MetaTrader 4 (MT4): è affidabile o è una truffa?

Se Metatrader (MT4) 4 è una truffa o meno è una questione di grande preoccupazione per molti investitori oggi perché è una piattaforma di trading popolare utilizzata da molte persone. MT4 è considerato un potente strumento per i trader quando partecipano al mercato finanziario.

Tuttavia, alcuni trader sono stati purtroppo vittime di una truffa forex, MT4 era probabilmente al centro di esso. Questo articolo esplora come le frodi utilizzano MT4 come supporto nel loro schema.

1. Cos’è MetaTrader 4 (MT4)?

MetaTrader 4, noto anche come MT4, è una piattaforma di trading che consente ai trader di negoziare sul mercato dei cambi e altri prodotti finanziari. MetaTrader 4 è stato ufficialmente rilasciato nel 2005 dalla società MetaQuotes Software.

Attualmente, è la piattaforma di trading più popolare.

Molte persone spesso confondono MT4 come broker, ma MT4 è solo una piattaforma per aiutarti a effettuare transazioni di acquisto, vendita e analisi tecnica. Devi aprire l’account di un altro broker e accedere a MT4 per analizzare e fare trading.

Quando fai trading su MT4, ti vengono forniti molti strumenti e indicatori di analisi tecnica fondamentale. Inoltre, MT4 è anche una piattaforma utilizzata da molti programmatori per creare indicatori avanzati.

Il magazzino di indicatori che possono essere utilizzati su questa piattaforma è enorme, ricco e diversificato. Saresti “sopraffatto” da questo vasto numero.

2. MT4 è una truffa?

MetaQuotes – La società di sviluppo e gestione del software MT4 è ben nota come fornitore di piattaforme che soddisfano le più severe normative sulla sicurezza IT stabilite dalle autorità di regolamentazione finanziaria in ogni paese del mondo. Quindi MT4 è un software sicuro, affidabile e affidabile.

Tuttavia, MetaQuotes è un fornitore di software e vende le sue licenze software a qualsiasi azienda che può permetterselo. Ciò significa che i loro clienti appartengono a molti soggetti diversi, che possono essere affidabili o truffe.

Secondo le statistiche, la maggior parte dei broker oggi supporta il trading su MT4. Molti broker legittimi regolamentati dalle autorità finanziarie supportano l’accesso e il trading su MT4, come XM, Hotforex, FXTM, Weltrade, FxPro, ecc. Ma ci sono anche molti scambi. Le truffe fanno sì che molte persone perdano denaro ingiustamente.

MetaQuotes non interferisce con le attività commerciali dei clienti che utilizzano il loro software. Pertanto, non hanno alcun obbligo o responsabilità quando si apre un conto presso un broker fraudolento. L’apertura di un conto o il deposito e il prelievo avviene interamente tramite il broker di tua scelta, non MT4.

In altre parole, la reputazione di MetaTrader 4 non riflette la sicurezza del broker a cui ti iscrivi.

Quindi, i trader devono scegliere un broker affidabile per fare trading sul mercato finanziario.

3. Perché i broker truffa utilizzano MetaTrader 4?

Ci sono alcuni semplici motivi per cui i broker scelgono MetaTrader 4 per eseguire truffe.

Innanzitutto, questa è una piattaforma rispettabile, straordinariamente familiare e popolare nella comunità dei trader. Pertanto, quando si tratta di supportare il trading MT4, molte persone concludono che lo scambio è anche sicuro e legale senza apprendere ulteriori informazioni.

Rispetto alla quantità di denaro che i broker truffa possono fare dai loro trader, la piattaforma è relativamente economica. Inoltre, il processo di installazione è anche semplice e veloce.

MetaQuotes offre una soluzione di creazione white label, il che significa che i titolari di licenza possono creare più marchi. Quando un broker viene trovato fraudolento, chiude e produce un altro marchio con poco sforzo e costo.

MetaTrader 4 è ospitato sui propri dispositivi. Ciò consente loro di collegare qualsiasi feed di mercato che desiderano, modificare i dati direttamente dal database e installare plug-in per modificare le funzionalità della piattaforma a favore del mercato.

4. Come evitare le truffe quando si fa trading su MetaTrader 4

Per evitare truffe, il tuo approccio deve essere più dettagliato e approfondito con ogni informazione che forniscono. Se ci sono così tante buone informazioni là fuori che è difficile da credere, devi riconsiderare.

Per sapere se lo scambio è una truffa o no? Sarebbe meglio se considerassi i fattori che sono:

– Exchange Supervisory Authority: La supervisione delle attività degli exchange di CFD è regolata dai principali organismi di regolamentazione mondiali quali:

Negli Stati Uniti: National Futures Association (NFA), Commodity Futures Trading Commission (CFTC)

Regno Unito: British Financial Conduct Authority FCA

In Australia: ASIC Investment and Securities Commission

Giappone: Agenzia di servizi finanziari FSA

Hong Kong: Securities and Futures Commission SFC

Cipro: Cyprus Securities and Exchange Commission (CySec)

– Commissioni di trading: è necessario conoscere le commissioni che si devono pagare quando si apre un conto presso qualsiasi broker. Molti broker truffa addebitano commissioni nascoste o commissioni aggiuntive che non ti aspetteresti fino alla transazione.

– Deposito e prelievo: per evitare il riciclaggio di denaro, l’importo principale che depositi è solitamente richiesto per prelevare su Visa o MasterCard, a seconda del metodo scelto al primo deposito. Se il metodo di pagamento non è ortodosso, come un conto bancario offshore, è necessario riconsiderare.

– Il numero di telefono o l’indirizzo e-mail utilizzato dal truffatore è elencato sul sito web del broker?

In conclusione, è necessario ricordare che MetaTrader 4 è semplicemente una piattaforma, uno strumento per supportare il trading e l’analisi delle opportunità. Se sei nuovo nei mercati finanziari, hai perso i tuoi soldi e hai pensato che MT4 fosse una truffa. Quindi non sarebbe diverso da te concludere che Facebook o WhatsApp è una truffa quando la persona utilizza quella piattaforma per profittare. Pertanto, prima di aprire un conto ovunque, impara attentamente le informazioni di quello scambio per evitare di perdere denaro ingiustamente.