Bridge di criptovaluta: cosa sono e come funzionano

Un bridge di criptovaluta è uno strumento che consente il trasferimento di risorse tra due diverse blockchain. Questo trasferimento viene effettuato senza la necessità di uno scambio centrale o di qualsiasi coinvolgimento di terze parti.

I ponti sono costruiti sugli stessi principi che sono alla base degli scambi atomici.

Gli atomic swap sono un tipo di contratto intelligente che consente lo scambio di una criptovaluta con un’altra senza la necessità di uno scambio centrale.

I bridge di criptovaluta portano questo concetto un ulteriore passo avanti consentendo di trasferire il valore delle risorse digitali tra due diverse blockchain. Questo viene fatto creando un piolo a due vie tra le due catene.

Un peg bidirezionale è un contratto intelligente che blocca un asset su una blockchain in cambio di un importo equivalente dello stesso asset sull’altra blockchain.

Puoi pensare a un contratto intelligente a due vie come a un tesoro o a un assegno che memorizza il valore delle risorse dalla prima blockchain e in cambio distribuisce un valore equivalente di token che sono utilizzabili sulla seconda blockchain.

Una volta che le risorse sono bloccate, possono essere trasferite tra le due blockchain senza alcun coinvolgimento di terze parti.

I vantaggi dell’utilizzo di un bridge di criptovaluta

Ci sono molti scenari in cui sarebbe utile per le catene interagire tra loro attraverso un ponte. Ad esempio, un utente potrebbe voler spostare le proprie risorse da una catena all’altra per sfruttare funzionalità diverse o evitare la volatilità, o semplicemente accedere a una gamma più ampia di servizi sulla seconda blockchain.

I ponti hanno anche il potenziale per aiutare le catene che stanno lottando per scalare. Ethereum, ad esempio, ha faticato a scalare a causa della sua popolarità.

Utilizzando un bridge, Ethereum potrebbe scaricare alcune delle sue transazioni su un’altra blockchain che è meglio attrezzata per gestirle.

I ponti hanno anche il potenziale per aiutare le nuove blockchain a decollare. Utilizzando un ponte, una nuova blockchain può offrire ai suoi utenti l’accesso agli asset e ai servizi di una catena già consolidata.

Rischi associati ai bridge di criptovaluta

Mentre i bridge di criptovaluta hanno un grande potenziale, ci sono anche alcuni rischi ad essi associati.

Per cominciare, poiché i bridge si basano su contratti intelligenti, sono validi solo quanto il codice che li alimenta. Se c’è un bug nel codice del contratto intelligente, potrebbe consentire agli hacker di sfruttare il sistema e rubare fondi. Ad esempio, si dice che un recente hack sul bridge Meter.io sia stato causato dall’hacker che ha iniettato un codice dannoso in una funzione Bridge.deposit() consentendo così all’hacker di sfruttare l’incapacità del protocollo di bloccare l’interazione diretta con i token del gas. Alla fine, sono stati rubati 4,3 milioni di dollari di valore. I ponti sono stati l’obiettivo di numerosi hack nel corso degli anni.

Un altro rischio è che, poiché i bridge di criptovaluta collegano due catene diverse, possono essere utilizzati per attaccare una delle catene. Ad esempio, se un hacker fosse in grado di assumere il controllo del contratto intelligente del bridge, potrebbe usarlo per DDos una delle catene inondandolo di transazioni.

Infine, poiché i bridge si basano su contratti intelligenti, sono soggetti alle stesse limitazioni degli altri contratti intelligenti. Ad esempio, se una catena decide di modificare il proprio protocollo di consenso, potrebbe non essere possibile aggiornare il contratto intelligente del bridge per riflettere il cambiamento, dato che i contratti intelligenti sono immutabili. Ciò potrebbe portare a una situazione in cui il ponte diventa inutilizzabile e i fondi sono bloccati su una o entrambe le catene. In entrambi i casi, i fondi su un ponte on-chain sono vulnerabili agli attacchi, portando così a perdite insormontabili.

Se sei interessato a utilizzare un bridge di criptovaluta, ci sono alcune cose che devi tenere a mente. Innanzitutto, devi assicurarti che il bridge che stai utilizzando sia affidabile e affidabile. In secondo luogo, è necessario essere consapevoli dei rischi associati all’utilizzo di un bridge e adottare misure per mitigarli. Infine, devi assicurarti che la blockchain a cui stai collegando sia compatibile con quella su cui ti trovi attualmente.

In alcuni casi, i fondi non vengono persi a causa delle vulnerabilità del contratto intelligente, ma a causa della negligenza dell’utente. Ad esempio, il recente hack sul Ronin Bridge è stato causato da una tattica di ingegneria sociale che gli hacker hanno utilizzato per ingannare l’accesso alle chiavi di crittografia private utilizzate per verificare le transazioni sulla rete. Inoltre, gli sviluppatori del Ronin Bridge non hanno utilizzato rigorose misure di sicurezza durante l’impostazione delle chiavi, consentendo così agli hacker di ritirare maliziosamente $ 540 milioni di Ethereum e USDC stablecoin.

Come utilizzare un bridge di criptovaluta

Nonostante i rischi, i bridge di criptovaluta hanno un grande potenziale e potrebbero svolgere un ruolo importante nel futuro della tecnologia blockchain. Se sei interessato a utilizzare un bridge, ci sono alcune cose che devi tenere a mente.

Innanzitutto, devi assicurarti che il bridge che stai utilizzando sia affidabile e affidabile. In secondo luogo, è necessario essere consapevoli dei rischi associati all’utilizzo di un bridge e adottare misure per mitigarli. Infine, devi assicurarti che la blockchain a cui stai collegando sia compatibile con quella su cui ti trovi attualmente.

Il processo di utilizzo di un bridge di criptovaluta è piuttosto semplice. Innanzitutto, devi inviare i tuoi fondi all’indirizzo del contratto intelligente associato al bridge. Una volta confermata la transazione, i token verranno bloccati sulla catena originale e verrà emesso un numero uguale di token “avvolti” sulla catena di destinazione.

Ora puoi utilizzare i tuoi token “avvolti” sulla catena di destinazione senza doverti preoccupare di volatilità o problemi di sicurezza. Quando sei pronto a spostare i tuoi fondi nella catena originale, puoi semplicemente utilizzare il bridge per inviare i token. I tuoi token “avvolti” verranno bruciati nel processo.

Esempi di popolari ponti di criptovaluta

Infine, vale la pena dare un’occhiata ad alcuni esempi di famosi ponti crittografici attualmente in funzione. Ecco uno sguardo ad alcuni dei ponti più popolari per volume:

Kyber Network

Il primo è la rete Kyber. Kyber Network è uno scambio decentralizzato che consente agli utenti di scambiare una varietà di risorse digitali. Kyber Network utilizza un protocollo chiamato “atomic swaps” per facilitare queste operazioni. Gli atomic swap sono un tipo di contratto intelligente che consente a due parti diverse di scambiare risorse digitali senza la necessità di una terza parte.

Kyber Network ha anche un bridge che consente agli utenti di scambiare tra Ethereum e altri token ERC20. Il bridge Kyber Network è progettato per essere semplice e facile da usare.

Harmony Bridge

Al momento, Harmony Bridge è l’unico bridge che consente agli utenti di scambiare tra token ERC20 e token BEP2. L’Harmony Bridge è un ponte non custodiale che utilizza gli swap atomici per facilitare questi scambi. Questo è un ponte cross-chain tra Ethereum, Binance Smart Chain e Harmony Blockchains. Gli utenti possono collegare risorse come la stablecoin BUSD, LINK e qualsiasi token ERC20 come USDT, WBTC e WETH per citarne alcuni.

Arbitrum Bridge

Costruito come una suite di soluzioni di ridimensionamento Ethereum, questo bridge presenta contratti intelligenti ad alto throughput e a bassa costa che garantiscono la sicurezza in un ecosistema decentralizzato senza fiducia. L’Arbitrum Bridge è costruito sulla blockchain roll-up di Arbitrum che consente transazioni veloci ed economiche. L’Arbitrum Bridge è compatibile con qualsiasi token ERC20.

Questo ponte è attualmente utilizzato dalla piattaforma di prestito decentralizzata, Compound, per scalare i suoi prodotti di prestito basati su Ethereum.

Polygon Bridge

Il Polygon Bridge è un ponte che consente agli utenti di scambiare tra Ethereum e Binance Smart Chain. Il Polygon Bridge è costruito sul protocollo Plasma che consente transazioni veloci ed economiche. Il Polygon Bridge è compatibile con qualsiasi token ERC20 e vanta una quota del 28,8% di TVL attraverso i bridge di Ethereum.