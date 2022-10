Binance Spot Grid Trading: cos’è e come funziona

Con il grid trading, un trader sta effettuando ordini sia al di sotto che al di sopra di un certo prezzo. L’utente sta effettivamente costruendo una “griglia” di ordini di acquisto e vendita attorno a un prezzo fisso sullo scambio.

L’idea è che il trader sarà in grado di trarre profitto dalla normale quantità di volatilità che si vedrà con qualsiasi asset in un particolare periodo di tempo. Gli ordini di acquisto verranno eseguiti quando il prezzo scende e gli ordini di vendita verranno avviati una volta che il prezzo si è ripreso. In questo modo, il trader è in grado di guadagnare un profitto mentre il prezzo si muove all’interno di un particolare intervallo previsto.

Il vantaggio principale del trading a griglia spot è che non richiede molto input da parte del trader. Un trader non ha necessariamente bisogno di prevedere se il prezzo dell’asset in questione tenderà verso l’alto o verso il basso, e non è necessario alcun input una volta che un bot è stato avviato, al di fuori del monitoraggio dei risultati.