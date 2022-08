eToro: guida passo passo su come prelevare

Prelevare da eToro è abbastanza semplice. Attualmente, eToro ti supporta nel prelevare denaro utilizzando il metodo che hai già utilizzato per depositare. Tuttavia, è un po ‘difficile per i nuovi arrivati che non hanno mai fatto un prelievo. Quindi, nell’articolo di oggi, ti guideremo attraverso i passaggi per prelevare denaro dal tuo account eToro.

Quali sono le condizioni necessarie per aprire una richiesta di prelievo?

Tieni presente che puoi prelevare solo dal tuo saldo disponibile, quindi dovresti assicurarti di avere i fondi disponibili nel tuo saldo prima di effettuare una richiesta di prelievo.

Se hai fondi investiti in posizioni aperte, puoi liberare più fondi chiudendo posizioni. Una volta chiusa una posizione, l’importo investito +/- qualsiasi profitto o perdita viene restituito al saldo disponibile.

L’importo minimo di prelievo è di $ 30. Non esiste un importo massimo di prelievo.

Il tuo account deve essere verificato, il che significa che c’è un segno di spunta verde sul profilo.

Come prelevare denaro da eToro

Per effettuare una richiesta di prelievo, procedi nel seguente modo:

Fai clic sulla scheda Preleva fondi nel menu a sinistra.

nel menu a sinistra. Inserisci l’importo da prelevare (in USD)

Compila il modulo di recesso elettronico come richiesto. Attualmente, eToro consente agli utenti di selezionare specifici canali di prelievo.

Fai clic su Invia.

Si prega di notare i seguenti punti importanti:

Il tuo account deve essere verificato. Tieni presente che ti viene richiesto di fornire un metodo di pagamento alternativo se eToro non può rimborsare il tuo metodo di deposito originale. Un’altra nota importante è che non puoi chiedere ad altri di prelevare i tuoi fondi o depositare i tuoi prelievi su qualsiasi altra forma di terza parte. È politica di eToro garantire la sicurezza dei tuoi fondi eToro.

Dopo aver completato i passaggi precedenti, riceverai una lettera di conferma da eToro per assicurarti di aver richiesto un prelievo dal tuo account.

Metodi di prelievo eToro

eToro supporta una varietà di metodi di prelievo. Questi sono tutti gli stessi metodi disponibili per effettuare un deposito. Tuttavia, è essenziale ricordare che puoi prelevare solo nello stesso modo in cui hai utilizzato per effettuare il deposito.

Se si utilizza una combinazione di metodi, come carta di credito e bonifico bancario, si ricevono fondi per i rispettivi metodi depositati.

Se il tuo metodo di deposito è bloccato o inutilizzabile per qualsiasi motivo, puoi utilizzare un metodo di prelievo alternativo. eToro potrebbe chiederti la prova di questo per passare a un altro metodo di prelievo.

C’è una commissione per il prelievo da Etoro?

Tutte le tue richieste di prelievo sono soggette a una commissione di 5 USD. Per impostazione predefinita, prelevi USD. I prelievi da un conto eToro in qualsiasi valuta diversa dall’USD sono soggetti a una commissione di conversione. Il fornitore di servizi di pagamento riscuote questa commissione di conversione.

Rispetto ai vantaggi offerti da eToro, 5 USD è una commissione abbastanza comoda. Lo scopo è quello di incoraggiare gli utenti a prendere in considerazione il prelievo quando hanno raggiunto un profitto relativamente stabile invece di ritirarsi continuamente perché le richieste di prelievo passano attraverso il sistema di controllo dei pagamenti e richiedono più tempo per elaborare rispetto alle richieste di deposito.

Tuttavia, se il tuo account eToro è di livello Platinum o superiore, ricevi una commissione di prelievo gratuita di 5 USD.

Come sapere che la tua richiesta di prelievo è stata elaborata?

Riceverai una notifica via e-mail quando la tua richiesta di prelievo è stata elaborata insieme ai dettagli del fornitore di servizi di pagamento a cui eToro ha inviato i fondi.

In alternativa, puoi anche toccare Portfolio e andare alla scheda Cronologia per vedere lo stato del tuo prelievo.

Quanto tempo ci vuole per elaborare una richiesta di prelievo e quando il cliente riceverà i fondi?

Il processo di prelievo include il tempo di elaborazione del prelievo e il tempo di ricezione del denaro. L’elaborazione dei prelievi è gestita da eToro. Inoltre, il tempo per ricevere i tuoi soldi è già nelle mani del fornitore di servizi di pagamento.

Elaborazione della richiesta di prelievo: 1 giorno.

Il tempo di ricezione del denaro dipende dal fornitore di servizi di pagamento che prelevi.

Metodo di pagamento Tempo impiegato per ricevere fondi eToro Soldi Prelievo istantaneo Carta di credito / debito Fino a 10 giorni lavorativi Trasferimento bancario Fino a 10 giorni lavorativi PayPal Fino a 2 giorni lavorativi Neteller · Fino a 2 giorni lavorativi Skrill · Fino a 2 giorni lavorativi Fidatamente Fino a 2 giorni lavorativi ideale Fino a 2 giorni lavorativi

Come annullare una richiesta di prelievo?

Finché la tua richiesta di prelievo è in fase di revisione, puoi annullarla tramite il tuo portafoglio facendo clic sull’icona blu della cronologia e facendo clic sul pulsante Inverti sulla richiesta che desideri annullare.

Cosa dovresti fare se il denaro non appare nel tuo conto?

Tocca la scheda della categoria. Quindi vai alla scheda della cronologia per controllare il metodo di pagamento eToro inviato. In alternativa, puoi controllare l’e-mail che hai ricevuto in merito all’elaborazione del prelievo.

Dovresti anche notare che ci vorranno otto giorni lavorativi dall’elaborazione della tua richiesta di prelievo da parte di eToro affinché i fondi appaiano sul tuo estratto conto.

Se hai controllato tutti gli articoli sopra e non riesci ancora a trovare i tuoi soldi. Si prega di mettersi in contatto con eToro per assistenza. eToro ti chiederà un estratto conto del metodo di pagamento che mostra le transazioni in entrata e in uscita da quando effettui il prelievo fino a quando non contatti eToro. Sarebbe meglio assicurarsi che eToro possa vedere il tuo nome, la data della transazione e i dettagli del metodo di pagamento.

Se il processo di prelievo fallisce, chi dovresti contattare?

Se hai domande sul tuo account su eToro o hai problemi con i prelievi per ragioni sconosciute. Chi contattare?

Il servizio clienti eToro è sempre pronto ad aiutarti. Puoi contattare eToro aprendo un ticket di supporto.

Nota:

Live Chat e coupon possono essere utilizzati 24 ore su 24 dal lunedì al venerdì. Assicurati di contattare eToro dall’indirizzo email che hai usato per registrare il tuo account.

Quindi ti abbiamo guidato a prelevare denaro dal tuo account eToro. Spero che questo articolo ti sia utile. Buona Fortuna!