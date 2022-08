Binance Vanilla Options: tutte le varie opzioni

in

Per esercizio di un’Opzione si intende l’esercizio del diritto derivante dal contratto di opzione dell’acquirente. Gli acquirenti possono scegliere di esercitare l’opzione o meno. Di conseguenza, il venditore di opzioni è obbligato a garantire che l’acquirente possa esercitare tale diritto ai sensi del contratto.

Il seguente articolo esplora l’esercizio delle opzioni di un utente quando partecipa al trading di Binance Vanilla Options.

Come vengono esercitate le opzioni?

Nel trading di Binance Vanilla Options, l’esercizio dell’opzione dipende dal fatto che il prezzo finale specificato sia maggiore o inferiore al prezzo di esercizio.

Se l’ultimo prezzo specificato è maggiore o uguale al prezzo di esercizio:

Opzione di chiamata dell’esercizio:

Per l’acquirente, se il profitto è superiore a 0, l’opzione viene esercitata automaticamente, la commissione di esercizio viene automaticamente detratta e l’acquirente riceve USDT.

Nel frattempo, il Venditore deve collaborare con l’acquirente e assicurarsi che l’opzione sia esercitata. Il profitto dell’acquirente viene detratto e la garanzia rimanente viene restituita al conto del venditore.

Opzione put esercizio (opzione Put):

Per l’acquirente, se il profitto è inferiore a 0, l’opzione si annulla automaticamente. Di conseguenza, la garanzia del Venditore viene restituita.

Se l’ultimo prezzo specificato è inferiore al prezzo di esercizio:

Esercizio Call Option:

Per l’acquirente, se il profitto è inferiore a 0, il diritto di esercitare l’opzione è annullato.

Il Venditore ottiene un rimborso della garanzia.

Esercizio di un’opzione Put:

Per l’acquirente, se il profitto è superiore a 0, l’opzione viene esercitata automaticamente, la commissione di esercizio viene automaticamente detratta e l’acquirente riceve USDT. Di conseguenza, il Venditore deve cooperare nell’esercizio dell’opzione dell’acquirente e il profitto dell’acquirente meno, la garanzia rimanente viene restituita.

Esempio di esercizio Binance Vanilla Options.

Prendiamo l’esempio che BITCOIN aumenta il prezzo e un utente acquista un’opzione call.

Se il prezzo di mercato di BTC è maggiore o uguale al prezzo di esercizio e il profitto dell’acquirente è più significativo di zero alla data di scadenza, il contratto viene eseguito automaticamente. Dopo aver dedotto le commissioni di assicurazione e transazione, il Venditore consegna BTC all’acquirente al prezzo effettivo e il profitto dell’acquirente viene pagato in USDT. Il sistema di Binance esercita automaticamente il diritto di detrarre lo spread pagato dalla commissione di warrant del Venditore all’acquirente e di liberare i fondi e i premi rimanenti ricevuti dalla vendita del contratto di opzione al Venditore.

Al contrario, supponiamo che il profitto finale dell’utente (PnL) sia inferiore a zero. In tal caso, il contratto di opzioni scade e diventa inutile, l’acquirente perde il premio di sicurezza pagato per le opzioni call al Venditore e il deposito del Venditore viene restituito sul conto.

In pratica, i prodotti di opzioni sono fortemente sfruttati. Un esempio di utilizzo della leva finanziaria nel trading di opzioni vanilla è il seguente:

Acquirente del contratto (opzione call), il prezzo BTC è di 32.000 USD. Dopo che l’acquirente paga al venditore 500 USDT come premio, l’acquirente ha diritto al profitto quando un BTC sale a 34.000 USDT. Se il prezzo BTC è 35.000 USDT alla data di scadenza, il profitto dell’acquirente è: 1.000 USDT (differenza) – 500 USDT (premium) = 500 USDT. Il margine di profitto è del 100%, mentre l’aumento effettivo del prezzo di BTC è del 9,38% con leva 10x.

Se il prezzo di BTC è 37.000 USDT alla data di scadenza, il profitto finale sarà di 2.500 USDT con un rendimento del 500%, mentre il guadagno effettivo è del 15,6% e la leva si moltiplica 30x.

Conclusione

Nelle Opzioni Vanilla a breve termine, l’acquirente può rinunciare al proprio diritto alla scadenza e accettare la perdita del premio pagato. Binance Vanilla Options utilizza prezzi diversi in cui il Venditore paga semplicemente all’acquirente l’importo del profitto realizzato alla data di scadenza.