua password MT4 sul tuo cellulare, per favore:

Vai alla sezione Impostazioni -> tocca il tuo conto di trading nella parte superiore dello schermo. Premere il menu orizzontale a 3 punti -> selezionare Cambia password -> scegliere “Cambia password principale”. Digita la tua password attuale e nuova e tocca “Cambia” nell’angolo in alto a destra per confermare.

Note:

Ci sono sempre due tipi di password per il conto di trading MT4, vale a dire password normale e password dell’investitore.

La password normale viene utilizzata dai trader per accedere al tuo account e fare trading.

La password dell’investitore viene utilizzata da un’altra persona (terza parte) che si desidera condividere l’account senza dare il permesso di eseguire posizioni o modificare le impostazioni.

Quindi puoi semplicemente lasciare che qualcun altro entri nel tuo account e veda le tue operazioni senza preoccuparti che manipolino il tuo account.

Per modificare la password dell’investitore, esegui gli stessi passaggi precedenti.

Modificare la password MT4 nel portale clienti del broker

Puoi anche richiedere la modifica della password nel portale clienti del tuo broker accedendo al portale clienti sul sito ufficiale del tuo broker.

Accedi al tuo conto di trading e accedi all’area membri. Quindi premere Account -> Cambia password. Inserisci la tua password attuale e nuova e conferma.

Nota: se hai dimenticato le password per l’account MT4 in modo da non poter accedere a MT4 o al Portale clienti. Puoi sempre reimpostare la password facendo clic su “Hai dimenticato la password?” al login del membro.

Per riassumere, la sicurezza del tuo conto di trading è della massima importanza. Quindi, avere il controllo sui loro conti di trading è molto importante per i trader nei mercati finanziari. Come trader, devi assumerti la responsabilità delle tue credenziali di accesso. E assicurati che i tuoi dati privati siano archiviati in modo sicuro.